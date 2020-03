Auch das Gymnasium Ganderkesee präsentiert sich in den Tagen der Coronakrise völlig verwaist. Abiturprüfungen sind hier in diesem Jahr übrigens kein Thema: Da das Land Niedersachsen gerade wieder zum Abitur nach 13 Jahren zurückkehrt, gibt es 2020 keinen Abiturjahrgang. (INGO MÖLLERS)

Abgesehen von der Notbetreuung ist das Gymnasium Ganderkesee derzeit leer. Lediglich Schulassistent Markus Schell und Hausmeister Markus Pohl halten die Stellung und erledigen verschiedene kleine Aufgaben, die auch bei eingestelltem Unterrichtsbetrieb in einer Schule immer wieder anliegen. Zudem ist ein Mitglied der Schulleitung täglich von 8 bis 14 Uhr im Gymnasium präsent. „Wir konferieren täglich im Chat. Das ist zwar eine Umstellung, funktioniert aber ganz gut“, berichtet Schulleiterin Renate Richter.

Die Beratungen der Kultusminister, wie denn im Corona-Jahr mit den Abiturprüfungen verfahren werden soll, konnte Richter am Mittwoch einigermaßen entspannt verfolgen. Aufgrund der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren gibt es in diesem Jahr am Gymnasium Ganderkesee nämlich gar keinen Abiturjahrgang. „Das ist zumindest eine Sorge weniger“, kommentiert sie. Wenn Abiturprüfungen immer wieder verschoben werden würden, sei das auch für die Organisation der Jugendlichen schwierig: „Die Schüler können dann ja gar nicht auf einen konkreten Zielpunkt hin lernen.“

Die Lehrkräfte seien zwar bis auf die tägliche Notbetreuung in der Schule nicht sichtbar, aber im Homeoffice aktiv: „Auch sie nutzen die digitalen Möglichkeiten, besprechen fachliche Konzepte, entwickeln Unterrichtsmaterialien und brüten Ideen aus“, erklärt Renate Richter. Bei allem Engagement sei diese Form der Kontaktpflege aber kein Ersatz für vollwertigen Unterricht: „Die Schüler brauchen zum Lernen einfach die Gruppe und auch ein Gegenüber“, ist sie überzeugt. Daher funktionieren nicht alle Lernangebote gleich gut. So habe eine Lehrerin berichtet, dass die kreativen Aufgaben in der Heimarbeit deutlich besser bewältigt werden können als die Beschäftigung mit dem Lehrbuch.

Trotzdem seien die Lehrkräfte bestrebt, Lernangebote an die Schüler zu schicken, die aus der Perspektive der Fächer entwickelt seien. „Es geht uns darum, dafür zu sorgen, dass fachliche Themen nicht vergessen, sondern durch die stetige Beschäftigung immer wieder reaktiviert werden, dass schulische Arbeitsroutinen nicht verloren gehen, sondern – wenn auch in begrenztem Umfang – weiter gepflegt werden. Wir müssen gucken, dass das Lernen nicht versiegt“, betont die Schulleiterin. Würden bei den jüngeren Schülern in der Regel die Eltern für eine Arbeitsstruktur sorgen und Zeiten vorgeben, sei es genauso wichtig, dass es auch bei den Größeren feste „Schulzeiten“ gebe, in denen an den Aufgaben gearbeitet werde.

Das Land Niedersachsen habe allerdings vorgegeben, dass es sich bei diesen Angeboten nur um freiwillige Aufgaben handeln dürfe, deren Ergebnisse nicht in die Leistungsbewertung einfließen dürfen. „Wir alle betreten Neuland, das gilt für unsere Lehrkräfte genauso wie für die, die zu Hause einen Alltag ohne Schule organisieren müssen“, sagt Richter, die selbst tägliche Beiträge für die Homepage verfasst, um der Ausnahmesituation mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu begegnen.

Um das Gehirn auf Trab zu halten, bietet sie unter anderem Bilderrätsel oder Streichholz-Legeaufgaben an. Darüber hinaus gebe es viele kreative Angebote, die auch viel Spaß machen. „Es ist immer wieder erstaunlich, was sich alles aus Klopapierrollen herstellen lässt“, rückt Richter dabei ein Produkt in den Mittelpunkt, das im Augenblick ohnehin stark im Fokus steht. Sportfachobmann Jan Lennartz empfiehlt darüber hinaus die tägliche Sportstunde des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin: „Meine Lieblingsübung ist übrigens Zielwerfen mit Sockenknäueln – macht keinen Lärm, keinen Dreck und viel Spaß“, erklärt Richter.

Interessante Arbeiten, die im Schüler-Homeoffice entstanden sind, will Richter auf der Homepage des Gymnasiums dokumentieren. Für weitere Anregungen hat sie die Mailadresse keine.langeweile@gymnasium-ganderkesee.eu eingerichtet. Die Frage, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben und ob das Schuljahr überhaupt ordnungsgemäß zu Ende geführt werden kann, steht für Renate Richter aber nicht an erster Stelle. „Mir ist vor allem wichtig, dass wir die Krise menschlich gut überstehen“, erklärt sie.