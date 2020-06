Auch an der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule wurde eine Lerngruppe wegen eines infizierten Schülers geschlossen. (Tammo Ernst)

Die Corona-Infektionen im Geestland-Putenschlachtbetrieb in Wildeshausen haben auch Delmenhorst mit voller Wucht erwischt. Unter anderem musste die Stadt einzelne Lerngruppen an Schulen schließen. 224 Menschen befinden sich wegen des Infektionsgeschehens in dem Schlachthof nun in Quarantäne, zudem wurden fünf Schüler aus betroffenen Familien positiv auf Covid-19 getestet. Deswegen hat die Stadtverwaltung nun Lerngruppen an der Grundschule an der Beethovenstraße, der Parkschule, der Oberschule Süd und der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule geschlossen. „Entsprechend der geltenden Vorgaben wurden die betroffenen Lerngruppen der Schüler vorsorglich für die nächsten 14 Tage in Quarantäne geschickt. Da die Schulleitungen umfassende Hygienekonzepte vorgelegt haben, sind keine weiteren Konsequenzen erforderlich“, erklärt die Stadtverwaltung.

Aktuell sind 31 Menschen in der Stadt an Covid-19 erkrankt, und nicht alle sind auf Wildeshausen zurückzuführen, daneben gab es also noch weitere Neuinfektionen. Die Zahl mag nach verhältnismäßig wenig Erkrankten klingen. Doch bei einem ganz wichtigen Wert dieser Tage nimmt Delmenhorst damit schlagartig einen Spitzenplatz ein, nämlich „Neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner“. Da kommt Delmenhorst seit Montag auf einen Wert von 30,5, am Sonntag lag er noch bei 25,8. Schon das war der dritthöchste Wert in ganz Deutschland, nur der Landkreis Gütersloh, wo es zu einem Ausbruch in einem Tönnies-Schlachthof gekommen war, und die Stadt Coburg wiesen höhere Werte aus. Wird bei diesem Wert die Grenze von 50 Infizierten überschritten, droht ein lokaler Lockdown. Und noch gehen Experten davon aus, dass es im Zuge der Wildeshauser Welle zu weiteren Erkrankten kommen wird, dass sich unter den in Quarantäne gesetzten Fällen noch weitere Menschen befinden, die sich angesteckt haben.

Die Stadt wie der Landkreis Oldenburg greifen dabei recht rigoros durch. „Alle in Delmenhorst wohnenden Mitarbeiter des Schlachtbetriebs müssen sich bis zum 10. Juli zum Schutz vor dem Coronavirus in häusliche Quarantäne begeben. Das hat die Stadt Delmenhorst per Allgemeinverfügung angeordnet“, erklärt Maike Stürmer-Raudszus von der Stadtverwaltung. „Die häusliche Quarantäne gilt auch für alle Personen, die in Delmenhorst in Unterkünften oder sonstigen Wohnstätten leben, in denen Mitarbeiter der Firma Geestland wohnen.“ Bis zum 10. Juli dürfen diese Menschen ihre Wohnungen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Zudem ist es ihnen untersagt, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht in der selben Unterkunft wohnen.

Auch der Landkreis Oldenburg geht relativ rigoros vor, dort wurden 929 Menschen in Quarantäne gesetzt. Aber ganz offensichtlich hat nicht jeder sofort begriffen, was das bedeutet. Das lässt sich zumindest aus einer Mitteilung des Landkreises vom Montag schließen. „Die per Allgemeinverfügung verhängte Quarantäne gilt für alle Mitarbeiter sowie deren Haushaltsangehörigen. Es spielt dabei keine Rolle, ob ein positiver Befund auf Corona vorliegt“, führt Kreissprecher Oliver Galeotti aus. Das Verfahren ist aber nicht in allen Fällen üblich. Galeotti: „Der Grund für diese umfangreiche Maßnahme liegt unter anderem darin begründet, dass die notwendige Separierung innerhalb der Haushalte nicht gewährleistet werden kann.“ Die betroffenen Haushalte werden nun ein weiteres Mal mit einem Anschreiben in verschiedenen Sprachen entweder per Direktzustellung oder auf dem Postwege über Verhaltensweisen während der Quarantäne informiert. „Da sind viele Falschinformationen in der Bevölkerung unterwegs. Wir bitten insbesondere darum, sich nicht ausschließlich auf Informationen aus den Sozialen Medien zu verlassen“, ergänzt Landrat Carsten Harings.

Allerdings war der Landkreis nicht ganz so schnell mit seinen Testungen der in den Haushalten lebenden Kinder wie Delmenhorst. Die Abstriche sollen erst an diesem Dienstag, 30. Juni, genommen werden, 39 Kinder und Jugendliche werden untersucht. Entsprechend ist noch keine Schließung von Lerngruppen an Schulen beziehungsweise von Gruppen in Kindertagesstätten angeordnet worden. Galeotti betont aber, dass „Kinder von Mitarbeitern des Wildeshauser Schlachtbetriebes nicht in die Schule oder in die Kita“ gehen dürfen. Ausnahmslos. Zudem plant der Landkreis Tests in den Seniorenheimen in der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Großenkneten. „Wann genau die Testreihe anläuft, ist noch nicht terminiert“, teilt Galeotti mit.

In den Belegungszahlen des Josef-Hospitals Delmenhorst macht sich der Ausbruch in dem Schlachthof allerdings nicht bemerkbar. „Wir haben aktuell fünf Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation“, erklärt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel auf Nachfrage. Es sei aber auch nicht weiter verwunderlich, dass der kleine Ausbruch keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bettenbelegungen der Corona-Stationen habe. „Die nun erkrankten Menschen gehören wahrscheinlich nicht unbedingt zu Risikogruppen, sind eher etwas jünger und im Grunde gesund“, sagt Friedel.

Am JHD betrachten sie das aktuelle Geschehen aber mit einiger Sorge. „Denn wir sehen ja auch im Kreis Gütersloh, dass es dort einige Neuinfektionen von Menschen gibt, die nicht unmittelbar etwas mit dem Geschehen bei Tönnies zu tun haben“, sagt Friedel. Man könne daran erkennen, wie tückisch das Virus sei. Aber es muss auch realistisch davon ausgegangen werden, dass man so ein Infektionsgeschehen immer mal wieder in Deutschland sehen wird. Das vor Augen befinden sie sich im Krankenhaus aktuell in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit. „Zumal es aktuell so scheint, als wenn die Menschen die Abstandsregeln auch nicht mehr so streng einhalten, wie dies noch vor drei oder vier Wochen der Fall war“, sagt Friedel.