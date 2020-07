Dachstuhlbrand am Annenheider Damm. (Symbolbild) (Carsten Rehder/DPA)

Ein Feuer hat den Dachstuhl eines Reihenendhauses am Annenheider Damm am Montagabend, 13. Juli, komplett zerstört. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 22 Uhr durch einen Spaziergänger gemeldet, dass aus dem Dach des Hauses Rauch aufsteige. Als die Feuerwehr dann anrückte, stand das Dach bereits in Flammen und starker dunkler Rauch stieg auf. Die Delmenhorster Berufsfeuerwehr konnte mit Unterstützung durch die Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst und Ganderkesee das Feuer löschen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser verhindern. Die Bewohner des Hauses sowie die Nachbarn befanden sich nach Angaben der Polizei bereits in Sicherheit. Durch die Brand- und Löschwasserschäden sei das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird gegenwärtig ermittelt, weshalb das Haus durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.