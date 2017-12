Nachdem im Oktober ein 24-Jähriger verhaftet wurde, nahmen die Ermittler nun einen Mann aus Bremen fest. (dpa)

Im Fall des missbrauchten vierjährigen Mädchens aus dem Kreis Wesermarsch hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 39-jährige Bremer sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Delmenhorst am Freitag mitteilte. Der Fall hatte wegen der aufsehenerregenden Fahndung mit Bildern des Mädchens aus dem Internet bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Ermittler gehen davon aus, das der Festgenommene mit mehreren Taten in Verbindung steht. Am Mittwoch wurde seine Wohnung durchsucht, mehrere Gegenstände wurden sichergestellt.

Kurz nach Veröffentlichung der Bilder hatte die Polizei im Oktober einen 24-Jährigen festgenommen. Der Freund der Mutter soll das Kind zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Aufnahmen davon wurden auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet verbreitet. Der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft.

Nach Angaben seines Verteidigers räumte der mutmaßliche Täter ein, dass er Bild- und Videoaufnahmen seiner Taten an einen Dritten weitergeleitet habe. Dieser habe die Aufnahmen gegen den Willen des 24-Jährigen veröffentlicht. Die Polizeisprecherin äußerte sich nicht dazu, ob es sich bei dem Mann um den nun festgenommenen 39-Jährigen handele. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Details bekannt gegeben werden, sagte sie. (dpa)