Umfrage auf dem Wochenmarkt zeigt, dass in Delmenhorst schon so mancher die Corona-Warn-App heruntergeladen hat. (INGO MöLLERS)

Schon die Corona-App geladen? Diese Frage dürfte in den vergangenen Tagen der eine oder andere gehört haben. Denn nach wochenlangen Debatten um Datenschutz, Nutzungspflicht und Forderungen nach ausreichender Transparenz war es am vergangenen Dienstag endlich soweit, die deutsche Corona-Warn-App wurde herausgegeben. Trotz der anfänglichen Skepsis zeichnen die aktuellen Downloadzahlen ein durchaus positives Bild. Über zehn Millionen Bürger haben sich die Tracing-App bereits auf ihr Smartphone geladen. Die allgemeine Resonanz ist auch vonseiten der IT-Spezialisten positiv. Doch wie denken die Delmenhorster über die neuste Waffe im Kampf gegen das Coronavirus? Der DELMENHORSTER KURIER hat sich auf dem Wochenmarkt umgehört.

„Ich habe mir die App gleich am ersten Tag heruntergeladen“, erzählt ein Berufssoldat aus Delmenhorst. Ein notwendiger Schritt, wie er findet. „Mir geht die Corona-App nicht weit genug. Bürger sollten über die App die wichtigsten Informationen erhalten“, sagt der junge Familienvater. Er ist mit seiner Frau und Tochter zum Einkauf auf den Wochenmarkt gekommen. Die Corona-Krise hat die Familie eng zusammengeschweißt. „Natürlich ist es eine unschöne Situation, aber für uns als Familie gab es auch positive Momente. Weil mein Mann und ich coronabedingt nicht arbeiten konnten, hatten wir viel Zeit als Familie“, berichtet die junge Mutter. So hätte die gemeinsame Tochter, die geduldig im Bollerwagen wartet, in den vergangenen Wochen das Inliner-Fahren gelernt. Mit der Corona-App habe sie sich noch nicht auseinandergesetzt.

Für Karin Wielewicki kommt der Download der Corona-App nicht infrage. „Das ist mir alles zu umständlich und ich will mich nicht damit verrückt machen“, sagt die Rentnerin. Sie halte sich an die allgemeinen Verhaltensregelungen und meidet größere Veranstaltungen. „Ich denke, wenn man sich daran hält, kann nichts passieren. Es nützt auch nichts, sich in etwas hineinzusteigern“, fügt sie hinzu. Unsinnig findet sie die App aber keineswegs: „Wenn man berufsbedingt mit vielen Menschen zu tun hat, zum Beispiel in einem Großraumbüro, macht es natürlich Sinn, sich die App auf das Telefon zu laden.“ Wielewicki selbst sei froh, dass sie Rentnerin ist und die Möglichkeit gehabt hat, die Zeit in ihrem Garten zu verbringen.

Johann Peter Eickhorst hat die Corona-App gleich nach ihrem Erscheinen installiert. „Für alle Fälle“, sagt er. Der Debatte um den Datenschutz kann er nichts abgewinnen, er hält die App diesbezüglich für unbedenklich. Skeptisch hingegen ist er in Bezug auf die Bereitschaft der positiv Getesteten, was die Meldung angeht: „Schließlich funktioniert das System nur, wenn die Erkrankten auch in der App angeben, dass sie positiv getestet wurden. Ich glaube nicht, dass das jeder preisgeben wird.“ Die Krise hat ihn ernst gestimmt, auch wenn seine Familie glücklicherweise nicht betroffen sei. „Die Situation ist schon traurig. Der Abstand zwischen den Menschen, die Masken – das macht alles keinen Spaß mehr“, findet Eickhorst. Seinen Humor und sein Lachen hat der ältere Herr sich dennoch und nicht nur für unsere Kamera bewahrt.

Auch bei Iris und Jörg Hülsemeyer ruft die Corona-Pandemie gemischte Gefühle hervor: „Erst waren wir recht positiv gestimmt. Corona hat zu Beginn das Leben stückweit entschleunigt und das war schön“, erzählt Iris Hülsemeyer. Mittlerweile hat sich ein Gefühl des Unmuts breitgemacht, auch weil ihre Arbeit von der Situation betroffen ist. „Wir sind in der Gastro-Branche tätig und können nur an die Menschen appellieren, rauszugehen und wie gewohnt ihren Kaffee trinken zu gehen, denn das ist eine große Unterstützung“, sagt Jörg Hülsemeyer. Beide haben gleich am ersten Tag die App auf das Smartphone geladen. „Das ging ganz schnell. Sie funktioniert unkompliziert und ist sehr übersichtlich“, findet er. Datenschutztechnisch hat er keine Einwände anzubringen.

Auch Christof Göbel findet die Einführung der App „sehr sinnvoll“. Göbel, Oberarzt in der Klinik für Innere Medizin am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) und dort Leiter der Sektion Pulmologie, also der Lungenheilkunde, betont: „Es geht um die Früherkennung von möglichen Kontakten mit Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Je früher wir das wissen, desto schneller können die Gesundheitsbehörden die entsprechenden Maßnahmen einleiten.“ Und ergo Infektionsketten kappen, bevor sie sich zu sehr verästeln.

Die App lebt natürlich davon, dass viele Menschen sie nutzen, perfekt wäre es, wenn es um die 60 Prozent der Bevölkerung wären. „Aber auch bei einer niedrigeren Auslastung kann das Installieren der App schon helfen“, sagt der Oberarzt. Dahinter steckt die Idee, dass jeder über die App erkannte Fall schnell isoliert werden kann. „Mein Sohn ist gerade in Thailand. Dort wird man bei der Einreise verpflichtet, eine entsprechende App zu installieren“, erzählt Göbel. Und zumindest lässt sich konstatieren: In Thailand gibt es verhältnismäßig wenige Covid-19-Fälle. Zudem ist es dort seit Jahren geübte Praxis, in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Allerdings, darauf weist der Facharzt auch hin, darf jemand, der die App heruntergeladen hat, nicht denken, dass er sicher sei: „Wenn wir keine Schutzmaßnahmen hätten und diese umsetzen, bringt auch die App nichts.“ Wie wirkungsvoll die App ist, wird sich vielleicht im Herbst zeigen. Dann rechnen Experten damit, dass die Zahl der Infizierten steigt, wenn sich das Leben verstärkt im Inneren und weniger im Freien abspielt.

„Die Corona-App dokumentiert den ‚digitalen Handschlag‘ zweier Handys“, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Homepage. Die sogenannte Tracing-App funktioniert über Bluetooth: Wenn sich zwei Smartphones, auf denen die App installiert ist, zu nahe kommen, werden anonyme Kontakt-IDs ausgetauscht. Diese werden regelmäßig abgeglichen, um mögliche Kontakte mit erkrankten Personen zu identifizieren. Sollten App-Nutzer Kontakt zu nachweislich Erkrankten gehabt haben, werden sie per App darüber informiert. So sollen Infektionsketten schneller unterbrochen werden. Allerdings bleibt es den positiv auf Covid-19 getesteten Bürgern selbst überlassen, ob sie diese Information in der App angeben oder nicht. Wenn sie sich dafür entscheiden, müssen sie einen QR-Code oder eine TAN zu Verifizierung vorlegen können. So kann ein Missbrauch ausgeschlossen werden. Für die Entwicklung der Corona-Warn-App wurden die Deutsche Telekom und die SAP AG beauftragt. Sie hat etwa 20 Millionen Euro gekostet.