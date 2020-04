Jennifer Wilken, Marktleiterin Inkoop am Brendelweg, hat die Kunden des Verbrauchermarktes in den vergangenen Wochen teils ganz neu kennengelernt. (INGO MöLLERS)

Jennifer Wilken: Die Lage ist tatsächlich anstrengend, zwischendurch haben wir mal etwas ruhigere Phasen, aber durchatmen können wir derzeit wirklich eher selten. Die Stimmung ist sehr angespannt, sowohl auf Seiten der Kunden als auch bei uns, den Verkäufern. Aber ich glaube, die Unruhe kommt ursächlich von den Kunden, das überträgt sich nur irgendwann auch auf den ruhigsten meiner Mitarbeiter und Kollegen, da wir damit den gesamten Tag konfrontiert sind. Der Verkäufer bekommt die geballte Ladung ab. Die Lieferengpässe sorgten dann leider für zunehmend mehr Stress im Markt, der zwar – ebenso wie die Engpässe – besser geworden ist, aber von einem Normalzustand sind wir immer noch sehr weit entfernt.

Klopapier, Mehl und Hefe.

Ja, anscheinend. Ich vermute tatsächlich, dass diese Auswahl zum Teil auf die Empfehlungen der Regierung zurückzuführen ist, Vorräte für drei Wochen im Haus zu haben. Und frisches Brot lässt sich so lange, abseits der Tiefkühltruhe, nicht aufbewahren. Deshalb kaufen die Leute vielleicht einfach die Zutaten, Mehl und Hefe, um selbst zu backen. Obwohl ich mir auch nur schwer vorstellen kann, dass all die Menschen da draußen jetzt wirklich backen. Aber es passt zu der gleichzeitig auftretenden Knappheit an Brotbackmischungen. Und Klopapier soll ja psychologisch einen beruhigenden Effekt haben.

Bekommt der Kunde nicht, was er sucht, reagiert er manchmal angefasst, mitunter gar beleidigend. Bei jeder Einschränkung, egal ob nun die Schulen oder die Grenzen geschlossen werden, fühlen sich die Menschen sehr verunsichert. Sie begannen teils auch komplett unsinnige Sachen zu hamstern. Jedes bisschen Freiheit, was uns zeitweise genommen wurde, versuchten die Leute, sich zurückeinzukaufen. Ich hatte unzählige Kunden, die meinten, sie wären in acht oder noch mehr Läden gewesen und hätten nun auch bei uns nicht die gewünschte Ware gefunden.

Ja, das war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und den Kunden sehr uneinsichtig werden ließ. Anscheinend passierte das, zumindest nach meinem Gefühl, sehr oft bei uns. Die Bandbreite an Emotionen, denen ich im Laden in den vergangenen Wochen begegnet bin, war enorm und hätte ich mir früher nie träumen lassen. Ich habe Leute vor leeren Regalen stehen sehen, die bitterlich geweint haben. Das war surreal, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Das habe ich so nicht nie erlebt – und ich muss es hoffentlich auch nie wieder.

Das war und ist zum Teil sehr schlimm, das war und ist keine einfache Zeit für uns. Wir machen unseren Job, wollen den gut machen. Haben aber auch alle unsere Leben daneben. Wir sind der Krise einfach unaufhörlich ausgesetzt, wir stehen mittendrin. Wir sehen die Ängste der Menschen, hören, was sie suchen, und werden im schlimmsten Fall angefeindet, wenn wir nicht helfen können, ihnen ihre Ängste zu nehmen. Ganz schlimm war es an dem Wochenende, als das Kontaktverbot verkündet worden ist.

Schon bevor wir den Laden öffneten, standen mehr als ein Dutzend Kunden vor der Tür und wollten einfach nur rein. Die Stimmung war gereizt. Und es wurde drinnen nicht besser. Wir mussten in den Gängen aus dem Weg springen, da die Kunden uns ansonsten mit den Einkaufswagen umgefahren hätten. Einige agierten ohne Rücksicht auf Verluste. Das war einfach nur gefährlich.

Wir haben alle zusammen einmal durchgeatmet, sind, soweit es ging, in den Personalraum gegangen und haben im Markt alles stehen lassen. Da musste ich meine Mitarbeiter schützen.

Ja, bisher schon. Es gab andere Dinge, aber die waren vielleicht auch eher lustig, zumindest im Nachhinein. Ich bin mit einer kompletten Palette voll mit Klopapier vom Lager aufgebrochen und am Regal ohne auch nur eine einzige Rolle angekommen. Man hat teilweise wirklich Sicherheitsleute beim Wareneinräumen gebraucht. Der Charakter der Menschen kommt in dieser Krise bei uns im Laden sehr zum Vorschein, und das kann Gutes aber auch Schlechtes bedeuten. Der eine Kunde ist absolut nett und respektvoll, manche haben uns auch wirklich gelobt, manche machen sogar freundlich Verbesserungsvorschläge. Das ist toll. Und ab und an bekommen wir sogar kleine Geschenke. Aber manche Kunden sind auch einfach nur gierig.

Ja, es ist alles dabei gewesen. Manche Bilder haben sich bestätigt, andere sind zerbrochen. Und die Situation hatte natürlich auch Folgen für uns. Ich konnte manche Fragen schon gar nicht mehr hören. Man ist irgendwann so gereizt und innerlich angefasst, dass man es einfach nicht mehr erträgt, gefragt zu werden, ob noch Mehl, Hefe oder Klopapier da ist, wenn man doch im Minutentakt an leeren Regalen vorbei läuft. Es erfordert viel Kraft, da noch nett und freundlich zu sein, und ich bemerkte auch bei vielen Kunden, dass sie teils gar nicht mehr fragen mochten, aber halt händeringend nach bestimmten Sachen suchten.

Wir versuchen, positiv an alles ranzugehen. Mit vielen Kunden lachen wir auch einfach über die Lage im Land, und zum Glück kennen wir viele Kunden schon länger und wissen, mit wem man auch mal gemeinsam scherzen kann. Aber das geht halt nicht immer und mit jedem. Die Situation ist aufgrund der ungewissen Zeitspanne, der Unsicherheit und der Allgegenwärtigkeit des Themas schon sehr belastend.

Der Gedanke spielt natürlich eine Rolle, aber durch die Maßnahmen der Geschäftsführung wie die Scheiben an den Kassen fühlen wir uns geschützt. Ansonsten achten wir im Alltag sehr auf den Abstand, treten zur Not ein oder zwei Schritte zurück oder weisen Kunden, die uns zu nahe kommen, gezielt auf die Vorgaben hin. Wir leben mit der Gefahr, versuchen sie zu minimieren, aber ein stückweit gehört sie halt zu unserem Job. Aber wir machen in manchen Fällen auch beim Personal Ausnahmen und finden Lösungen.

Wenn jemand zum Beispiel mit jemandem zusammenlebt, der zur Risikogruppe gehört, oder sonst Gründe vorliegen, die dem oder der Angestellten sehr viel Angst vor einer Infektion machen, stellen wir sie erstmal frei.

Wir finden individuelle Lösungen. Wir lassen sie zum Beispiel Überstunden abbauen oder länger Urlaub nehmen. Bisher haben wir immer für beide Seiten eine gute Lösung gefunden. Denn mit Angst zu arbeiten, geht nicht. Dann kann man auch nicht positiv auf die Kunden wirken. Zudem bleiben Mitarbeiter, die sich krank fühlen oder den Eindruck haben, dass da etwas im Anmarsch ist, konsequent zu Hause. Das belastet natürlich das Team, da wir das auffangen müssen, aber anders geht es derzeit einfach nicht.

Ja, die Leute kommen wieder etwas runter. Die Regale sind inzwischen wieder aufgefüllt oder zumindest voller als noch vor zwei Wochen. Alle Waren sind im Schnitt wieder gut verfügbar. Wir haben jetzt nur noch kleinere Lücken, und die Ware kommt nach, das ist ganz anders als noch vor 14 Tagen. Aber dennoch: Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren im Einzelhandel, und solch eine Zeit habe ich noch nie erlebt. Auch jetzt bleibt es hart. Wir hatten Zustände wie sonst nur zu Ostern oder Weihnachten. Das Wort anstrengend hat sich da doch sehr relativiert. Wir kommen gar nicht mehr dazu, unseren gewohnten Standard aufrechtzuerhalten, sondern laufen nur noch und arbeiten dem Nötigen hinterher.

Das ist eine gute Frage. Viele sagen mir, dass sie kaum noch können. Manchmal funktioniert man auch nur noch und merkt gar nicht, wie kaputt man wirklich ist. Ich habe auch schon Leute aus meinem Führungsteam nach Hause geschickt, da ich morgens, beim Blick in die Augen gesehen habe: Das geht so nicht. Die wollten bleiben und helfen, aber ich habe nein gesagt. Und im Nachhinein war das die richtige Entscheidung, denn nach ein paar freien Tagen kamen die auch fit wieder zurück und gingen mit dem Stress wieder besser um. Ich bin da keine Ausnahme. Ich hätte eigentlich Urlaub gehabt, hab darauf natürlich verzichtet. Ich hatte jetzt zuletzt dann mal ein langes Wochenende. Das war auch bitter nötig.

Ja, wir machen während der frühen Morgenstunden, wenn wir Obst und Gemüse einräumen, über die Lautsprecher laut Musik an. Das gibt uns die normale Welt, wenn auch nur für einen Augenblick wieder. Denn wenn die Tür aufgeht, ist Corona überall: Mundschutz, besorgte Mienen, Handschuhe.

Ich würde mir wünschen, dass die Kunden mehr an ihr Gegenüber denken. Wenn ich mir überlege, dass sich hier ums Klopapier fast geprügelt wurde, wird mir noch immer ganz anders. Ein bisschen mehr Nächstenliebe würde hier Wunder bewirken.

Zur Person

Jennifer Wilken (28)

ist Marktleiterin bei Inkoop in Delmenhorst und im vierten Jahr im Unternehmen.