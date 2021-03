Die Stadtkasse ist auch ein Corona-Opfer, die Stadtkämmerei rechnet mit Mindereinnahmen, die aber zu großen Teilen von Landeszuschüssen ausgeglichen werden können. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Als Ralf Uhlhorn, Fachdienstleiter für den Bereich Finanzen, in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses zu seinem Bericht ansetzte, hielten die Ratspolitiker für einen Moment den Atem an. Die bange Frage, ob auch Delmenhorst zu den Kommunen zählt, die bei der gescheiterten Greensill Bank Geld angelegt hatte, schwebte unsichtbar in der Markthalle. „Wir sind hoffentlich nicht von diesem Banken-Skandal betroffen, oder?“ fragte dann Ratsherr Andreas Neugebauer (Delmenhorster Liste) ganz direkt. Die beruhigende Antwort war ein klares Nein.

„Insgesamt betrifft uns die aktuelle Zinspolitik allerdings schon, die zu negativen Einlagezinsen führt“, erklärte Uhlhorn. So seien im Haushalt für das laufende Jahr 100.000 Euro einkalkuliert, die Delmenhorst für die Verwahrung von Geld ausgeben muss. „Das ist der Preis, den wir derzeit für sichere Geldanlagen zahlen müssen“, sagte der Finanzexperte. Entsprechende Vereinbarungen mit Banken deuteten darauf hin, dass die veranschlagte Summe auch tatsächlich ausgegeben werde. In dieser Größenordnung Geld für Negativzinsen auszugeben sei in Delmenhorst ein Novum.

Der Ausschussvorsitzende Lars Konukiewitz (SPD) erklärt diese Ausgaben im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER so: „Wenn man das Geld nicht ausgibt muss man es irgendwo sicher anlegen.“ Die Negativzinsen stünden im Zusammenhang mit dem Investitionsstau, über den Uhlhorn ebenfalls informierte. Demnach schiebt Delmenhorst aktuell 54 Millionen Euro vor sich her, deren Verwendung etwa durch Ratsbeschlüsse bereits fest verplant ist. Beim planungs- und baurechtlichen Aufwand, den jede größere Investition mit sich bringt, kommt der bürokratische Apparat derzeit offenbar nicht hinterher.

„Die Zahl von über 50 Millionen Euro hat mich aufhorchen lassen“, gibt Konukiewitz zu. Zuvor habe sich diese Summe um die 30 Millionen Euro bewegt und sei leicht rückläufig gewesen. „Das ist ein großes Ärgernis“, kritisiert der Sozialdemokrat. Wenn die Stadt bei der Vergabe der eigenen Mittel nicht mehr hinterher komme, müssten die Planungen an externe Unternehmen vergeben werden. „Natürlich kostet das Geld. Investitionen aber immer wieder zu verschieben kann nicht die Lösung sein“, betont Konukiewitz. Eine weitere Möglichkeit sei es, wie etwa bei der seriellen Bauweise von Kitas Synergieeffekte zu nutzen. Andreas Neugebauer (DL) hatte sich im Ausschuss ähnlich geäußert: „Da stellt man sich schon die Frage, wofür wir hier eigentlich sitzen, wenn die Stadt so viele Investitionen vor sich her schiebt. Wir müssen die PS endlich mal auf die Straße kriegen!“

Fachdienstleiter Uhlhorn zeigte der Politik allerdings auch ganz klar auf, wo in der Verwaltung aktuell der Schuh drückt. Für die Bewältigung der Corona-Krise seien bisher rund 59.000 Arbeitsstunden angefallen. Der nicht genommene Resturlaub ist in der Verwaltung im vergangenen Jahr um 877 Tage angewachsen. Das Konto der Überstunden stieg um 2219 Stunden. Diese Bilanz verteilt sich auf rund 1100 Menschen, die für die Stadt Delmenhorst arbeiten.

Bilanz für 2020 besser als erwartet

Jedoch hatte der Zahlenmensch Uhlhorn auch eine positive Botschaft im Gepäck: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die städtischen Finanzen sind bisher glimpflicher ausgefallen als befürchtet. Im Juni 2020 hatte sein Vorgänger Thomas Bruns noch vor einem Corona-Loch in Höhe von rund 21 Millionen Euro gewarnt. Die aktuelle Übersicht zeigte nun für das Haushaltsjahr 2020 coronabedingte Ausgaben und Mindereinnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro. Darin nicht enthalten war allerdings der steigende Zuschussbedarf bei städtischen Unternehmen. Im öffentlichen Nahverkehr braucht Delbus voraussichtlich rund 850.000 Euro mehr, als noch 2019. Insgesamt rechnet die Stadt im Haushalt allein für dieses Unternehmen mit einem Minus von über drei Millionen Euro. Auch die über weite Teile des Jahres geschlossene Grafttherme droht, die Finanzen der Stadt stark zu belasten.

Allerdings waren es die von der Bundes- und Landespolitik kurzfristig auf den Weg gebrachten Entlastungen, die Delmenhorst ein gutes Stück entspannter auf den Haushalt des Jahres 2020 blicken lassen. Auf 8,4 Millionen Euro belaufen sich die entsprechenden Punkte auf der Haben-Seite. „Wie es damit 2021 weitergeht, kann man noch nicht absehen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass Bund und Land irgendwann die Luft ausgeht“, sagt Uhlhorn im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch Konukiewitz geht davon aus, dass Delmenhorst als Kommune einen Teil der Belastungen schultern muss, die der Staat in den kommenden Jahren insgesamt zu bewältigen hat. Mittelfristig ist nun zunächst die große Frage, wie sich der zweite Lockdown auf die Finanzen auswirkt. Denn dieser ist in den bisherigen Prognosen noch nicht einkalkuliert.