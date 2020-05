Landrat Carsten Harings wird Ende Oktober 2021 die Brücke des Kreishauses als Kapitän verlassen. (INGO MOELLERS)

Die Reihe der politischen Rückzüge im Landkreis Oldenburg setzt sich weiter fort: Nun hat auch Landrat Carsten Harings angekündigt, dass er bei der Kommunalwahl 2021 nicht erneut für das Amt kandidieren werde. Damit ist Harings nach dem Delmenhorster Oberbürgermeister Axel Jahnz, der Ganderkeseer Bürgermeisterin Alice Gerken, dem Dötlinger Bürgermeister Ralf Spille der vierte Verwaltungschef in der Region, der sich aus dem kommunalpolitischen Geschäft zurückzieht. Ergänzt wird diese Reihe durch die die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen.

Harings erklärt in einer persönlichen Mitteilung, dass er im Oktober 2021 kurz vor Beginn der neuen Wahl- und Amtsperiode sein 63. Lebensjahr vollende: „Eine komplett weitere Amtszeit bis zum Ende meines 68. Lebensjahres kann ich mir nicht vorstellen. Nach über 40 Jahren, die ich für den Landkreis Oldenburg arbeiten durfte, habe ich noch Pläne, die ich bislang nicht verwirklichen konnte.“ Und naturgemäß könne er auch nicht wissen, wie viel Zeit ihm noch vergönnt sein werde, diese Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. „Eine Wahl und dann ein vorzeitiger Ausstieg mitten in der Amtsperiode kam für mich nie in Betracht, weil das eine Täuschung des Wählers wäre“, betont der Landrat. Deshalb verzichte er auf eine erneute Kandidatur und gehe zum 31. Oktober 2021 in den Ruhestand.

„Eigentlich hatte ich die Absicht, mich bereits im Kreistag im März zu erklären. Dieser hat aber bekanntlich nicht mehr stattgefunden“, erklärt Harings in einer Mitteilung. Diesen Termin habe er ganz bewusst gewählt, da er eineinhalb Jahre vor den nächsten Kommunalwahlen gelegen hätte. „Die Politik hat nach meinem Verständnis einen berechtigten Anspruch darauf zu erfahren, woran sie mit dem Amtsinhaber ist. Dies umso mehr, als mich bei der Landratswahl 2014 sämtliche im Kreistag vertretenen Fraktionen respektive Parteien und Wählergruppen unterstützt und getragen haben“, sagt Harings. Inzwischen seien zwei weitere, sehr arbeitsintensive Monate vergangen. „Da es nunmehr nur noch 16 Monate bis zu den nächsten Wahlen sind, möchte ich daher nun die Erklärung nachholen und die berechtigten Fragen, die sich zuletzt gehäuft haben, beantworten und nicht erst bis zum nächsten Kreistag im Juli warten.“

Bis dahin heiße es „anpacken, gemeinsam die Herausforderungen angehen und meistern“. Darauf hätten die Bürger einen Anspruch, und darauf könnten sie sich verlassen. „Bis zum letzten Tag“, verspricht Harings.

Bis auf die Ausbildung bei der Stadt Hannover hat der heute 61-Jährige sein gesamtes Berufsleben bei der Kreisverwaltung zugebracht. Angefangen hat er 1981 als Sachbearbeiter in der Kämmerei. Zwischendurch übernahm er ein paar Jahre lang die stellvertretende Leitung des Sozialamts, wurde 2000 schließlich Kämmerei-Chef und 2008 Leiter der Organisationseinheit Innere Verwaltung, Informationstechnik und Finanzen. 2010 erweiterte sich sein Zuständigkeitsbereich abermals, als er zum Ersten Kreisrat aufstieg. Dass er 2014 mit der Rückendeckung aller Parteien zum Landrat gewählt wurde, war weniger seinem eigenem politischen Streben geschuldet, als vielmehr der Tatsache, dass sein Vorgänger Frank Eger aufgrund eines Korruptionsverfahrens nicht mehr haltbar war. Eine wirkliche Überlegung, für das Amt des Landrats zu kandidieren, habe es nicht gegeben, sagte Harings 2019 im Interview mit dem DELMENHORSTER KURIER. „Es war vielmehr eine Frage, Verantwortung zu übernehmen und den Landkreis wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Dieser Verantwortung habe ich mich gestellt und gemeinsam mit den Mitarbeitern und der Politik ist es uns letztendlich auch gelungen.“