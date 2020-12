Für Räume auf der Nordwolle und die Halle an der Louisenstraße zahlt die VHS künftig eine Miete in Höhe von 173 000 Euro pro Jahr. (INGO MÖLLERS)

Seit zehn Monaten ist Jürgen Beckstette Geschäftsführer der Volkshochschule in Delmenhorst (VHS). „Als ich meine Arbeit Anfang März aufnahm, folgte schon der erste Corona-Lockdown“, beschreibt er die Probleme dieses besonderen Jahres. Für rund zehn Wochen schickte er die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Als die VHS im Juni ihre Arbeit wieder voll aufnehmen konnte, stand das Kollegium in vielen Bereichen vor einer erheblichen Mehrbelastung. „Viele Arbeitsabläufe haben sich geändert, die Beschränkungen haben uns vor immer neue Probleme gestellt“, sagt Beckstette.

Dennoch blickt er zum Jahreswechsel auf einen erfolgreichen Einstieg in die VHS-Arbeit zurück. „Alle haben die Mehrbelastungen gut weggesteckt, die Stimmung ist gut“, sagt er. Vielleicht auch, weil in diesen Wochen eine Entscheidung in einer Sache fiel, die schon wesentlich länger als Beckstettes Einstieg in die VHS brodelte. Mit der Ratssitzung in dieser Woche hat die Stadt ihren Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule aufgestockt und es wird ermöglicht, dass die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber einen Haustarifvertrag aushandeln können.

„Ziel ist es, zum 1. Juli eine Einigung mit Gewerkschaft und Betriebsrat zu erreichen“, sagt Becktstette. „Acht Jahre lang hat sich an der Höhe des städtischen Zuschusses an die VHS nichts geändert“, rechnet Beckstette vor. Die Zuschüsse von der Landesebene seien sogar gesunken, „und das bei einem Anstieg der Kosten“. Die Forderung nach Gehaltsgerechtigkeit wurde in den zurückliegenden zwei bis drei Jahren massiver vorgetragen, die Beschäftigten sind dafür auch zu öffentlichen Aktionen auf die Straße gegangen. Der Haustarifvertrag soll sich nun auf die etwa 40 Beschäftigten auswirken. Er betrifft die fest angestellten Verwaltungskräfte, Lehrbeauftragte, pädagogische Mitarbeiter und jene, die in Projekten mitarbeiten. Die freiberuflichen Dozenten würden nicht von der Einführung des Haustarifs profitieren.

Kursgebühren steigen leicht

Voraussetzung für die gerechtere Bezahlung der Mitarbeiter soll ein erhöhter Zuschuss durch die Stadt sein. Von der VHS wird ebenso erwartet, ihre Einnahmen zu stärken. So soll der Bereich der Drittmittel-Projekte, insbesondere solcher mit Landes-, Bundes- oder EU-Förderung erhöht werden. Einen Anstieg gibt es zusätzlich bei den Kursentgelten, für den originären VHS-Betrieb wird mit einer Gebührenerhöhung um drei Prozent kalkuliert. Eine höhere Kostendeckung zu erreichen, wird als schwierig angesehen, solange die coronabedingten Einschrän­kungen des Unterrichtsbetriebs fortdauern. Die Verantwortlichen rechnen schlimmstenfalls noch für einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Zur Einführung des Haustarifs wird für die VHS mit einem zusätzlichen Finanzbedarf bis zum Jahr 2024 gerechnet, der stufenweise fürs Jahr 2021 mit 48 000 Euro, 2022 mit 144 000 Euro, 2023 mit 168 000 Euro und 2024 mit 199 000 Euro zu Buche schlägt. Mit der Ausgliederung der VHS sollte eine Senkung der Personalkosten erreicht werden. Durch mehr Eigenständigkeit und größere Spielräume sollte flexibel auf neue Bildungsbedarfe in Delmenhorst eingegangen werden können, um die Entscheidungskompetenz in großen Teilen in die VHS zurückzuholen.

Aktuell erhält die VHS von der Stadt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 430 000 Euro. Zusätzlich hat sich die Stadt zur Übernahme der Defizite von bis zu 200 000 Euro pro Jahr verpflichtet. Nun steigt der Einsatz städtischer Mittel im Jahr 2021 auf insgesamt 731 000 Euro. Darin enthalten ist eine Verschiebung, für die Nutzung der beiden Gebäude, die Halle an der Louisenstraße und die Räume auf der Nordwolle, zahlt die VHS künftig eine Miete in Höhe von 173 000 Euro. Um diese Summe wird der Zuschuss aufgestockt, „also linke Tasche, rechte Tasche“, sagt Beckstette. Es werde aber für mehr Transparenz sorgen. Für die weiteren Jahre steigt der Zuschuss an die VHS auf 747 000 Euro (2022), 771 000 Euro (2023) und 802 000 Euro (2024).

Dass es künftig einen Haustarifvertrag geben kann, mache die Arbeit nicht nur für die Beschäftigten attraktiver. Auch der Arbeitgeber werde profitieren, wenn es eine noch höhere Zufriedenheit gebe. Beckstette denkt auch an den Fachkräftemangel und dass es nicht einfacher werde, Nachwuchskräfte für die VHS-Arbeit zu finden. Auch in Bezug darauf werde die Volkshochschule vom neuen Haustarifvertrag profitieren.