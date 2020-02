Christian Stohmeyer kontrolliert, ob der Wirsing auch wirklich zu Recht in der Auslage des Bioladens liegt. (Ingo Möllers)

Eine nachhaltige Lebensführung hat viele Facetten. Es geht nicht nur um Abfallvermeidung, auch die Ernährung spielt eine große Rolle, denn die konventionelle Landwirtschaft und die Massentierhaltung weisen erwiesenermaßen einen sehr hohen Ausstoß von Kohlendioxid vor, das schlecht für die Atmosphäre ist. „Immer mehr Menschen wollen das nicht weiter unterstützen und wenden sich Bio-Produkten zu – vor allem seit der aktuellen Klimadebatte“, sagt Sabine Schritt aus der Kornkraft-Geschäftsführung. „Die Branche hatte im vergangenen Jahr etwa zehn Prozent Umsatzzuwachs. Auch unser Laden hier durfte diese Entwicklung miterleben. Man merkt, dass die Kundschaft immer mehr bereit ist, mehr Geld für ihre Nahrungsmittel auszugeben und mehr selbst herzustellen, dafür aber Bio-Qualität zu haben“, fügt sie hinzu.

Kornkraft ist ein Bio-Großhändler, der in Bremen und im Landkreis insgesamt fünf Läden betreibt. „Unser Sortiment ist 100 Prozent bio, das ist nicht in allen Bioläden so. Aber auf diese Weise können wir den Kunden ihren Einkauf erleichtern, weil sie nicht erst bei jedem Teil nachschauen müssen“, sagt Schritt. Damit sich die Kunden auch wirklich auf dieses Versprechen verlassen können, kommt zweimal pro Jahr Christian Strohmeyer, freiberuflicher Auditor für Biokontrollen, ins Unternehmen und prüft sowohl im Großhandel als auch in den fünf Geschäften, ob auch bio drin ist, wo bio drauf steht.

Um sieben Uhr morgens hat Strohmeyer mit seiner Kontrolle begonnen – beziehungsweise mit seinen Kontrollen. „Ich führe nicht nur die staatliche Kontrolle aus, sondern auch eine privatrechtliche Kontrolle, der sich Kornkraft freiwillig unterzieht, weil das Unternehmen Mitglied im Bundesverband Naturkost Naturwaren ist. Die Kontrolle des BNN sorgt für mehr Transparenz, weil sie strenger ist. In einem Laden, der Mitglied im BNN ist, dürfen ausschließlich Bio-Produkte stehen“, sagt er.

Der Kontolleur sieht sich die verschiedenen Warengruppen in den Läden und dem Großmarkt an und überprüft die Siegel und Ökokontrollnummern, um zu sehen, ob die Waren auch alle im Sortiment stehen dürfen. Seit fast 30 Jahren kontrolliert Strohmeyer die Bio-Welt. Er kennt die Marken und Produkte und weiß, worauf er achten muss. „Ich kontrolliere auch bei vielen Herstellern und weiß, was in den Produkten drin ist“, sagt er. Zudem sieht er sich die Bio-Zertifikate der Lieferanten, die Lieferscheine und die Wareneingangsbelege an, um zu sehen, was eingekauft wird. Vor allem beim Obst und Gemüse ist das wichtig. Denn auf dem Wirsingkopf steht ja nicht drauf, ob er bio ist oder nicht. Lieferschein und Verkaufszahlen müssen stimmen. Schließlich könnte ja sonst konventionelle Ware hinzu gekauft und als bio verkauft werden. Selbst das Bio-Bistro, in dem Susanne Güttler täglich frisch kocht, wird kontrolliert, damit die Mengenströme passen.

Als Verbraucher genau aufpassen

Im Ganderkeseer Laden hat Strohmeyer keine Beanstandungen. Das ist nicht bei allen seiner Kontrollen so, wie er berichtet: „Wenn ich in einem konventionellen Supermarkt mit 6000 verschiedenen Produkten kontrolliere, kann schon mal etwas dabei sein, was nicht bio ist. Man muss da generell als Verbraucher schon sehr genau aufpassen. Da stehen oft Produkte in sogenannten Bio- oder Gesundheitsecken, die gar nicht bio sind.“

In reinen Bioläden hat man dieses Problem als Kunde nicht. Bei Kornkraft geht man sogar noch einen Schritt weiter: „Wir bemühen uns darüber hinaus, möglichst viele Demeter- und Bioland-Produkte anzubieten, weil diese beiden Verbände noch strengere Richtlinien haben, als sie die EU vorgibt“, sagt Sabine Schritt. Und Strohmeyer ergänzt: „Zum Vergleich: Konventionelle Lebensmittelhersteller nutzen rund 300 Zusatzstoffe. Bioland erlaubt etwa 30, Demeter gerade mal neun.“

Doch Bio beginnt nicht erst in der Verarbeitung, sondern bereits beim Erzeuger. „In der Bio-Landwirtschaft sind Pestizide und Kunstdünger eben nicht zulässig, es wird auf das Tierwohl geachtet, die Medikamentierung der Tiere ist stark geregelt, genauso wie ihr Futter und ihr Auslauf“, erklärt Strohmeyer. Selbstverständlich sehen die Akteure die Diskrepanz zwischen der Klimadebatte und den Trecker-Demonstrationen der Landwirte. „Wir wollen die bäuerlichen Strukturen erhalten und sind der Meinung, dass Lebensmittel ihren Wert haben. Die Deutschen geben bekanntlich in Europa am wenigsten Geld für ihre Nahrung aus. Aber die Landwirtschaft hat dringend einen Umbau nötig“, sagt Schritt. „Die konventionelle Landwirtschaft ist einfach nicht nachhaltig. Wir haben in den vergangenen Jahren allein 75 Prozent unserer Insektenmasse verloren“, fügt sie hinzu.

Maren Willemsen demonstriert, wie die neue Abfüllstation funktioniert. (Ingo Möllers)

Viele Verpackungsmaterialien im reinen Bioladen

Und dann landet man doch irgendwie beim Thema Abfall, denn auch, wenn man sich in einem reinen Bioladen umsieht, stößt man auf viele Verpackungsmaterialien. Darüber ist sich auch die Filialleiterin Maren Willemsen bewusst und holt eine große Packung Müsli. „Mit unserer Eigenmarke gehen wir gerade vermehrt dazu über, größere Gebinde in Papiertüten anzubieten, um Müll zu vermeiden“, sagt sie. Und dann führt sie zur neuen Unverpacktstation im Laden, wo man sich Nüsse, Kerne und Samen selbst abfüllen kann. Zehn Röhren stehen unübersehbar neben dem Eingang. Je nach Kundennachfrage sollen es nach und nach mehr werden.

„Außerdem überlegen wir, ob wir nicht bestimmte Produkte künftig in 500-Gramm-Pfandgläsern anbieten können“, sagt Schritt. Als Großhändler wurde Kornkraft bereits ausgezeichnet, weil das Unternehmen im vergangenen Jahr über 6000 Quadratmeter Folie eingespart hat. „Wir umwickeln unsere Rollwagen nicht mehr mit Folie, sondern packen ordentlich und benutzen Spanngurte. Außerdem liefern wir Obst und Gemüse in Pfandkisten aus, die immer wieder verwendet und sehr platzsparend transportiert werden können“, erzählt Schritt.