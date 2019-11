Ein Selbstporträt von Fritz Fuhrken entstanden Mitte der 20er-Jahre. (Ingo Möllers)

Es ist eine Wiederentdeckung. Immer noch, muss man sagen. Fritz Fuhrken, der zweite große Delmenhorster Maler der 20er-Jahre neben Fritz Stuckenberg, wurde nach seinem Freitod 1943 vergessen. Komplett. In den 1980er-Jahren tauchte er wieder auf, im Nachlass von Carry Hauser. Nicht weiter beachtet, keiner wusste etwas von einem Fritz Fuhrken. „Obwohl natürlich die Qualität seiner Arbeiten erkannt wurde“, sagt Rainer Stamm, Direktor des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg. 1994 war es dann Barbara Alms in der Städtischen Galerie Delmenhorst, die ihn aus dem Schatten zerrte und ihn mit einer großen Retrospektive und einem Katalog (bislang die einzige Monografie zu Fuhrken) auf den Thron setzte, der ihm gebührt. Und jetzt Stamm, im Landesmuseum: „Fritz Fuhrken. Zum 125. Geburtstag“. Eine wunderbare Kabinettschau. Und, wie gesagt: eigentlich immer noch eine Wiederentdeckung.

Stamm ist ein Fuhrken-Fan. Vor allem die Papierarbeiten der 20er-Jahre haben es ihm angetan. Die Aquarelle insbesondere. „Diese flirrende Farbkraft ist einzigartig“, sagt Stamm. Es sind Bilder, die man vielleicht im Magischen Realismus verorten würde, einen Begriff, der 1925 vom Kunstkritiker Franz Roh geprägt wurde. Nur: Fuhrken war früher dran. So wie er malte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs noch kein anderer. Die Frage lautet also: Wo hatte er das her? Eine spannende Forschungsfrage, die noch gestellt und beantwortet werden muss. In Stamms Augen liegt da noch reichlich Potenzial für wissenschaftliche Arbeiten. „Das Bedeutende bei ihm ist meiner Meinung nach die farbliche Kraft, die er aus seinen Aquarellen rausholt.“ Und die Vermischung des Gegenständlichen mit dem Abstrakten.

Fritz Fuhrken war sechs Jahre alt, als seine Familie nach Stickgras zog. Mit 15 Jahren begann er ein Studium am Bremer Lehrerseminar. In dieser Zeit entstanden auch bereits erste künstlerische Arbeiten von ihm, damals vor allem noch vom Jugendstil geprägt, Federzeichnungen und Holzschnitte der heimatlichen Landschaft. In Oldenburg sind auch Skizzenbücher von Fuhrken zu sehen. „Wir sehen schon da: Er beherrscht die Technik, er kann Farbe.“ Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Fuhrken freiwillig. Er kämpfte in Osteuropa an vorderster Front. Er wurde auch als Regimentszeichner eingesetzt. So war er in der Lage, Zeichnungen für seine eigene Mappe anzufertigen. Ende 1917 wurde er an die Westfront nach Frankreich verlegt, wo er im August des darauffolgenden Jahres in englische Kriegsgefangenschaft geriet. 15 Monate verbrachte Fuhrken in einem Lager für Offiziere in Colsterdale, Yorkshire. In dem Lager musste nicht gearbeitet werden, stattdessen konnte man sich künstlerisch betätigen. Diese Zeit hat ihn nachhaltig geprägt. „Er traf dort auf Künstler und Schriftsteller, da müssen diese Bildvisionen aus ihm herausgebrochen sein“, sagt Stamm. „Er machte dann etwas, was es vorher nicht gab.“

In der Kriegsgefangenschaft lernte Fuhrken Expressionisten wie Otto Nebel, Karl Tangerding und Erich Parnitzke kennen. Es entstanden Werke, in denen Figuren und Hintergrund miteinander verschmolzen, in denen er vor allem Komplementärfarben einsetzte. Fuhrken selbst beschrieb seine Werke als "romantisch dahinstürmende Bilder". Auch Anfang der 20er-Jahre arbeitete er mit dieser Technik. In Oldenburg etwa ist das Bild "Adam & Eva" zu sehen, aus dem Jahr 1922, das in Stamms Augen perfekt zu den Werken des Magischen Realismus gezählt werden könnte. Auch sehr beeindruckend ist Fuhrkens Zyklus zu Dantes Göttlicher Komödie. "Man muss die Vorlage gar nicht kennen, um die Bilder zu verstehen. Das liegt meines Erachtens in der ungeheuren gestalterischen und farblichen Kraft, die in diesen Werken steckt", sagt Stamm.

Fuhrken war in der Weimarer Republik durchaus bekannt, zumindest in Künstlerkreisen. Mit Franz Bronstert und Georg Philipp Wörlen hatte er die Gruppe „Der Fels“ gebildet. Er kannte aber auch Fritz Stuckenberg, Otto Modersohn, Franz Radziwill, quasi die Regional-Matadoren, traf Alfred Kubin und lernte über ihn die Technik der Lithografie kennen. Auch aus dieser Phase sind in Oldenburg Arbeiten zu sehen. „Fuhrken wurde von seinen Künstlerfreunden sehr geschätzt. Aber ihm ist nie der Durchbruch gelungen, er konnte von seiner Kunst nicht leben“, sagt Stamm. Vielleicht lag es daran, dass er in seinen frühen Jahren nach dem Krieg seiner Zeit voraus war. Er war da kein Mainstream. Aber auch als er sich ab Mitte der 20er-Jahre wie unter anderem Radziwill der Neuen Sachlichkeit zuwandte, blieb der große Durchbruch aus. „Die Arbeiten aus jener Zeit sind auch gut – aber sie sind nichts Aufregendes.“

Fuhrken lebte damals wieder in Delmenhorst, arbeitete als Lehrer in Bremen und besuchte gleichzeitig die Kunstgewerbeschule. Er heiratete Ada Bors und lebte mit ihr zusammen zunächst an der Cramerstraße. Fuhrken studierte sogar noch an die Kunstakademie in Kassel, um sich weiterzuentwickeln. In der Zeit ging er auch viel auf Reisen, ins Allgäu, aber auch nach Paris und Norwegen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Fuhrken eingezogen. Er dokumentierte seine Eindrücke in Skizzen: Ruinen, Landschaften. Am Rand von Stalingrad wurde seine Kompanie vernichtet, Fuhrken selbst überlebte nur, weil er mit einem Versorgungstrupp außerhalb war. Er wurde danach in die Bretagne versetzt, wo er im Juli 1943 schließlich den Freitod wählte. „Der Krieg hat ihn getötet, innerlich totgeschlagen“, schrieb der mit ihm befreundete Pfarrer Emil Heiler. Der Krieg hatte ihn im wahrsten Sinne des Wortes ausgelöscht, fast 50 Jahre. Zu Unrecht.



Die Kabinettausstellung „Fritz Fuhrken. Zum 125. Geburtstag“ ist noch bis diesen Sonntag, 1. Dezember, im Prinzenpalais des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg zu sehen.