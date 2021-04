Auch in Ganderkesees Partnerstadt Château-du-Loir ist das Interesse an Corona-Schutzimpfungen riesig. (Gemeinde Montval-sur-Loir)

Die dritte Corona-Welle hat Frankreich voll erfasst und wirkt sich auch auf Ganderkesees Partnerkommune Château-du-Loir aus. „Ausgangssperren gehören dort seit über einem Jahr immer wieder zum Alltag. Nun liegen große Hoffnungen auf dem vor Kurzem eröffneten Impfzentrum in der Gemeinde Montval-sur-Loir, zu der Château nach einer Gebietsreform mittlerweile gehört“, berichtet Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

„Unser Bürgermeister Hervé Roncière hat lange dafür gekämpft, dass wir dieses Impfzentrum bekommen, jetzt haben wir es endlich“, erzählt die Beigeordnete für Kultur, Claire Coulonnier. Die Nachfrage sei riesig gewesen: „Am ersten Tag hatten wir 30.600 Anrufe – und das bei nur 6000 Einwohnern.“ Bis zu 400 Menschen könnten nun pro Woche mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden, freut sich Coulonnier. „Das ist eine sehr gute Sache, aber es ist noch zu langsam“, sagt sie, wobei deutlich wird, dass nicht nur die Deutschen mit dem Tempo der Impfungen hadern.

Präsident Macron habe entschieden, die Schulferien vorzuziehen, sodass diesmal alle Départements im Gleichklang seien, erzählt Coulonnier. „Ferien hört sich gut an, wir bleiben aber alle zu Hause“, verzichten die Franzosen zurzeit kollektiv auf Urlaubsreisen. Im Anschluss sollen die Schulen wieder öffnen – allerdings außer Gymnasien und Hochschulen. Die Gemeindeverwaltung bespreche viele Angelegenheiten in Videokonferenzen, berichtet die Beigeordnete. Zahlreiche Beschäftigte der Verwaltung würden auch von zu Hause arbeiten. Wie bereits im ersten Lockdown vor einem Jahr gibt es auch aktuell eine Ausgangssperre in Frankreich. Niemand darf sich ohne triftigen Grund mehr als zehn Kilometer von seinem Zuhause entfernen. Von 19 bis 6 Uhr gilt sogar eine Sperrstunde.

Frankreich wurde von Corona hart getroffen: Mehr als 97.000 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben, über 4,8 Millionen Menschen haben sich schon infiziert. Die Infektionsrate liegt gegenwärtig bei 7,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag Mitte der Woche landesweit bei 375,7 und im Département Sarthe, zu dem auch Montval-sur-Loir gehört, sogar bei 385,6.

Natürlich sind auch in Ganderkesees Partnerstadt Gastronomie, nicht-essentielle Geschäfte, Museen, Konzertsäle, Sporthallen, Diskotheken und andere Veranstaltungsorte geschlossen. Der Ausfall beziehungsweise die Verschiebung vieler Kulturveranstaltungen liegt Claire Coulonnier schwer im Magen. „Wir hoffen, dass wir im Juni wieder ein Open-Air-Kino anbieten können und einige wenige Konzerte stattfinden, aber das ist noch unsicher. Wir wissen nicht, ob das klappt.“ An die bereits gebuchten Künstler sei trotz der Verschiebung eine 40-prozentige Vorauszahlung ihrer Gage geleistet worden, sodass sie zumindest nicht ganz ohne Einkünfte bleiben.

Wobei Château-du-Loir von der Pandemie nicht so stark betroffen ist wie die großen Städte, wie Coulonnier berichtet. „Es gab hier eher Cluster in Krankenhäusern und Altenheimen“, erzählt sie. Die Menschen seien bestrebt, mit der Situation "vernünftig umzugehen, damit wir so schnell wie möglich wieder normal leben können“. Eines ist für die Beigeordnete, die einst Deutsch studierte, die Sprache immer noch fließend spricht und schon mehrfach in Ganderkesee zu Gast war, klar: „Die Leute haben das Bedürfnis, sich zu begegnen.“

Das gilt auch für die Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Ganderkesee. Eigentlich sollte das 40-jährige Bestehen in den Jahren 2019 und 2020 mit zwei großen gegenseitigen Besuchen gefeiert werden. Bislang blieb es coronabedingt jedoch bei einer großen Sause in Château. In einer Videokonferenz haben die beiden Kommunen kürzlich die weiteren Pläne abgestimmt. Wenn möglich, soll 2022 wieder eine französische Gruppe nach Ganderkesee reisen, 2023 eine deutsche Gruppe nach Frankreich. Aber erst 2024 soll wieder in größerem Stil gefeiert werden – dann besteht die Partnerschaft schon 45 Jahre.