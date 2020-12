Das Buch „Der Dorfschullehrer“ von dem Dötlinger Jörn G. Franke erzählt die Lebensgeschichte von Horst Wichmann (rechts). (Gebhardt)

Aus allen Wolken ist Horst Wichmann gefallen, als der Dötlinger Jörn G. Franke vor geraumer Zeit zu ihm kam und ohne Umschweife sagte: „Ich möchte über dich ein Buch schreiben.“ Seine erste Reaktion war entsprechend ablehnend. „Dass man mich in meinem Greisenalter so in den Mittelpunkt der Gespräche in meinem Heimatdorf stellen wollte, erschien mir zunächst als sehr abwegig und überhöht“, sagt Wichmann, der im April dieses Jahres 95 Jahre alt wurde. Doch er überlegte es sich anders. Und so ist nun das Buch „Der Dorfschullehrer“ erschienen, das über das Leben von Wichmann erzählt.

Schon seit Längerem hatte sich Jörn G. Franke vorgenommen, die zehn bekanntesten Persönlichkeiten Dötlingens zu porträtieren. Dass es nun keine zehn, sondern nur eine Persönlichkeit der Gemeinde geworden ist, hängt mit dem 70-jährigen Jubiläum des Bürger- und Heimatvereins Dötlingen zusammen, das im kommenden Jahr ansteht. Im Vorausblick darauf kam die Idee auf, das noch einzige lebende Gründungsmitglied des Vereins zu porträtieren: Horst Wichmann. „Das Jubiläum ist ein würdiger Anlass, um das vielfältige Engagement von Horst Wichmann zu beleuchten“, findet der erste Vorsitzende des Vereins, Eckehard Hautau. Und diese Auffassung teilte auch Franke. Mit dem Rückhalt des Bürger- und Heimatvereins, der sich dieses Buchprojekts angenommen und die Finanzierung sichergestellt hat, arbeitete Franke ein gutes halbes Jahr an seinem Buch über Wichmann, den über 40 Jahre hinweg Generationen als Dorfschullehrer kannten und erlebten.

Weil Jörn G. Franke zwar seit 24 Jahren in der Gemeinde lebt, aber kein gebürtiger Dötlinger ist, hat er Horst Wichmann selbst nie als Lehrer „genossen“, wie er sagt. „Ich habe ihn erst im Ort als Multitalent kennengelernt“, erzählt Franke. Dass es ihm dennoch gelungen ist, ein umfassendes Porträt über den 95-Jährigen zu schreiben, ist vor allem Wichmann selbst zu verdanken. Denn nach anfänglichem Hadern sicherte er dem Autor schließlich doch seine Unterstützung für das Buch zu. „Ich hatte für meine Familie in Zeiten, als ich mich noch besser erinnern konnte, etappenweise schriftlich umfassend aus meinem Leben erzählt, zumal ich gern schrieb“, verrät Wichmann. Diese Niederschriften überließ er Franke. „Er konnte alle ihm für das Buch wichtig erscheinenden Teile nutzen, dazu sehr viele Fotos und mündliche Berichte“, ergänzt der 95-Jährige.

Die Vielzahl an Interviews, die Franke mit Horst Wichmann geführt hat, spiegeln sich im Buch wider. So lässt der Autor den Protagonisten an vielen Stellen in seinem Buch selbst in der Ich-Form erzählen, insbesondere zu seiner Kindheit und Jugend. Zu seinem Wirken im Dorf und in der Gemeinde Dötlingen gibt es daneben auch die Schilderungen von Zeitgenossen, die im Buch ebenfalls zu Wort kommen. An vier Stellen hat Franke mit einem QR-Code gearbeitet. Damit will er alle Leser in die Lage versetzen, vier Videosequenzen anzuschauen, um einige Begebenheiten in Ton und Bild anschaulich zu genießen. „Ein Dorfschullehrer hatte immer auch die Aufgabe und das Selbstverständnis, Kultur in das dörfliche Leben zu tragen“, sagt Jörn G. Franke. „Das war und ist bei Horst Wichmann in ganz besonderem Maße der Fall“, ergänzt er.

Und so ist das Buch nicht nur das Porträt eines Lehrers geworden, der nacheinander an den Schulen in Hockensberg, Grad, Dötlingen und Neerstedt unterrichtete. „Allein diese Tätigkeit als Lehrer mit vielschichtigen Erlebnissen wäre es wert, das Erlebte aufzuschreiben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, findet der Autor.

Über die reinen Reflektionen eines Pädagogen hinausgehend seien bei Horst Wichmann jedoch insbesondere auch sein Engagement im Turnverein Dötlingen, seine langjährige Tätigkeit als Chorleiter in der Gemeinde, als Heimatforscher mit zahlreichen Veröffentlichungen sowie als Archäologe und als Gründungsmitglied des Bürger- und Heimatvereins mehr als erinnerungswürdig. „Für viele Dötlinger eher unbekannt ist seine schöpferische Arbeit als Komponist“, meint Jörn G. Franke. Das will er mit seinem Buch nun ändern.

Zudem wird in dem Buch durch die detaillierte Schilderung der ersten 25 Lebensjahre von Horst Wichmann ein genaues Bild von Kindheit und Jugend in der Weimarer Republik und im nationalsozialistischen Deutschland nach 1933 mit all seinem Facettenreichtum gezeigt. Seine von ihm selbst als „meine Wanderjahre“ bezeichnete Lebensphase zwischen 1945 und 1950 spiegelt die Anfangsjahre in der jungen Bundesrepublik Deutschland wider, bevor die Jahre des Wirtschaftswunders begannen. Horst Wichmann betont in diesem Zusammenhang, dabei Bezug nehmend auf seine Niederschriften, die dieser Schilderung zugrundeliegen: „Was ich schrieb, entspricht der Wahrheit und verschweigt weder familiäre noch unangenehme politische Erlebnisse der überwundenen NS-Zeit.“

Mit über 120 Fotos und Zeichnungen ist das Buch „Der Dorfschullehrer“ ausführlich illustriert. Es umfasst knapp 160 Seiten – in einer sehr augenfreundlichen Schriftgröße, wie der Autor betont. In einer ersten Auflage wurden zunächst 400 Exemplare gedruckt. Das Buch kostet 19,80 Euro und kann beim Autor bestellt werden.“Es sind bereits viele Bestellungen eingegangen, viele sind nicht aus Dötlingen, sondern kommen aus Bielefeld oder Rheinland-Pfalz“, erzählt Jörn G. Franke. Zumeist seien es ehemalige Schüler oder Kollegen, aber auch allgemein geschichtlich Interessierte. Bei Bestellung per E-Mail an joern.franke@gmx.net oder per Telefon 0 44 33 / 16 36 wird das Buch frei Haus geliefert.