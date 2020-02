Durch die Umstellung zum Abitur nach 13 Schuljahren an allgemeinbildenden Gymnasien gibt es 2020 an den regulären Gymnasien in Niedersachsen keinen Abiturjahrgang. (ARMIN WEIGEL)

Delmenhorst. Niedersachsen hat eine Sondersituation. Anders als üblich gibt es 2020 keine Schüler, die die Gymnasien mit dem Abitur verlassen. Das ist die Folge eines Beschlusses des Landtages im Jahr 2014: Damals leiteten die Politiker die Rückkehr zu G9 in die Wege, also die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren. Und da 2019 der letzte G8-Jahrgang sein Abitur abgelegt hat, gibt es eben 2020 keinen Abiturjahrgang. Dadurch entsteht natürlich auch eine Sondersituation auf dem Arbeits- und vor allem Ausbildungsmarkt. Der DELMENHORSTER KURIER hat bei Experten und Unternehmen nachgefragt, welche Auswirkungen für Delmenhorst und umzu zu erwarten sind.

Das Ergebnis dieser Nachfrage ist, dass eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte. Dieses Bild zeichnen sowohl Claudia Zimmermann, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven, als auch Ludger Wester, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Damit sprechen beide die neuen zu erwartenden Möglichkeiten für abgehende Real- und Hauptschüler an. „Man könnte vermuten, dass sie mehr Chancen haben“, sagt Zimmermann. Unter anderem im gehobenen kaufmännischen Bereich könnten nun Nicht-Abiturienten gute Karten haben, als Lückenfüller eingestellt zu werden. Ihre Plätze könnten dann wiederum von anderen Schülern besetzt werden.

Es gebe aber auch noch mehr Gruppen, die von dieser Sondersituation profitieren können. Etwa Absolventen der Berufsfachschulen, Studienabbrecher oder Schüler aus Bremen, die sich einen Job in Niedersachsen vorstellen können. Oder aber auch Abiturienten aus dem Jahr 2019. „Es hält der Trend an, dass sie nach der Schule ein Work and Travel machen. Manche kommen dann zurück und denken, eine Ausbildung ist eine gute Idee“, sagt Wester. Aus seiner Sicht sei jedoch kein Rieseneffekt zu erwarten. Das macht Wester an allgemeinen Entwicklungen fest. „Die Unternehmen haben ihre Bewerbungsverfahren umgestellt, ihre Bereiche geöffnet. Schulnoten stehen nicht im Vordergrund, sondern der Mensch mit seinen Kompetenzen. Es gibt andere Kommunikationsstrukturen, Teamarbeit ist viel wichtiger als noch vor 20 oder 30 Jahren und aufgrund der anderen Anforderungen werden andere Charaktere benötigt.“

Wenige Abiturienten in Ausbildung

Hinzu kommt, dass die Abiturienten von regulären Gymnasien oft ein Studium anstreben und sie deshalb sowieso oft auch gar nicht so sehr mit anderen Bewerbern um die Ausbildungsplätze konkurrieren. „In der Region Oldenburger Land sind es 26 Prozent aller Auszubildenden, die die allgemeine Hochschulreife haben. Da sind auch ganz viele von den beruflichen Gymnasien dabei“, verdeutlicht Wester. Ähnlich äußert sich Zimmermann. „Im Berichtsjahr 2019 haben sich in Delmenhorst 80 Abiturienten von 797 gemeldeten Jugendlichen von Berufsberatern zum Thema Ausbildung beraten lassen und dann muss man noch dazu sagen, dass nicht alle dann auch tatsächlich eine Ausbildung beginnen“, erklärt die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Summa Summarum gehen die Experten deshalb nicht von einem dramatischen Rückgang der Ausbildungsverträge aus.

Letztlich sei das aber die Sache der Firmen, wie Zimmermann sagt. „Unser Arbeitgeberservice arbeitet mit den Unternehmen zusammen, wir sind unterstützend. Wie sie sich verhalten, ist aber den Unternehmen selbst überlassen. Wir gehen davon aus, dass sie ihre Strategien entwickeln und passende Kandidaten finden.“ Mit ihrer Annahme scheint Zimmermann nicht falsch zu liegen. Darauf lassen zumindest die Aussagen der von uns befragten Delmenhorster Unternehmen schließen. So hat Britta Fengler, Pressesprecherin der Stadtwerkegruppe, auf Nachfrage mitgeteilt: „Da wir in mehreren Berufen Ausbildungsplätze anbieten und unsere Bewerber ganz unterschiedliche Qualifikationen mitbringen müssen, sind wir nicht ausschließlich auf Abiturienten angewiesen. Wir haben auch keine Probleme die Ausbildungsplätze zu besetzen und einen großen Zuspruch. Dazu führt unsere Qualitätsausbildung.“

Kaum Veränderungen spürt bislang auch die Bio-Supermarktkette Aleco, die einen Standort in Delmenhorst hat und unter anderem Kaufleute im Einzelhandel ausbildet. „Wir haben es eher selten, dass sich Abiturienten bei uns bewerben. Das ist nicht unsere Zielgruppe, da ist das Interesse nicht so da“, sagt Personalleiterin Mona Laudan. Von der Delmenhorster Schilderfabrik J. H. Tönnjes gibt es Ähnliches zu hören. „Aktuell merke ich keine großen Auswirkungen“, berichtet Wiebke Steinel von der Abteilung Personalentwicklung.

Überschaubare Folgen

In diesem Zusammenhang muss jedoch erwähnt werden, dass die Sondersituation eben die Folge eines politischen Beschlusses vor sechs Jahren ist und sie deshalb auch nicht aus heiterem Himmel entstanden ist. Und so macht sich das auch bei der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok nicht sonderlich bemerkbar. „Als Veränderung wahrgenommen haben wir eine längere Bewerbungsphase als in den vergangenen Jahren, die sonst schon im November/Dezember des Vorjahres abgeschlossen war. Das führen wir aber nicht zwingend auf den fehlenden Abiturjahrgang zurück. Für uns hat das nicht so gravierende Auswirkungen“, teilt Volksbank-Vorstand Wolfgang Etrich mit. Das ist bei der Delmenhorster Bank aber auch mit der generellen Gestaltung der Suche nach Auszubildenden zu erklären, denn mit der Umstellung auf G9 sei die Anzahl qualifizierter Bewerber und Bewerber aus dem Max-Planck-Gymnasium und aus dem Gymnasium an der Willmsstraße nochmal kleiner geworden. „Die Volksbank beteiligt sich wie jedes Jahr an den Ausbildungsmessen der Delmenhorster Schulen. Wir konzentrieren uns mit unseren Maßnahmen auf die Abiturienten der Berufsbildenden Schulen in Delmenhorst, rekrutieren unsere Auszubildenden teilweise aber auch aus den Abiturienten 2019, die sich noch nicht an eine Ausbildungsstelle oder ein Studium gebunden haben.“ Das Anforderungsprofil sei so ziemlich gleichgeblieben, weshalb Realschüler ebenfalls als Kandidaten gelten dürfen. „Realschüler mit einem guten Schulabschluss haben bei uns eine Chance auf einen Ausbildungsplatz. Da die Anforderungen an die Auszubildenden stetig steigen, sind gute Noten vor allen Dingen in Deutsch und Mathematik Voraussetzung. Bei uns zählt allerdings in erster Linie die Persönlichkeit der Bewerber“, betont Etrich.

Letztlich bleibt festzustellen, dass der Ausbildungsmarkt im Jahr 2020 durchaus durch das Fehlen des Abiturjahrgangs beeinflusst wird. So könnte es eine Kettenreaktion geben. Die Folgen, meinen die befragten Experten und Unternehmen, werden sich aber in Grenzen halten. Wie es dann aber wirklich genau kommt, wird sich zwangsläufig erst später im Jahr verlässlich feststellen lassen. Oder um es mit den Worten von Claudia Zimmermann zu sagen: „Wir werden es sehen.“