Markus Pohlmann von der Kreisbereitschaftsleitung (von rechts) zeichnete Günter Warrelmann für seine 60-jährige Mitgliedschaft aus und verabschiedete den bisherigen Vorsitzenden Thomas Harms. (Martin Siemer)

Vor zwei Jahren hatte Thomas Harms bereits angekündigt, nicht erneut für den Vorsitz des DRK Ortsvereins Wildeshausen/Dötlingen zu kandidieren. Umso überraschter war er, dass sich jetzt bei der Jahreshauptversammlung niemand fand, der das Amt übernehmen wollte. Gemäß der Satzung des Vereins wird jetzt zunächst der Zweite Vorsitzende Marcell Hollinden die Amtsgeschäfte führen.

Harms nutze seine letzten Versammlung für einen komprimierten Rückblick auf seine fünfjährige Arbeit als Vorstandsvorsitzender. In dieser Zeit hat sich viel im Ortsverein getan. Nach langen Planungen und mit erheblicher Verzögerung bezog das DRK im vergangenen Jahr neue Räume in einem Gebäude am Wildeshauser Bahnhof. Wobei die Verzögerungen nicht in der Verantwortung des DRK lagen. Dort sind Kleiderkammer, Versammlungsräume sowie die Fahrzeuge der Bereitschaft untergebracht.

„Es gibt noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. Auch wenn es noch manchmal ruckelt, im Moment ist es ganz gut“, sagte Harms. Ein Ärgernis sei aber der Umstand, dass manche Bürger die Kleiderkammer als Mülldeponie betrachteten. „Wir fanden da schon eine Kinderrutsche, Fernseher oder Matratzen, die wir aufwendig entsorgen mussten.“ 67 Tonnen Altkleider wurden im Jahr 2019 gespendet, fast 20 Tonnen mehr als in den Jahren zuvor. Etwa die Hälfte davon sei gut bis sehr gut. 45 Prozent sind nicht mehr tragbar und fünf Prozent reiner Abfall. Die 21 Ehrenamtlichen der Kleiderkammer leisteten im vergangenen Jahr insgesamt 5710 Stunden.

Die Bereitschaft des Ortsvereins wurde neu aufgestellt. Marcell Hollinden leitet sie. Und auch eine Jugendrotkreuzgruppe gibt es seit 2017 wieder. Die 15 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren treffen sich in der Regel freitags von 18 bis 19 Uhr im DRK Ausbildungszentrum neben dem Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Bahnhofstraße. Der Erfolg des MGH hält an. 22 943 Besucher wurden 2019 gezählt. 41 unterschiedliche Gruppen treffen sich im Normalfall dort wöchentlich, hinzu kommen zehn Selbsthilfegruppen.

Finanziell hat der Ortsverein ein schlechtes Jahr hinter sich. Die Investitionen in die neue Unterkunft schlugen mit einem dicken Minus in der Kasse zu Buche.

Auszeichnung für Warrelmann

Während der Versammlung wurde Günter Warrelmann für 60 Jahre Mitgliedschaft im DRK Ortsverein ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Markus Pohlmann von der Kreisbereitschaftsleitung vor. Zwar waren auch Michael Venzke, Geschäftsführer des DRK Kreisverband Oldenburg-Land, und Roar Abel vom Kreisverband bei der Jahreshauptversammlung zugegen. Venzke bekam jedoch nicht einmal die Gelegenheit für ein Grußwort. Auch die Begrüßung zwischen ihm und Harms war frostig. Ein Beleg dafür, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Ortsvereinsleitung und Kreisverband ist. „Es mangelt an transparenter Kommunikation. Mir fehlt es inzwischen einfach auch an Vertrauen“, hatte Harms vor der Versammlung in einem Interview geäußert.

Der Kreisverband war im Jahr 2016 ins Schlingern geraten. Der Landkreis Oldenburg hatte seinerzeit Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen im Rettungsdienst aufgedeckt. Der Schaden zulasten des Landkreises belief sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Der Rettungsdienstvertrag wurde zum Ende des Jahres 2016 gekündigt. Von diesem Einschnitt hat sich der Kreisverband offenbar nicht mehr erholt. Im vergangenen Jahr mussten die Mitarbeiter im Mai und November auf ihre Gehaltszahlungen warten. Der DRK Landesverband Oldenburg hatte eine finanzielle Unterstützung mangels hinreichender Perspektive versagt.

