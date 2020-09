Marc Engels, Junior-Geschäftsführer von Schuh Gerdes an der Langen Straße, wünscht sich für 2020 noch zwei verkaufsoffene Sonntage in Delmenhorst. (MARTINA I. MEYER)

„Alles, was die Innenstadt attraktiver macht, ist gut für den Einzelhandel“, sagt Marc Engels, Junior-Geschäftsführer von Schuh Gerdes an der Langen Straße. Er hat bei einer gerade beendeten Befragung durch die Delmenhorster Wirtschaftsförderung eindeutig für zusätzliche Sonntagsöffnungen votiert. Die Schließzeit während des coronabedingten Lockdowns könne dadurch zwar nicht vollständig kompensiert werden, aber mehr Verkaufstage würden zumindest einen kleinen Ausgleich bringen. Auch Christian Wüstner, Inhaber des Spielegeschäfts „Gameground“ ist davon überzeugt, dass den Händlern in der Innenstadt verkaufsoffene Sonntage gut täten: „Wir müssen an unserem Image arbeiten und den Kunden ein Gefühl mitgeben, dass es nach vorne geht“, sagt der Sprecher der City-Kaufleute.

„Die überwiegende Mehrheit der befragten Einzelhändler sprach sich für die Beantragung von Sonntagsöffnungen aus“, sagt Swantje Oehler von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG). Solche verkaufsoffenen Sonntage würden sich allerdings wesentlich von früheren Veranstaltungen dieser Art unterscheiden. „Es geht mehr darum, die Verkaufszeit zu verlängern, als Massen in die City zu holen“, sagt Christian Wüstner mit einem Blick auf die Corona-Regeln. Darum würden dann auch nicht so viele Attraktionen an den Straßen geplant, die Kaufleute müssten sich auf Angebote in ihren Geschäften konzentrieren.

Die Wirtschaftsförderer haben den Antrag auf Sonntagöffnungen für den 11. Oktober und den 8. November beim zuständigen Fachbereich der Stadt Delmenhorst eingereicht. „Wir befinden uns im engen Austausch mit der Stadtverwaltung, um die Öffnungen zu ermöglichen“, sagt Oehler. Denn es gibt auch Gegenwind.

Die Gewerkschaft Verdi hatte erst am vergangenen Freitag vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg das Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen für Oldenburg erstritten. Ein ähnliches Urteil erließ das Verwaltungsgericht Hannover für Hildesheim. Die Gewerkschaft zog sich damit den Zorn der Industrie- und Handelskammer zu: Im Sommer habe es eine Einigung zwischen Wirtschafts- und Sozialministerium in Hannover mit den Kirchen und den Gewerkschaften gegeben. Der dort erzielte „Corona-Kompromiss“ habe vorgesehen, dass mit einem verkaufsoffenen Sonntag nicht zwingend eine Großveranstaltung einhergehen müsse.

Nach Ansicht der Interessenvertretung der Unternehmen gelte es gerade in den von Corona geplagten Zeiten, solidarisch an einem Strang zu ziehen. Sonntagsöffnungen könnten für Händler und deren Mitarbeiter gleichermaßen ein kleines Mehr in die Kassen spülen. „Wir sprechen von wenigen Sonntagen im Jahr – keiner gänzlichen Freigabe“, sagt Martin Böckler, Handelssprecher der Industrie- und Handelskammern Niedersachsen (IHKN). Was der Einzelhandel jetzt brauche, sei jede Möglichkeit einer verlängerten Öffnungszeit, „um die noch vollen Lager abverkaufen zu können und dem Kunden zu zeigen, 'ich bin noch da'“. „Die Urteile der Verwaltungsgerichte Hannover und Oldenburg nehmen wir mit großem Bedauern zur Kenntnis – unser Verständnis stößt aber wirklich an Grenzen, was das Vorgehen der Gewerkschaften in dieser Sache angeht“, kommentiert Hendrik Schmitt, IHKN-Hauptgeschäftsführer das jüngste Tauziehen um verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen.

"Was soll die IHK auch sonst sagen", antwortet Verdi-Sprecher Matthias Büschking. "In unserem Fachbereich Handel, wie überall bei Verdi, definieren die Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauensleute, die jeden Tag an der Basis arbeiten, mit ihren Entscheidungen in den Gremien die Grundlage für alle Maßnahmen, die wir umsetzen", sagt Büschking. Das gelte auch für die Frage der Sonntagsöffnung: "Natürlich setzen wir den Wunsch unserer Mitglieder im Handel um." Verdi-Fachbereichsleiterin Sabine Gatz begrüßt die Gerichtsentscheidungen: Der im Grundgesetz verankerte besondere Schutz des Sonntags bleibe damit erhalten. „Die Beschäftigten im Handel benötigen gerade während der Corona-Pandemie dringend Erholungszeiten und nicht noch einen weiteren zusätzlich belastenden Arbeitstag", sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Maiko Schulz. Durch die vielen Kundenkontakte und die oft schwierigen Arbeitsbedingungen seien sie "zudem jeden Tag einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt".

Die Innenstädte stehen in einem immer größer werdenden Wettbewerb zum Online-Handel. "Eine Sonntagsöffnung kann durchaus imagefördernd sein und zur Belebung des Innenstadtbereichs beitragen", sagt DWFG-Geschäftsführerin Sina Dittelbach. „Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pandemie wäre eine Sonntagsöffnung ein kleiner, wichtiger Schritt zur Stärkung der Innenstadt und ein positives Signal in Richtung Rückkehr zur Normalität."