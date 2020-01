Die herbstliche Birkenheider Allee ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Bäume das Ortsbild prägen können. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Mit einer groß angelegten Informationskampagne zum Thema „Baumschutz und naturnahe Gartengestaltung“ will die Gemeinde Ganderkesee in diesem Jahr ein Thema wieder aufnehmen, das die politischen Schlagzeilen 2018 beherrscht hat, letztlich aber ohne zufriedenstellendes Ergebnis geblieben ist. Nachdem die Fraktionen im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht mehr öffentlich über den Schutz von Bäumen geredet haben, steht das Thema an diesem Mittwoch, 22. Januar, auf der Tagesordnung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Primäre Zielgruppe der Kampagne sind Grundstückseigentümer, aber auch Bürger, die keinen eigenen Garten besitzen. Ein weiterer Fokus soll auf Informations- und Mitmachangeboten für Schulklassen liegen. Inhaltlich soll es neben einem Flyer über die Frühjahrs- und Sommermonate zahlreiche Veranstaltungen geben. Es beginnt im März mit einer großen Auftaktveranstaltung im Rathaus. Im April werde die Kampagne bei vier Gelegenheiten öffentlich vorgestellt, so beim Frühlingserwachen am 4. April, dem Staudenflohmarkt auf dem Festplatz (19. April), dem Tag des Baumes (25. April) und dem Frühlingsmarkt in Bookholzberg (26. April). Die Kampagne will die Gemeindeverwaltung in enger Abstimmung mit dem NABU und dem Fuhrenkamp-Schutzverein anschieben. Im Rahmen seiner regelmäßigen Sitzungen soll auch der Runde Tisch Natur in die Planungen mit einbezogen werden.

„Wenngleich der Fokus der Kampagne auf die Bedeutung von Bäumen für den Naturhaushalt, das Klima und das Ortsbild gerichtet sein soll, so scheint es mehr als sinnvoll, ebenso das Themenfeld der naturnahen Gartengestaltung – mit einem besonderen Fokus auf Insektenschutz – in die Kampagne zu integrieren“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Deshalb strebt die Verwaltung an, die örtlichen Garten- und Landschaftsbaubetriebe um aktive Teilnahme zu bitten, damit diese in ihren Beratungen für eine naturnahe Gartengestaltung werben.

Um vorbildliche, naturnah angelegte Gärten zu besichtigen, soll es mindestens eine Fahrradtour zu unterschiedlichen Gärten geben. Denkbar sei darüber hinaus auch ein „Tag der Gärten“, an dem mehrere Eigenheimbesitzer nach dem Vorbild der „Dötlinger Gartenkultour“ ihre Gärten für Besucher öffnen. Außerdem überlegen die Verantwortlichen im Rathaus, ob besonders vorbildliche Gärten möglicherweise ausgezeichnet werden – und wie ein entsprechendes Bewerbungsverfahren aussehen kann. Abgerundet werden soll das Informationsangebot durch regelmäßig stattfindende Vorträge.

Kleine Pflanzenbeete als Präsentationsflächen sollen die Kampagne auch im öffentlichen Raum sichtbar machen – etwa vor dem Rathaus, vor dem Bahnhof, auf dem Arp-Schnitger-Platz sowie vor dem Bürgerbüro in Bookholzberg. Hinsichtlich der Beteiligung von Schulklassen ist die Verwaltung mit dem Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) im Gespräch. Dieses Jahr gilt den Initiatoren als Probejahr. Anhand der gesammelten Erfahrungen soll die Kampagne dann für die Folgejahre angepasst und verstetigt werden.

Solange es noch die Einzelfallprüfung gab, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten knapp 550 Bäume als „geschützte Landschaftsbestandteile“ ausgewiesen. Allerdings seien manche dieser Bäume inzwischen durch Schädlingsbefall oder durch Witterungseinwirkungen verloren gegangen, sodass es zurzeit noch gut 500 Einzelbäume sowie eine Fläche von knapp 30 Hektar gebe, die in diesem Sinne geschützt seien. Vor gut zwei Jahren hatte eine politische Mehrheit im Gemeinderat die Unterschutzstellung im Einzelfall dann gekippt.

Eine finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege unter Schutz gestellter, privater Baumbestände lehnt die Gemeinde im Übrigen ab. Frei nach dem Motto „Eigentum verpflichtet“ müssten die Eigentümer auch weiterhin verantwortlich dafür sein, ihre Bäume zu erhalten, zu pflegen, das Laub zu entsorgen und weitere Risiken durch eine Versicherung abzudecken, argumentiert die Verwaltung. Bereits seit Jahren unterstütze der Kommunalservice Nordwest Grundstücksbesitzer bei der Laubentsorgung, indem die Mitarbeiter größere Laubmengen kostenlos abholen, sofern das Laub von Bäumen stammt, die auf öffentlichen Flächen stehen. „Dabei sollte es zukünftig auch bleiben, weitergehende Unterstützungen sollten nicht gewährt werden“, findet die Verwaltung.