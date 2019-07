Roswitha Ahrens-Groth hat mit einem Post bei Facebook die Delmenhorster SPD in Aufruhr versetzt. (Ingo Möllers)

Es könnte das Ende einer Ära in der Delmenhorster Sozialdemokratie sein: In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben sich der noch vorhandene Unterbezirksvorstand und die Stadtratsfraktion gemeinsam geäußert und sich scharf gegen die von ihrer Genossin Roswitha Ahrens-Groth, als stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands Deichhorst-Stadtmitte immerhin eine Funktionsträgerin, erhobenen Vorwürfe gewandt: "Der Unterbezirksvorstand der Delmenhorster SPD und die Gruppe SPD & Partner im Delmenhorster Stadtrat distanzieren sich klar von den öffentlichen Äußerungen eines einzelnen Parteimitglieds, der Gesellschaftsvertrag des neuen Krankenhauses sei von Oberbürgermeister Axel Jahnz ‚gefälscht‘ worden." Mit diesem neuen, lange Zeit nicht vorstellbaren Schulterschluss zwischen Fraktion und Partei wird ein starkes Zeichen gegen den Groth-Flügel innerhalb der Delmenhorster SPD gesetzt, meistens in der Partei nur "die Baumstraße" genannt.

Allerdings gab es auch wegen dieser Pressemitteilung parteiintern Streit, wie mehrere Parteimitglieder berichten. Denn scheinbar wurden nicht alle Mitglieder des Unterbezirksvorstands in die Vorbereitung der Mail einbezogen. Ausdrücklich scheinen die ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Andrea Meyer-Garbe, und Thore Wintermann, Vorsitzender des Ortsverbands Deichhorst-Stadtmitte, erst mit dem ausformulierten Text konfrontiert worden zu sein. Sie hatten demnach keine Gelegenheit mehr, sich einzubringen. Da sollten zwei, die dem Groth-Flügel in der SPD angehören, wohl einfach nicht gehört werden, weil klar war, dass sie sich gegen diese Pressemitteilung stellen würden. So heißt es aus dem Groth-Lager. Aber selbst wenn sie gehört worden wären, hätte das am Ende nichts geändert, weil sich die beiden kaum eine Mehrheit gegen die Veröffentlichung hätten sichern können.

Wer war involviert?

Auslöser des neuen Disputs war wohl eine Mail an die SPD-Fraktion: Um 8.44 Uhr bekamen nach Informationen unserer Zeitung Fraktionsmitglieder eine Nachricht von ihrer Fraktionsvorsitzenden Bettina Oestermann mit der Bitte, bis 18 Uhr eine Rückmeldung zu geben. Zur Erläuterung schrieb die Fraktionsvorsitzende: „Der geschäftsführende Unterbezirksvorstand ist an den Fraktionsvorstand herangetreten mit dem Vorschlag, zu den jüngsten Behauptungen ein klares gemeinsames Pressestatement zu formulieren. Ziel ist es, weiteren Schaden von Partei und Fraktion abzuwenden. Der folgende Formulierungsvorschlag ist ein gemeinsamer Entwurf von Fraktionsvorstand und geschäftsführendem Parteivorstand.“

Anscheinend war das nicht so. Andrea Meyer-Garbe soll darüber sehr empört gewesen sein. In einer internen Whats-App-Gruppe hat sie unter anderem scharf kritisiert, dass dieses Vorgehen an ihr vorbei alles andere als demokratisches Verhalten gewesen sei. Wörtlich heißt es dort: „Auch dann, wenn zu befürchten ist, dass die zwei ‚Nicht-Angehörten‘ eine andere Meinung vertreten, müssen sie zwingend mit gehört werden, so läuft es in demokratischen Verhältnissen.“ Auf Nachfrage sagt Hasan Bicerek, der den Unterbezirk bis zum Parteitag im September kommissarisch führt, dass alles „im höchsten Grade demokratisch abgelaufen sei. Das Schreiben ging durch beide Gremien und wurde mit großer Mehrheit unterstützt.“

Auch in der Fraktion gab es nur zwei Gegenstimmen gegen den nun veröffentlichten Text: von Harald Groth und von Bürgermeisterin Antje Beilemann, die ebenfalls dem Groth-Lager zugerechnet wird. Die beiden seien innerhalb der Fraktion zunehmend isoliert, heißt es schon seit Längerem. Spannend ist die Entwicklung auch deswegen, weil Harald Groth und Roswitha Ahrens-Groth viele Jahre einflussreiche Akteure innerhalb der Delmenhorster Politik waren. Beide saßen schon im Rat, Groth war Oberbürgermeister und später Landtagsabgeordneter. Doch wenn in der Partei von der Baumstraße die Rede war, hatte das immer einen kritischen Unterton. Es war immer die Rede davon, dass von dort zu viele Störfeuer kamen und zu offensiv versucht worden sei, Politik an der Fraktion vorbei zu betreiben. Einerseits. Andererseits haben auch viele, die in der SPD Karriere gemacht haben, von den Groths und ihren Verbindungen profitiert. Jüngstes Beispiel war Oberbürgermeister Axel Jahnz, der von den Groths protegiert wurde, wie mehrere Parteimitglieder erzählen, nachdem die Baumstraße auch eine maßgebliche Rolle parteiintern gespielt haben soll, sich von Jahnz' Vorgänger Patrick de La Lanne loszusagen und 2014 nicht mit ihm in den Wahlkampf zu ziehen.

Zumindest mit Blick auf die Entwicklung des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) scheint Harald Groth vielen Genossen und auch dem Oberbürgermeister ein Dorn im Auge zu sein. In der SPD-Whats-App-Gruppe „Deppenretter“ schrieb Jahnz am 10. Januar dieses Jahres zum Beispiel: „Guten Abend, ich verfolge natürlich, wie sich die Altvorderen wie die Groths bewegen und immer noch glauben, sie seien die Gesundheitsexperten Nummer eins in Deutschland, und meinen, auch zu anderen Themen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich werde das nicht mitmachen und denen entgegentreten, weil ich in meinen Spiegel schauen möchte und mich nicht bücke, um von denen in den Arm möchte. Ich werde also ohne jegliche Rücksichtnahme agieren, da seid sehr sicher.“ Aktuell scheint der Moment gekommen, dass es parteiintern tatsächlich gelingt, die Baumstraße aufs Abstellgleis zu schieben. Zumindest vorübergehend.

Ein drollige Pointe in der Geschichte ist es, dass es wiederum Harald Groth war, der maßgeblich bei der Krankenhausrettung geholfen hat, obwohl er am 26. Januar 2018, als die Rekommunalisierung des JHD im Rat zuerst gescheitert war, nicht dem Rat angehörte. Groth hatte schon am nächsten Vormittag die Bürgermeisterin und Ratsvorsitzende Antje Beilemann angeschrieben, man möge doch prüfen, ob sich nicht Paragraf 79 der Niedersächsischen Kommunalverfassung bemühen lasse, zumindest „wenn es rechnerisch Sinn macht“, wie in einer weiteren Mail Groths steht, die unserer Redaktion vorliegt. So kam es dann auch. Am Ende hatte die Fraktion Die Linke einen entsprechenden Antarg gestellt. Der Rest ist Geschichte: Auf Basis des von Groth vorgeschlagenen Paragrafen klappt die Krankenhausrettung im zweiten Anlauf.

Um so erstaunlicher mag es Außenstehenden jetzt vorkommen, dass sich die SPD wegen einer vergleichsweisen Kleinigkeit innerlich zerfleischt. Wie berichtet, hatte es in der Vorwoche große Aufregung gegeben, weil Roswitha Ahrens-Groth auf Facebook die nun so kritisierten Fälschungsvorwürfe erhoben hatte. Übrigens hatte sie nicht geschrieben, wie es die Pressemitteilung suggeriert, dass Jahnz aktiv gefälscht habe, sondern dass der Oberbürgermeister den Gesellschaftsvertrag des JHD „gefälscht ins Handelsregister eintragen“ lassen habe. Doch dieser Vorwurf scheint haltlos, wie der DELMENHORSTER KURIER dokumentierte. Als der Gesellschaftsvertrag in seiner jetzigen Form Anfang März 2018 ins Handelsregister Eingang fand, hatte die Stadt noch keinerlei Einfluss auf das neue Krankenhaus, weil es erst am 1. Mai des vergangenen Jahres wieder städtisch wurde. Das einzige Versäumnis der Stadt war wohl, die Ratspolitik über den von Geschäftsführer Florian Friedel und Insolvenzverwalter Markus Kohlstedt geänderten Gesellschaftsvertrag nicht ins Bild gesetzt zu haben.

Unterbezirk und Fraktion schreiben übrigens weiter: „Ebenso distanziert sich die Gruppe davon, etwas ‚kaschieren‘ zu wollen. Dies ist eine Unwahrheit.“ Fakt ist, dass fraktionsintern mehrheitlich kein Bedarf gesehen werde, wegen dieser minimalen Änderung im Vertragswerk politisch für Unruhe zu sorgen. Was übrigens auch ein Akt der innerparteilichen Demokratie ist, den die unterlegen Gruppe anerkennen sollte.