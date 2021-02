Die Verwaltung des Landkreises hat zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung vermeldet. Es handelt sich um eine Frau im Alter von 97 Jahren und um einen 79-jährigen Mann aus Ganderkesee und Wildeshausen. Insgesamt gibt es damit nun 87 Todesfälle im Kreisgebiet, die mit einer Corona-Infektion in Zusammenhang stehen. Landrat Carsten Harings sprach den Angehörigen sein herzliches Beileid aus.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 3222 bestätigte Fälle. Akut gibt es 113 mit dem Coronavirus infizierte Personen, die vom Landkreis registriert sind. In Quarantäne befinden sich zurzeit 241 Personen. Zwei Infektionsschwerpunkte können weiter definiert werden. Dies sind laut Landkreissprecher Oliver Galeotti 17 Fälle in der Fleisch- und Schlachtbranche und weitere zehn Fälle in Pflegeeinrichtungen.

Zudem gilt der Nachweis der britischen Virus-Mutation im Landkreis mittlerweile als gesichert. Bei drei Mitgliedern einer Familie wurde der Virustyp nachgewiesen.