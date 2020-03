Blutspender sind auch weiterhin gern gesehen. (Bernd von Jutrczenka/DPA)

Das Coronavirus ist in aller Munde und bestimmt zurzeit den Alltag in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Doch nur, weil das neuartige Virus im Moment die meisten Gemüter bewegt, sind all die anderen Erreger und Krankheiten nicht im Urlaub. Auch Patienten, die mit Corona gar nichts zu tun haben, befinden sich in Behandlung, in Krankenhäusern, müssen gar operiert werden. Dafür werden unter Umständen Blutkonserven benötigt, die ein knappes Gut sind.

Zwar ist im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) noch keine Blutkonservenknappheit zu verzeichnen, wie Aline Becker Assistentin der Geschäftsführung im JHD, mitteilt. Doch Michael Pleus, Geschäftsführer des Delmenhorster Kreisverbandes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), spricht von einem generellen leichten Rückgang. „Der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden“, sagt er.

Damit das System mit den Blutreserven nicht völlig zusammenbricht, hält das DRK daher trotz Corona an seinen Blutspendeterminen fest. Auch in Delmenhorst werden weiterhin Termine angeboten. Die nächste Gelegenheit bietet sich gleich kommende Woche: Wer Blut spenden möchte, kann am Montag und Dienstag, 23. und 24. März, von 15.30 bis 20 Uhr in die Markthalle kommen.

Auf Seiten der Spender ist auch die nötige Bereitschaft vorhanden. Doch die Logistik ist schwierig: „Durch die Schließung der Schulen sind viele Veranstaltungsräume weggefallen, auch die Feuerwehrhäuser sind keine Option mehr. Wir unterliegen da gewissen logistischen Zwängen“, sagt Pleus. Andere Orte müssen gesucht werden. Die vorhandene Spenderbereitschaft soll genutzt werden. „Wir rechnen mit 100 Spendern pro Tag, so wie zuvor auch“, sagt Pleus.

Die Spender müssen sich auch keine Sorgen um ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus machen. „Beim Spenden selbst kann nichts passieren. Bei der Blutspende gibt es sowieso eine bestimmte Basis-Hygiene. Die Haut der Spender wird desinfiziert, und das medizinische Team trägt entsprechende Schutzkleidung“, betont Pleus. Auch könnten Spender selbst ihren Teil beitragen, indem sie Abstand zu Anderen halten sowie auf die Hygiene-Etikette und Handhygiene achten.

„Die Nähe zu anderen und der Zeitfaktor sind ja entscheidende Faktoren bei der Ansteckung“, sagt Pleus. Deshalb bleiben die Spender nach ihrer Spende auch nicht für eine Ruhephase und einen Imbiss in der Markthalle sitzen wie sonst. „Wir halten uns an die Empfehlung des Blutspendedienstes und geben nach der Spende als kleines Dankeschön Care-Pakete aus, die von den Spendern mitgenommen werden können“, sagt Pleus. Ein Catering in alter Form gibt es nicht.

Neben dem DRK-Termin in der Markthalle bietet auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dötlingen einen Blutspendetermin an. Er findet am Mittwoch, 1. April, in der Grundschule Dötlingen statt. Allerdings hat auch hier das DRK zu großen Teilen die Organisation und Ausführung des Blutspendetermins übernommen, um ihn unter erhöhten Hygienebedingungen abhalten zu können.

Wer sich näher zu dem Thema informieren möchte, kann dies auf der Homepage des Blutspendedienstes NSTOB des Deutschen Roten Kreuzes tun. Online unter www.blutspende-leben.de sind alle nötigen Informationen zu finden.