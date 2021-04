Coronakonformer Badespaß soll auch in der kommenden Badesaison am Sielingsee in Hohenböken dank eines Sicherheitsdienstes möglich sein. (Ingo Möllers)

Wie der Sommer dieses Jahr aussehen wird, ist ungewiss. Aufgrund der aktuellen und vermutlich auch noch weiter geltenden Corona-Verordnung, sehen auch viele Ganderkeseer ihren Sommerurlaub gefährdet. Schön wäre es doch, wenn da wenigstens der nahe gelegene Badesee in Hohenböken geöffnet wäre. Experten aus dem Rathaus erwarten wegen der Pandemie allerdings einen noch größeren Andrang am Sielingsee als im vergangenen Jahr. Im jüngsten Ausschuss für Soziales und Gesellschaft reagierte die Verwaltung zusammen mit der Politik auf die erwartete Nachfrage. Um die Abstands- und Versammlungsregeln zu gewährleisten, soll in diesem Sommer ein Wachdienst eingesetzt werden.

Einer Vorgabe des Landes Niedersachsen folgend hatte die Gemeinde Ganderkesee im vorigen Jahr die Saison am Badesee auf die Sommerferien beschränkt. Nun könnte sie schon Anfang Juni beginnen und bis Ende August dauern. „Der Öffnungstermin ist auch mit der dortigen DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) abgesprochen“, erklärte Matthias Meyer, Erster Gemeinderat. Doch die Verwaltung erwartet eine hohe Nachfrage. Spätestens wenn das Wetter stetig besser werde, wachse auch der Druck, die Badesaison zu eröffnen. So wolle sich die Verwaltung zeitnah auf die Situation unter der Pandemie vorbereiten und ein Konzept erarbeiten.

Die Verwaltung sieht es als wichtig an, sich dieses Jahr professionell von Personal begleiten zu lassen, das gerade in Bezug auf Deeskalation ausgebildet ist. „Die DLRG ist schließlich dafür da, sich auf die Rettung von Menschen im Wasser zu konzentrieren und nicht auf Abstandsregelungen“, betonte Meyer. Die Vorbereitungen für den coronakonformen Badespaß in Hohenböken könnten schon im Mai beginnen. Auf dem Gelände soll dann die entsprechende Corona-Verordnung gelten, deren Einhaltung der Wachdienst sicherstellen soll.

Rund 16.000 Euro Kosten

Geplant sei, dass dieser vor allem an Wochenenden, in der Ferienzeit und an besonders heißen Tagen eingesetzt wird, erklärte Meyer die Pläne der Verwaltung. Den Zugang zum See wollen die Verantwortlichen mit einem zusätzlichen Bauzaun regulieren, den der Kommunalservice Nordwest aufstellen könnte. „Wir beteiligen bei der Ausschreibung natürlich mehrere Firmen“, betonte der Erste Gemeinderat. Ein erstes Angebot schätzt die voraussichtlichen Kosten für den Sicherheitsdienst auf rund 16.000 Euro.

„Es wird einen Vertrag geben, der eine Absagefrist beinhaltet, sodass wir den Einsatz des Sicherheitspersonals flexibel regulieren können“, erklärte Meyer auf Nachfrage von UWG-Ratsherr Carsten Jesußek, wie der Einsatz beispielsweise bei einer Schlechtwetter-Periode aussehe. Weitere Details müssten mit der zuständigen Firma besprochen werden.

„Die Menschen wollen wieder raus“, stellte SPD-Ratsfrau Erika Schröter fest. Genau deswegen sei ein solches Angebot der Ganderkeseer Gemeinde so wichtig. Dem konnte Anika Hoff von Bündnis 90/Die Grünen nur zustimmen. Für ihre Partei stehe es in diesem Sommer im Vordergrund, dass Treffen und Freizeitmöglichkeiten draußen möglich seien.

Keine leichte Aufgabe

„Derjenige, der für den Sicherheitsdienst zuständig ist, wird wahrlich keine leichte Aufgabe haben“, vermutete CDU-Ratsherr Hillard Bley. Er sehe ein Problem vor allem in den Partys, die spät bis in die Nacht stattfinden würden. Für die CDU-Fraktion sei es deswegen „zwingend notwendig“, einen Sicherheitsdienst zu installieren. „Es wäre sogar fahrlässig – in Bezug auf Erfahrungen der vergangenen Jahre, aber auch der Entwicklungen der schwindenden Akzeptanz – , wenn wir einen Sicherheitsdienst nicht vor Ort hätten. Den werden wir brauchen“, ergänzte sein Parteikollege Timo Spille.

Der Ausschuss sprach sich schließlich einstimmig dafür aus, einen Sicherheitsdienst als Erweiterung der ehrenamtlichen DLRG für die kommende Badesaison am Sielingsee einzusetzen. Die Aufwendungen sollen überplanmäßig bereitgestellt und durch nicht eingeplante Mehreinnahmen bei der Finanzhilfe für die Kindertagesstätte Bargup gedeckt werden.