Gemeldet wurde über den Feuerwehrnotruf am Mittwoch um 13.45 Uhr der Brand eines Hochhauses an der Syker Straße. Die Feuerwehr Delmenhorst und die Polizei eilten mit einem Großaufgebot in Richtung des Einsatzortes und stellten fest, dass nicht das Hochhaus mit 90 gemeldeten Bewohnern, sondern der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brannte. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, befanden sich von den fünf gemeldeten Bewohnern vier bereits vor dem Haus: Die 45-jährige Mutter mit ihren drei Kindern. Der 48-jährige Vater traf während der Löscharbeiten zu Hause ein. Eines der Kinder wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren.

Laut Polizeibericht konnte die Feuerwehr durch ihr schnelles Handeln ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern und zudem noch drei Hunde aus dem brennenden Wohnhaus retten. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit rund 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, darunter ein Drehleiterwagen. Für die Löscharbeiten wurde die Syker Straße zwischen Bremer Straße und Anton-Günther-Straße gesperrt. Am betroffenen Einfamilienhaus, das nicht mehr bewohnbar ist, entstand erheblicher Sachschaden. Angaben zu einer möglichen Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen.