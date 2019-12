Die Syker Straße ist seit vielen, vielen Jahren sanierungsbedürftig. Jetzt könnte es endlich mit neuen Planungen losgehen. (Tammo Ernst)

Sieben Jahre lagen die Pläne jetzt in der Schublade. 2012 stritten sich Politik und Verwaltung und Anlieger noch wie Raufbolde um die Sanierungspläne für die Syker Straße. Die Verwaltung baute Druck auf, malte das Drohszenario, dass die Fördergelder in Gefahr seien, wenn nicht bald gehandelt werde, an die Wand. Die Politik schaltete daraufhin auf stur. Dann auf einmal wurde es still. 2013 wurde nur ein einziges Mal über die Syker Straße geredet. Damals entschied die Politik, dass die Sanierung 2015 beginnen solle. Nun: Das neue Datum ist jetzt 2020, zumindest was die Planungen angeht. Im Juni 2021 soll mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt begonnen werden. Mitte 2026 soll der zweite Bauabschnitt enden. Fünf Jahre wird also auf einer der wichtigsten Straßen der Stadt gewerkelt.

Das jedenfalls ist der Rahmenplan, den die Verwaltung nun vorstellt. Grundlage dafür ist die aktuellste Fortschreibung der Prioritätenliste zur Gemeindeverkehrsfinanzierung. Um die Fördergelder beantragen zu können, müssen jetzt die vorbereitenden Arbeiten beginnen. 12,7 Millionen Euro wird es kosten, die Syker Straße zwischen Hoyersgraben und der Auffahrt zur B 75 zu sanieren. Das jedenfalls schätzt die Verwaltung. Wenn man die Baukostenentwicklung in den vergangenen Jahren betrachtet, sollte man vielleicht noch hinzufügen: ohne Gewähr.

Die Syker Straße wird übrigens das erste umfassende Straßensanierungsprojekt einer Hauptverkehrsader in der Stadt seit Fertigstellung der Oldenburger Landstraße im April 2013. Seitdem hatte die Stadt zwei Mal einen Anlauf versucht, Dwo- und Nordstraße zu sanieren, scheiterte aber beide Male bei der Fördermittelvergabe. Nun also die Syker Straße, die eigentlich schon längst fertig sein sollte. Es wird zudem das erste nennenswerte Projekt, bei dem nach dem jüngsten Ratsbeschluss zur Straßenausbausatzung die Anwohner nicht zur Kasse gebeten werden, um sich an den Kosten zu beteiligen.

Streit um die Breite

Ob die Pläne für die Syker Straße tatsächlich realisiert werden, ist aber trotz der jetzigen Planungen alles andere als sicher. Denn 2012 scheiterten die Pläne am Ende auch nicht an der Finanzierung oder dem Umsetzungswillen der Beteiligten, ganz im Gegenteil: Die Stadt hatte es nach 2006, als das Thema zum ersten Mal heiß diskutiert wurde, zum zweiten Mal geschafft, eine Förderzusage zu erhalten. Es scheiterte vor allem an Detailfragen. Die Verwaltung hatte bereits sehr genaue Pläne für die Umgestaltung vorgelegt. Hauptstreitpunkt: die Breite der Straße. Die Verwaltungsexperten vertraten die Ansicht, dass für die Verkehrsmenge, die die Syker Straße jeden Tag bewältigen müsse, eine 7,14 Meter breite Fahrbahn vollkommen ausreiche. Vor allem hätte diese Lösung den Charme gehabt, so auf beiden Seiten Parkstreifen anzulegen und Bäume zu pflanzen, sodass die Syker Straße einen Alleecharakter erhalten hätte. Doch dagegen liefen die Anwohner und mit ihnen schließlich auch die Politiker Sturm – erfolgreich, wie der jahrelange Stillstand an der Stelle dokumentiert. Obwohl an der Stelle nicht nur die Fahrbahndecke ein Problem war und immer noch ist, sondern auch die unterirdischen Versorgungsleitungen mussten dringend erneuert werden. Das jedenfalls führten die Stadtwerke damals aus.

Die Forderung der Anwohner lautete: Die Syker Straße müsse neun Meter breit werden (aktuell ist sie, das muss dazu gesagt werden, teilweise sogar zehn Meter breit). Das sei vor allem wichtig, um zu verhindern, dass es durch den Lieferverkehr, der ständig auf der Straße parke, zu Rückstaus zu kommt. Nur, argumentierte dagegen die Verwaltung, dann lasse sich kein Alleecharakter herstellen. Das sei aber eine verpflichtende Planungsaufgabe, so hatte es der Fachausschuss nämlich am 21. März 2006 beschlossen. Zudem müsse die Stadt gegenüber der Förderbehörde nachweisen, dass die Syker Straße leistungsstärker als eine zweispurige Autobahn sein müsse. Mit dieser Breite verstoße sie gegen die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (Rast). Aber nicht nur die Straßenbreite war ein Problem.

Auch die Straßenbäume erhitzten seinerzeit die Gemüter: Entlang des zu sanierenden Abschnitts der Syker Straße stehen 170 Bäume. Mindestens 130 hätten für das Bauvorhaben weichen müssen. Eher noch mehr, um die Verkehrssicherheit vor allem für Fußgänger und Radfahrer nicht über Gebühr zu gefährden. Lediglich acht Eichen wurden als komplett erhaltenswürdig eingestuft.

Im März 2020 soll der Ausbau politisch konkretisiert werden. Dann geht es zuerst um die unterirdischen Arbeiten, im April sollen dann die Pläne für die oberirdischen Arbeiten in die politische Beratung gehen. Es wird spannend werden, ob die alten Konfliktlinien wieder aufbrechen oder ob sich der Knoten nun durchschlagen lässt. Ende Mai 2020 möchte die Verwaltung schließlich zu einer ersten Anliegerinformationsveranstaltung einladen, damit bis Ende September Anträge gestellt werden können.



Der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr tagt am Donnerstag, 5. Dezember, 17 Uhr, im Ratssaal. Der Punkt Baugebiet Delmod ist von der Tagesordnung gestrichen.