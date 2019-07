Handfeste Beweise gab es keine, das machte den Prozess am Donnerstagvormittag für den Richter Holger Jurisch am Amtsgericht Delmenhorst nicht einfacher. Der Vorwurf an den Angeklagten war schwerwiegend: Der 24-jährige Delmenhorster soll seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Letztendlich war ein Chat-Verlauf ausschlaggebend für eine Verurteilung des Angeklagten.

Täter und Opfer hatten sich an der Berufsschule kennengelernt, wo sie die selbe Klassenstufe besucht hatten. Aus der Freundschaft entwickelte sich eine „On-Off-Beziehung“. Zu einer dauerhaften Partnerschaft sei die 21-Jährige aus Delmenhorst nicht bereit gewesen, worunter der Angeklagte sehr gelitten habe, wie sein Verteidiger Rechtsanwalt Jens Kniepkamp berichtete. Im Juni 2018 kam es schließlich zum Vorfall, der zu dem Gerichtsverfahren führte: Nach dem Abi-Ball besuchte die Delmenhorsterin ihren mittlerweile Ex-Freund am späten Abend. Sie war müde und angetrunken und wollte sich noch ein wenig unterhalten. Ihrer Aufforderung zu einer Fußmassage kam der Angeklagte nach. Darüber, was im Anschluss passierte, gab es widersprüchliche Aussagen.

Nach Angaben des Delmenhorsters bat seine Ex-Freundin ihn auch um eine Rückenmassage, wofür er mit ihrem Einverständnis den Reißverschluss ihres Abendkleids öffnete. Während der Rückenmassage sei es unabsichtlich zu einer kurzen unsittlichen Berührung am Oberkörper gekommen. Seine Ex-Freundin, die bei diesem Prozess als Nebenklägerin auftrat, warf dem Angeklagten hingegen vor, er habe sie gegen ihren Willen komplett ausgezogen und dann mehrmals Geschlechtsverkehr erzwungen. Zwei Tage später zeigte die 21-Jährige ihren Ex bei der Polizei an. Es stand Aussage gegen Aussage.

Was letztendlich mit zu einer Verurteilung führte, war ein Whatsapp-Chatverlauf, aus dem Richter Jurisch in der Verhandlung ausführlich zitierte. Am Folgetag des Vorfalls schrieben Opfer und Täter sich, neben vielen Anschuldigungen ihrerseits gab es auch ebenso viele Entschuldigungen des Angeklagten. Auch hatte er Aussagen gemacht wie: „Ich hätte dich einfach zudecken und schlafen lassen sollen.“ und „Vielleicht hätten wir am Morgen Sex haben sollen.“

Für die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung der Nebenklägerin stand fest, dass ein Übergriff stattgefunden hat, auch bezeichneten sie die Äußerungen der Nebenklägerin als schlüssig und nachvollziehbar. Sie forderten ein Strafmaß von zwei Jahren und acht Monaten. Der Verteidiger des Angeklagten betonte, dass alle Aktivitäten im Einvernehmen stattgefunden hätten und sein Mandant die Ex-Freundin sogar nach Hause gefahren habe. Er forderte einen Freispruch.

Dieser Sichtweise wollte sich Richter Jurisch jedoch nicht anschließen. Der Chat passe überhaupt nicht zur Unschuldsvermutung, sagte er. Überhaupt fehle der Nebenklägerin das Motiv für eine derart schwere Anschuldigung. Er verurteilte den 24-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.