Mittlerweile spricht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn davon, dass Deutschland am Beginn einer Epidemie mit dem Corona-Virus steht. In Delmenhorst ist allerdings noch kein Fall bekannt. (Bernd Thissen/dpa)

Das Corona-Virus ist in Deutschland angekommen: In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden immer mehr Fälle bekannt, es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Erkrankten in Niedersachsen auftauchen – und im nächsten Schritt auch in Delmenhorst. „Panik wäre jetzt trotzdem völlig fehl am Platze“, sagt Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD). Zwar sei das Virus hochansteckend und deswegen verbreite es sich sich entsprechend schnell, „aber bei vier von fünf Patienten verläuft die Infektion recht harmlos, nicht schlimmer als ein grippaler Infekt“.

Und auch von der Stadt Delmenhorst wird der Ball momentan noch flach gehalten. „Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung hierzulande durch die neue Atemwegserkrankung aus China ist aktuell gering bis mäßig.“ Sie folgt damit der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als zuständigem Bundesinstitut für den Umgang mit Infektionskrankheiten. Allerdings kann sich diese Einschätzung nun täglich ändern. „Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie in Deutschland“, sagte am Mittwoch auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Einige Fragen und Antworten.

„Das Gesundheitsamt der Stadt Delmenhorst bereitet sich bestmöglich auf den Umgang mit neuartigen Infektionserregern wie auf das Coronavirus vor“, versichert Stadtsprecher Tim Frers. Dafür würden alle verfügbaren Instrumente genutzt. Mehrmals täglich erhält das Gesundheitsamt Updates vom RKI sowie vom Landesgesundheitsamt in Niedersachsen (NLGA). Frers: „Dazu gibt es eine Reihe interner Abstimmungen, unter anderem um die vorhandenen Strukturen zu definieren. Ein Krisenstab wird vorbereitet. Damit rüstet sich die Stadt, um für den Coronavirus-Ernstfall gewappnet zu sein, wenn das Virus auch in Delmenhorst auftreten sollte. Aufgabe eines Krisenstabs ist es auch unter anderem, die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen, um weitere Erkrankungen zu verhindern.“ Unter anderem steht die Verwaltung dazu auch in einem regen Austausch mit dem JHD, wie Klaus Gutberlet sagt.

„Das ist bislang keine Überlegung in Delmenhorst“, versichert Timo Frers, denn Deutschland befinde sich erst in der allerersten Phase des Corona-Ausbruchs. Und in der geht es vor allem darum, Erkrankte zu identifizieren, um sie anschließend zu isolieren, entweder zu Hause oder in speziellen Krankenzimmern. Chefarzt Gutberlet rät zum Beispiel allen, die vor Kurzem in einer Region waren, in der es jetzt zu Ausbrüchen gekommen ist, auf Symptome zu achten. „Wer innerhalb von zwei Wochen Fieber, Husten oder Atemnot bekommt, kann sich an das Gesundheitsamt, das Krankenhaus oder einen niedergelassenen Arzt wenden. Aber bitte vorher Bescheid geben, dass man eine Infektion mit Covid-19 befürchtet“, rät der Mediziner. Dann können in den jeweiligen Einrichtungen gleich die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Im Krankenhaus werden Patienten isoliert, bis ein Testergebnis, das teilweise innerhalb eines Werktages vorliegt, Entwarnung gibt. „Bisher waren aber alle Tests aus Delmenhorst negativ“, betont Gutberlet.

„Bürger, die – unabhängig von einer Reise – einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Corona-Virus nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an das zuständige Gesundheitsamt wenden“, rät Frers. Wer in einem betroffenen Gebiet war oder Kontakt mit Personen hatte, die in eines der Ausbruchsgebiete gereist waren, können helfen, eine weitere Verbreitung zu verlangsamen, indem sie so wenig Kontakt wie möglich zu anderem Menschen aufnehmen und nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass es viele Erkrankungen gibt, die Fieber, Husten oder Atembeschwerden verursachen können. Deswegen sollte niemand bei ersten Symptomen in Panik verfallen, sondern einen Arzt aufsuchen. Gutberlet geht davon aus, dass die Angst vor dem Virus ab sofort für vollere Wartezimmer sorgen wird. Sollten tatsächlich mehrere Infektionsfälle in der Stadt auftreten, wird die Stadt umgehend bestimmte Schutzstrategien anwenden. Unter anderem ginge es dann um Maßnahmen wie Atemschutz, Schließung von Kindergärten und Schulen, etc.

„Der Gesundheitsminister sagt, Deutschland ist gewappnet. Nun, ich würde sagen, dass wir so gut, wie wir es sein können, gewappnet sind“, sagt Gutberlet. „Das hängt davon ab, wie belastet das System ist.“ Sollten also sehr viele Menschen innerhalb eines sehr kleinen Zeitraums erkranken, stoßen die Versorgungskapazitäten schneller an ihre Grenzen. Da die diesjährige Grippewelle bei Weitem nicht so schlimm wie in anderen Jahren ist, sind aktuell auch keine Überschneidungen zu erwarten, sodass die medizinische Versorgung unter eine doppelt schweren Belastung leidet. Aber Gutberlet sagt auch, dass noch nicht sicher sei, wie stark oder schwach die Grippewelle 2020 ausfällt, ganz aus den Augen dürfe man dieses Thema nicht verlieren. Eine Doppel-Erkrankung mit Influenza und Corona hält er übrigens für sehr unwahrscheinlich. „Es ist eher selten, dass man zwei Viruserkrankungen parallel hat.“

„Ich persönlich gebe schon seit vielen Jahren niemandem mehr die Hand“, sagt Gutberlet. „Das ist aus hygienischer Sicht der Gau.“ Ansonsten gilt für das Corona-Virus, was für alle Virusinfektionen gilt, die über Tröpfchenübertragung verbreitet werden. Wer husten oder niesen muss, sollte zu anderen größtmöglichen Abstand halten und sich am besten wegdrehen. Zudem immer in ein Taschentuch oder die Armbeuge niesen und husten, nie in die Hand. Anschließend sollten Taschentücher immer umgehend in geschlossenen Mülleimern entsorgt werden. Wichtig ist es auch, mehrmals am Tag seine Hände sehr gründlich mit Seife zu waschen, insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten. Wer mag, sollte seine Hände regelmäßig desinfizieren. Massenansammlungen sollten, so es sich denn vermeiden lässt, gemieden werden.

