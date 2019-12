Rolle rückwärts bei der Entwicklung des neuen Wohngebiets auf dem Delmod-Areal in Deichhorst. Nachdem der erste Entwurf der Oldenburger Planer von NWP im Sommer 2018 noch einstimmig den Zuspruch der Planungspolitiker gefunden hat, sind die Entwürfe nun deutlich überarbeitet worden. Die weitere politische Diskussion dieses Vorzeigeprojektes verschiebt sich allerdings in das neue Jahr, wahrscheinlich in die Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 28. Januar. Die nun von der Verwaltung jüngst vorgelegten Planzeichnungen zeigen aber, dass vom ursprünglichen Konzept nicht allzu viel übrig geblieben ist. Was vor allem ein Resultat der beharrlichen Arbeit der Interessengemeinschaft (IG) Altes Deichhorst ist.

Wie berichtet, stießen sich die Anlieger der Englischen Siedlung entlang von Bach-, Schumann, Franz-Schubert- und Händelstraße und ihre Mitstreiter vor allem an drei Punkten: die Höhe der geplanten Mehrfamilienhäuser, die Belastung durch den rollenden wie ruhenden Verkehr und die Zerstörung der Natur. Und mit ihren Argumenten gelang es ihnen auch, die Politik für ihre Belange zu sensibilisieren. „Die in dem Baugebiet derzeit vorgesehenen Geschoss-Wohnbauten bis zu einer Höhe von bis zu 15 Metern würden einen massiven Bruch mit der derzeit in der Nachbarschaft vorhandenen, zum Teil denkmalgeschützten Bebauung darstellen“, kritisierte nicht nur Peter Stemmler (FDP/UAD).

„Wir unterstützen die Bürgerinitiative in ihrem Wunsch, hohe und große Blockbauten zu vermeiden und sehen ebenfalls die Notwendigkeit für die Entwicklung eines Verkehrskonzeptes“, argumentierte der Planungsausschussvorsitzende Heinrich-Karl Albers (CDU). Auch aus dem SPD-Ortsverband Deichhorst-Stadtmitte erfährt die IG durchaus Unterstützung. So lehnen auch die Sozialdemokraten „Blockbauten“ ab und fordern, die Bebauungshöhe den Häusern in der Nachbarschaft anzupassen. „Der Baumbestand sowie die Wallhecken sollten nach Meinung des Ortsvereins erhalten bleiben, um ökologische Akzente zu setzen“, erklärt der Ortsvereinsvorsitzende Thore Wintermann. Das deckt sich übrigens auch mit der Meinung der SPD-Stadtratsfraktion, wie deren Vorsitzende Bettina Oestermann bestätigt.

Die Verwaltung hat auf die Kritik der IG und das daraus resultierende politische Echo bereits reagiert. So wurde beispielsweise die Höhe der Mehrfamilienhäuser im westlichen Plangebiet, auf einem Grundstück, auf dem Divabau neue Häuser bauen möchte, von vier auf drei Vollgeschosse reduziert, die zulässige Gebäudehöhe schrumpft damit von 15 auf 13 Meter. „Daraus resultiert ein gleichmäßiges Gebäudeniveau innerhalb des Plangebietes“, argumentiert die Stadt. Da auf diese Weise zwangsläufig weniger Menschen in das neue Quartier ziehen, werde auch die Verkehrs- und Parkplatzproblematik entschärft. Darüber hinaus wollen die Stadtplaner ein Verkehrsgutachten erstellen lassen, um die Frage zu klären, ob die Straßen im gesamten Wohngebiet durch die neuen Bewohner übermäßig belastet werden. Zudem sollen in dem neuen Quartier mehr öffentliche Parkplätze geschaffen werden. Was zusammen mit der Idee, mehr Grünfläche zu ermöglichen, aber auch dafür sorgt, dass das von den Planern angedachte, von vielen Politikern als klug und charmant bewertete Höfe-Konzept nicht weiter verfolgt werden kann.

Dass die Stadt aber nur die Gebäudehöhe auf der Divabau-Fläche gekappt hat, nicht aber auf ihrer eigenen Fläche, wird wohl weiter für Unmut sorgen. Die Forderung der IG an der Stelle ist klar: „Eine Begrenzung auf neun Meter Höhe für alle Gebäude im Quartier würde dieses Problem deutlich reduzieren.“ Das widerspräche aber der planerischen Intention der Stadt. Sie will ganz bewusst ein durchmischtes Quartier mit Einfamilien- und Reihenhäusern, aber eben auch Wohnungen in größeren Mehrfamilienhäusern mit der Maßgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch weil alle statistischen Erhebungen mit Blick auf die Siedlungsentwicklung gezeigt haben, dass Delmenhorst deutlich mehr günstigen Wohnraum benötigt: für Senioren mit kleiner Rente, für Alleinerziehende, für Familien.

An diesem Planungsziel hält auch die SPD fest. „Daher muss ein sozial gesunder Mix in den Planungen unbedingt Berücksichtigung finden. Sozial homogene Nachbarschaften sind einerseits illusorisch und andererseits auch städtebaulich kontraproduktiv“, führt Wintermann aus. Und auch Bettina Oestermann sieht da eine klare Haltung in ihrer Fraktion: „Wichtig ist, dass wir sowohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbau umsetzen, damit für jedes Portemonnaie in Delmenhorst Wohnraum zu finden ist.“ Die CDU geht an der Stelle aber nicht ganz mit, Albers widerspricht diesem Ansinnen: „Sozialer Wohnungsbau ist in der gewachsenen Bevölkerungsstruktur fehl am Platze. Mir geht es in erster Linie um kleinteilige Bebauung für Bauwillige und um bezahlbaren Wohnraum in Mehrfamilienhäusern. Größere Wohnblocks, wie sie für den sozialen Wohnungsbau nötig sind, passen einfach nicht in diese Wohngegend.“