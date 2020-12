Der neue CDU-Vorsitzende Stephan Neitzel (3. von rechts) umringt vom Kreisvorsitzenden Dirk Vorlauf, dem Ehrenvorsitzenden Hans-Heinrich Hubmann, Fraktionsvorsitzenden Ralf Wessel sowie seinen beiden Stellvertretern Cord Schütte und Ilda Grütner (von links). (von Reeken)

Die Mitglieder des CDU Gemeindeverbands Ganderkesee haben am Donnerstagabend Stephan Neitzel als Nachfolger für den vor drei Wochen zurückgetretenen Timo Spille gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Ralf Wessel dankte Spille im Namen der Partei für dessen Einsatz und für die intensive, sachliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Mit dem neuen Vorstand ist die volle Handlungsfähigkeit der CDU weiter gegeben, und gleichzeitig werden die Weichen für das Wahljahr 2021 auch personell gestellt“, erklärte Wessel. So will die CDU am Montag auch das Geheimnis lüften, wen sie bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken wird.

Wessel und Lars Hüneke (ebenfalls bisheriger stellvertretender Vorsitzender) hatten die Mitgliederversammlung vorbereitet, als Wahlleiter fungierte der CDU-Kreisvorsitzende Dirk Vorlauf aus Hude. Die Wahl Neitzels sei „mit großer Mehrheit“ erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Der 53-Jährige, der außerdem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Ganderkeseer Rat ist, werde ab sofort die Geschicke des Gemeindeverbands lenken. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder Ilda Grüttner sowie Cord Schütte. Im Amt bestätigt wurden Schriftführerin Wiltrud Strunk und Schatzmeisterin Heiderose Runge. Als Beisitzer gehören Manfred Bartsch, Ulf Götz, Heike Stolle-Ahlers und Peter Strunk dem neuen Vorstand an.

Neitzel bedankte sich im Anschluss an die Wahl für das große Vertrauen: „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und ich freue mich sehr darüber, dass wir den Vorstand neu besetzen und zukunftsfähig aufstellen konnten." Jetzt gelte es, die großen Herausforderungen der kommenden Zeit anzunehmen. Neitzel gratulierte allen Gewählten und unterstrich, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue.