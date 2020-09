Ursprünglich wurden die Häuser an der Hermann-Ehlers-Straße für die Soldaten der Wittekind-Kaserne errichtet. Heute wohnen hier viele Migranten oder auch Werkvertragsarbeiter. Problematisch könnte es im Brandfall werden, da nicht alle Dachgeschosswohnungen über einen zweiten Rettungsweg verfügen. (Ingo Möllers)

Wohnraum ist knapp, vor allem bezahlbarer. Deshalb kommen manche Investoren auf die Idee, die Dachgeschosse ihrer Mehrfamilienhäuser auszubauen. So auch an der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen. Dort wurden die Dachgeschosse auf der linken Straßenseite bereits in den 1990er Jahren ausgebaut. In den vergangenen Jahren erfolgte dieser Ausbau auch bei einigen Häusern auf der rechten Straßenseite. Gerade erst fertiggestellt wurden die Dachausbauten im Haus 4. Allerdings gibt es hier bislang keinen zweiten Rettungsweg. Der Investor hatte sich dazu entschieden, auf eine außenliegende Fluchttreppe zu verzichten. Stattdessen soll der Rettungsweg über die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen realisiert werden.

Dazu bedarf es aber einer besonderen Aufstellfläche auf der Rasenfläche vor dem Gebäude, an die gesonderte Anforderungen gestellt werden. So muss der Untergrund der Stellfläche so beschaffen und tragfähig sein, dass die Drehleiter samt ihrer ausgefahrenen Abstützungen sicher steht. Die Aufstellfläche wird zurzeit hergestellt, ist aber noch nicht abgenommen und einsatzfähig. Gleichwohl scheint die erste Wohnung im Haus bereits bewohnt zu sein. Gardinen sind an den Fenstern zu erkennen. Allerdings hatte die Bauverwaltung des Landkreises Oldenburg den Investor im Januar in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Wohnungen erst bezogen werden dürfen, wenn der zweite Rettungsweg besteht.

„Über die Herstellung des zweiten Rettungsweges über die Drehleiter mit einer Aufstellfläche für Haus Nr. 2 und Nr. 4 zusammen haben wir nach Gesprächen mit den Eigentümern und auf deren Antrag zwischenzeitlich eine baurechtliche Nachtragsgenehmigung erteilt und darin auch eine Schlussabnahme angeordnet“, teilt Peter Nieslony, Leiter des Bauordnungsamtes beim Landkreis, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Diese Schlussabnahme ist nach Nieslonys Angaben noch nicht erfolgt. „Sollten die Wohnungen tatsächlich genutzt werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die wir auch verfolgen würden. Außerdem würden wir mit sofortiger Wirkung die Nutzung solange untersagen, bis der zweite Rettungsweg hergestellt ist.“ Denn die ausgebauten Dachgeschosse könnten sich im Falle eines Brandes zu einer Feuerfalle für die Bewohner entwickeln. Ist das Treppenhaus durch den Brand verraucht, haben sie keine Möglichkeit, das brennende Haus zu verlassen. Die Feuerwehr kann aufgrund der weichen Rasenfläche vor dem Gebäude ihre Drehleiter nicht einsetzen. Der Abstand von der befestigten Straße zum Gebäude ist für das Rettungsfahrzeug dagegen zu groß.

Als die Mehrfamilienhäuser der linken Straßenseite Mitte der 1990er Jahre im Dachbereich ausgebaut wurden, verzichteten die Eigentümer auf einen eigenen zweiten Rettungsweg. Sie beteiligten sich stattdessen mit einem Betrag von 30 000 Euro an der Beschaffung der ersten Wildeshauser Drehleiter.

Auch die Eigentümer der Häuser 8 und 10 auf der rechten Straßenseite bauten damals die Dachgeschosse aus. Sie hätten ebenfalls einen zweiten Rettungsweg herstellen müssen. Dies ist bis heute nicht geschehen. Die Drehleiter der Feuerwehr kann auch in diesem Bereich nur bedingt eingesetzt werden. Zudem gibt es dort ebenfalls eine Rasenfläche vor dem Gebäude, die auch noch von einem Stahlmattenzaun umgrenzt ist. Zum anderen ist die Straße, auf der die Drehleiter aufgestellt werden könnte, oftmals mit Autos zugeparkt.

Bislang haben aber offenbar weder Landkreis noch die Stadt Wildeshausen als Träger der Feuerwehr die Einhaltung der Vorgaben für die Rettungswege kontrolliert. Da die Dachgeschosse dennoch bewohnt werden, könnte der Landkreis als Bauordnungsbehörde eine Räumung veranlassen.

Gebaut worden waren die Mehrfamilienhäuser an der Hermann-Ehlers-Straße in den 1960er Jahren ursprünglich für die Soldaten der Wittekind-Kaserne. Seit den 1990er Jahren wohnen hier jedoch vor allem Familien, die aus dem Ausland nach Wildeshausen gezogen sind. Auch Werkvertragsarbeiter sind hier untergebracht. Die Eigentumsverhältnisse der Immobilien wechselten mehrfach. Es gab auch mehrfach Zwangsversteigerungen einzelner Wohneinheiten.