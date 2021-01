Sie sind auf der gemeinsamen Suche nach geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt (von links): Bernhard Collin (CDU), Johannes große Beilage (Grüne), Stephan Möller (FDP), Michael Stegmann ("Freie Hatter Liste") und Gerrit Alexander Edelmann (SPD). (INGO MÖLLERS)

Die niedersächsischen Kommunalwahlen im kommenden Herbst werfen ihre Schatten voraus. Nicht nur durch die Corona-Pandemie wird das Wahljahr 2021 in Hatten anders ablaufen lassen als gewöhnlich. Der langjährige Amtsinhaber Christian Pundt bewirbt sich um die Nachfolge von Landrat Carsten Harings (wir berichteten) – nach mehr als sechs Jahren macht er sein Amt im Rathaus für einen neuen Kandidaten frei. Ein Hatter Parteienbündnis beschreitet nun neue Wege bei der Suche nach einem geeigneten Bewerber für die Bürgermeisterwürde.

Nicht nur im Landkreis Oldenburg wird am 12. September gewählt, sondern auch in der Gemeinde Hatten. Um einen neuen – vielleicht sogar gemeinsamen – Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu finden, hat sich ein überparteiliches Bündnis aus Mitgliedern der lokalen Gruppen von SPD, CDU, FDP, Grünen und der „Freien Hatter Liste“ gebildet. Gemeinsam wollen sie bis Freitag, 19. Februar, eine „idealerweise möglichst große, geeignete Interessentengruppe“ für die Bewerbung als Verwaltungschef finden.

„In der Vergangenheit war es fast immer so, dass jede Partei einen eigenen Kandidaten suchte und noch weitere Einzelinitiativen hinzukamen“, erklärte FDP-Ortsverbandvorsitzender Stephan Möller. Diese Vorgehensweise sei neben der gemeinsamen Suche der Fraktionen immer noch möglich. Trotzdem habe der Wunsch aller Parteien, sich geschlossen um eine oder mehrere geeignete Personen zu kümmern, im Vordergrund der im Dezember per Video geführten Konferenzen gestanden.

Enger Zeitplan

„Dabei ging es uns um die Überlegung, welche Anforderungen wir überhaupt an einen Bürgermeister haben, nicht, dass unbedingt ein gemeinsamer Bewerber aller Fraktionen am Ende steht“, erläuterte Möller. Denn schließlich glaubten die Fraktionen alle an den demokratischen Prozess einer Wahl. Die Bürger sollten auch nicht bevormundet werden. Erst einmal müssten – nachdem sich Bewerber gefunden haben – die Parteigremien über die Kandidaten und eine mögliche Unterstützung diskutieren, erklärte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Gerrit Alexander Edelmann.

Abschließend wollen die Parteien dann gemeinsam beraten. „Eigentlich ist der Zeitplan schon sehr knapp“, betonte der Sozialdemokrat. Die Zeit für den Vorlauf bis zur Aufstellung der Bewerber sei für die demokratischen Prozesse auch innerhalb der Parteien besonders wichtig.

„Unsere Idee ist auch als ein gemeinsames Zeichen zu sehen“, sagte der SPD-Vorsitzende. Dass die Fraktionen gemeinschaftlich an der Zukunft arbeiten, sei vor allem in der Verwaltung positiv angekommen. Die zurückliegenden Treffen seien sehr offen und konstruktiv abgelaufen, bestätigten die Fraktionsvertreter. „Wir sind uns menschlich alle einig – auch, wenn wir politisch bei manchen Dingen anderer Meinung sind“, sagte der Hatter CDU-Vorsitzende Bernhard Collin. Die überparteiliche Arbeit werde in Zukunft sicherlich weiter fokussiert werden.

Eigenes Interesse an dem Amt haben die politisch Aktiven bisher noch nicht. „Wir sind mit unseren Rollen im Rat und in der politischen Arbeit zufrieden“, erklärte Möller. Die Rolle des Bürgermeisteramtes als Verwaltungschef dürfe allerdings auch nicht unterschätzt werden. Führungsrolle und Verwaltungskenntnisse seien nur zwei von vielen Punkten, die die Kandidaten erfüllen müssten. Bei den Konferenzen einigten sich die fünf Fraktionen auf einen umfassenden Kriterienkatalog, den die „Traum-Kandidaten“ erfüllen sollen. „Das sind natürlich alles nur Soll-Kriterien – trotzdem kann sich jeder bewerben, der Lust auf das Amt hat“, betonte Edelmann.

In große Fußstapfen treten

Der jetzige Bürgermeister Christian Pundt sei dabei natürlich auch ein Maßstab. „Es geht jemand, der bei den Bürgern und auch in der Verwaltung wirklich beliebt ist“, betonte Möller. Neben einer tollen Zusammenarbeit mit den Fraktionen seien vor allem die Erfolge beim Einwerben von Fördermitteln Pundts Stärke gewesen. Ein Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters sollte deswegen – sowohl fachlich als auch sozial – in „seine Fußstapfen treten“ können, waren sich die Parteivorstände einig.

Interessenten können sich bis Freitag, 19. Februar, an das überparteiliche Bündnis oder aber an jede einzelne Partei wenden. „Wir wollen uns dann gemeinschaftlich als Bündnis mit den Bewerbungen beschäftigen, solange die Kandidaten nicht ausdrücklich die parteiinterne Auseinandersetzung wünschen“, betonte der FDP-Vorsitzende. Weitere Informationen sowie der Kriterienkatalog sind im Internet unter www.hatten.de einsehbar.