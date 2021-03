Für herausragende Leistungen im Fach Chemie erhält die Zehntklässlerin Lea Marie Theiner den Angelus-Sala-Preis der Universität Oldenburg. (Ingo Möllers)

Eigentlich befinden sich die zehnten Klassen des Gymnasiums Ganderkesee coronabedingt zurzeit noch im Distanzlernen. Oder auf neudeutsch: Homeschooling. Trotzdem stand für Lea Marie Theiner am Donnerstag ein Termin in der Schule an − und zwar ein höchst erfreulicher: Der Fachbereich Chemie der Universität Oldenburg hat Lea nämlich mit dem Angelus-Sala-Preis ausgezeichnet. Und den vergibt sie alljährlich für herausragende Leistungen im Fach Chemie.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es umso wertvoller, dass trotz der schwierigen Umstände solche herausragenden Leistungen erbracht werden“, freut sich Rektorin Renate Richter mit der Preisträgerin. Und weil die Auszeichnung in diesem Jahr nicht wie gewohnt in einer Feierstunde im Rahmen des „Tags der Chemie“ an der Universität Oldenburg vergeben werden konnte, erhielt die 15-Jährige die Urkunde und den dazugehörigen Buchpreis eben am Donnerstag im kleinen Rahmen im Gymnasium. „Dies soll die exzellenten Leistungen von Lea auf keinen Fall schmälern“, betont Richter.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den vergangenen Jahren überhaupt mal jemanden für den Angelus-Sala-Preis vorgeschlagen haben“, betont Chemielehrerin Kristiane Grensemann, wie außerordentlich Leas Leistungen gewesen sind. Denn sie habe in all den Jahren in der Sekundarstufe 1 hervorragend gearbeitet. Dabei habe sie sich nicht nur durch ihr Fachwissen ausgezeichnet, sondern auch durch die Fähigkeit, zu abstrahieren und weiterzudenken, ergänzt Jana-Katharina Dressler, die Lea Theiner ebenfalls in Chemie unterrichtet hat: „Sie kann auch Roboter programmieren.“

Erst habe sie es kaum glauben können, als ihr die Lehrerin in einer E-Mail die frohe Botschaft überbrachte, aber natürlich habe sie sich über die Auszeichnung sehr gefreut, kommentiert Lea Theiner: „Naturwissenschaften sind mir immer leicht gefallen. Dies liegt vielleicht auch daran, dass meine Mutter Biologie- und Mathelehrerin ist und ich von daher immer eine Verbindung zu diesen Fächern hatte.“ Ihr Interesse sei dabei aber eher allgemeiner Natur: „Ich finde es spannend, wie ein Atom aufgebaut ist und wie es sich unter bestimmten Bedingungen verändert“, erzählt die Preisträgerin. „Alles hängt mit allem zusammen.“ Auf spezielle wissenschaftliche Fragestellungen möchte sie sich aber zurzeit noch nicht festlegen. Und diese Herangehensweise findet im Übrigen auch Renate Richter gut: „Mit diesem Instrumentarium kann man alles verstehen und nutzen.“

Dass Lea in der elften Klasse den Leistungskurs Chemie belegt, steht wohl außer Frage. Aber auch die Fächer Biologie, Informatik und Physik werden in ihrer weiteren Schullaufbahn einen hohen Stellenwert behalten. Überhaupt ist Chemie am Gymnasium Ganderkesee ein gut nachgefragtes Fach. „Im jetzigen zwölften Jahrgang haben sich 31 Schüler für den Leistungskurs Chemie entschieden. Da bieten wir sogar zwei Kurse an“, berichtet Kristiane Grensemann.

Zurzeit ist die Schulleitung des Gymnasiums noch damit beschäftigt, den Präsenzunterricht wieder auf die Spur zu setzen. Am Montag durften 264 Schüler der Jahrgänge fünf, sechs, sieben und zwölf zum ersten Mal seit zwölf Wochen wieder zur Schule kommen. „Da war die Aufregung groß, und es zeigte sich, wie schwer es ist, auf Distanz zu bleiben, wenn man sich nach so langer Zeit wieder direkt begegnet“, hat Renate Richter beobachtet. „Wir haben aber alle Räume so hergerichtet, dass die Schüler den erforderlichen Abstand jederzeit einhalten können“, betont sie. In der kommenden Woche soll dann auch Lea wieder zur Schule gehen, vorerst in halber Klassenstärke.

Zur Sache

Angelus Sala (1576 - 1637)

war ein italienischer Arzt und Chemiater, der unter anderem als Begründer der Zucker-Chemie gilt. Nachdem er in Venedig zunächst den Beruf des Apothekers erlernt hatte, war er Anfang des 17. Jahrhunderts überwiegend in Deutschland und in der Schweiz aktiv. 1617 wurde er zum Leibarzt des Grafen Anton Günther von Oldenburg berufen. Dieser ernannte Sala auch zum Aufseher über das Apothekenwesen im Land Oldenburg. Ab 1620 stand Sala dann in Diensten zahlreicher anderer Grafen, Herzöge und Fürsten.