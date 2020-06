Karin Kayser, Leiterin der Agentur für Arbeit in Delmenhorst, erläutert die aktuellen Arbeitslosenzahlen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Dass ein Virus große Folgen hat, war von Beginn an klar. Neben den gesundheitlichen Folgen galt es der Politik seit Beginn der Corona-Krise im März, auch die wirtschaftlichen Folgen abzuwägen. Mit umfangreichen Kurzarbeits-Programmen wurde der Versuch unternommen, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und die Rückkehr in ein Leben ohne Corona möglichst schnell wieder zu ermöglichen. Doch die Folgen des Lockdowns beginnen sich abzuzeichnen. 254 Frauen und Männer haben sich im vergangenen Monat Mai bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet, nachdem sie ihre Stelle verloren hatten. Damit beträgt die Arbeitslosenquote 11,1 Prozent. Im April lag sie noch bei 10,4 Prozent, im Mai 2019 bei 9,9 Prozent, was 437 Arbeitslosen weniger entspricht, teilt Karin Kayser, Geschäftstellenleiterin der Agentur für Arbeit Delmenhorst mit.

"Im Mai sind nach und nach viele Beschränkungen im Wirtschaftsleben aufgehoben

worden. Viele Menschen konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen", erklärt Kayser. Doch weil die Auswirkungen der Corona-Pandemie über den gesamten Erdball verteilt sind, hätten auch globale Beschränkungen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in Delmenhorst. So könnten einige Betriebe der verarbeitenden Industrie aufgrund von Lieferengpässen aus dem Ausland nur eingeschränkt produzieren, auch wenn sie dies in Delmenhorst wieder dürften. Ebenso gäbe es diese Effekte in großem Umfang im Logistikgewerbe.

Weil aufgrund der Pandemie auch die Weiterbildungskurse der Arbeitsagentur ausgesetzt wurden, werden die Teilnehmenden vorübergehend als arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Unterbeschäftigten ist damit zum Vorjahr leicht um 43 gesunken, was 0,8 Prozentpunkten entspricht. Damit gelten 5551 Personen in Delmenhorst als unterbeschäftigt, was bedeutet, dass sie aufgrund von Maßnahmen dem Arbeitsmarkt nicht unmittelbar zur Verfügung stehen und deshalb nicht in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Die Unterbeschäftigtenquote entspricht damit 13,8 Prozent, im Vorjahresmonat lag sie noch 0,1 Prozentpunkte höher, bei 13,9 Prozent.

„Üblicherweise gehen die Arbeitslosenzahlen in den Monaten März bis Mai im Zuge der saisonalen Frühjahrsbelebung deutlich zurück“, führt Kayser weiter aus. Doch seit Jahresanfang sind bloß 550 neue Stellen gemeldet worden: ein Rückgang von 193 Stellen, also um 26 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr. Während im April noch 548 freie Stellen gemeldet waren, sank der Wert im Mai auf nur noch 494 Stellen, ein Rückgang um zehn Prozent. Immerhin werden wieder mehr freie Stellen gemeldet. Gab es im April nur 38 Neumeldungen, so stieg die Zahl im Mai auf 78.