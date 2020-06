In Delmenhorst soll der Unterricht auch in den Sommerferien weitergehen. Darauf hat sich die Politik schon einmal mit großer Mehrheit verständigt. Die Frage ist nur, wie die Sommerschule genau aussehen wird. (Patrick Pleul/DPA)

Das deutsche Bildungssystem ist ungerecht. Das ist eine Bindenweisheit. Soziale Unterschiede bedeuten in diesem Land auch unterschiedliche Chancen in der Schule. Corona mit Homeschooling, wie der Unterricht zu Hause jetzt heißt, hat die die Kluft zwischen den Schülern noch größer werden lassen, der jetzige Unterricht im Zwei-Schicht-Betrieb macht es auch nicht wirklich besser. Delmenhorst ist da natürlich keine bundesrepublikanische Ausnahme. Eher im Gegenteil. Die Delmenhorster Politik will Abhilfe schaffen, Sommerschule heißt das Stichwort. Die Kinder und Jugendlichen, die seit März aus unterschiedlichsten Gründen in der Schule zurückgefallen sind, sollen eine Chance bekommen, aufzuholen, um im nächsten Schuljahr nicht komplett abgehängt zu werden.

Der Bildungsausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag mit so großer Mehrheit für dieses Modell gestimmt, dass die Zustimmung im Rat sicher zu sein scheint. Auch wenn immer noch nicht klar ist, wie das überhaupt funktionieren soll. "Es soll für alle von sechs bis 27 Jahren offen stehen. Es beruht auf Freiwilligkeit. Die Stadt soll das Angebot in den Schulen bewerben", führte Andrea Lotsios die Idee aus. Die Politikerin der Fraktion SPD & Partner steckt hinter dem Antrag, der direkt von den Fraktionen FDP/UAD, Bündnis 90/Die Grünen und Partner, Freie Wähler sowie Die Linke unterstützt wurde. Und im Ausschuss dann auch von der CDU, die sich aber beschwerte, bei der Antragstellung bewusst außen vor gelassen worden zu sein Die FdU stimmte übrigens auch zu. Nur die AfD sagte: nein. Sie sagte aber nicht, warum sie von der Idee nichts hält.

So nobel der Gedanke auch ist, so schwer lässt er sich umsetzen. Was der für Bildung zuständige Fachbereichsleiter Olaf Meyer-Helfers sagte. Denn in den Sommerferien können nicht einfach die Schulen aufgeschlossen werden und sozusagen die Stunden, die wegen Corona ausgefallen sind, nachgeholt werden. Das zu entscheiden, läge in der Hoheit der Landesregierung. „Ich habe just mit der Landesschulbehörde gesprochen“, sagte Meyer-Helfers. Der Diskussionsprozess in Niedersachsen ist – anders als in anderen Bundesländern – noch nicht beendet. „Aber die Kinder- und Jugendkommission des Landes drängt darauf, dass Ferien ein lernfreier Raum sein sollen“, berichtete Meyer-Helfers, dass er wenig Chancen sieht, dass die Landesregierung die Lehrer dazu verpflichten will, auch in den Ferien für lernwillige Schüler zur Verfügung zu stehen.

Das könnte dann zu einem Problem werden, falls das Angebot gut angenommen werden sollte. Dann könnte es an geeigneten Vermittlern fehlen, also didaktisch-pädagogisch geschultem Personal. Auch könnte es dann zu Raumknappheit führen. Zwar hat die Stadt ihre Volkshochschule (VHS) mit ins Boot geholt, aber deren Ressourcen sind in beidem, Lehrern wie Räumen, endlich. „Wir sind zudem in den Dialog mit freien Anbietern der Lernförderung getreten“, sagte Meyer-Helfers. Aber auch die verweisen darauf, dass in den Sommerferien eigentlich kein Betrieb vorgesehen ist. Andrea Lotsios nannte die zahlreichen Lehramtsstudenten, die sich sicher freuen würden, wenn sie in den Ferien einen Nebenjob auf diese Weise ergattern könnten, als Alternative. Aber es zeigte sich: Rund zwei Wochen vor Beginn der großen Ferien gibt es noch viele Fragezeichen bei der Umsetzung des ehrgeizigen Projekts. Ein weiteres, in der Diskussion gar nicht benanntes: die Zahl der Teilnehmer. Denn noch ist unklar, ob die Idee auch bei Eltern und Schülern verfängt.

Kerstin Timmermann, Bildungskoordinatorin der Bildungsregion Delmenhorst, warb bei den Politikern aber sehr dafür, dass die Sommerschule auf jeden Fall kommen solle. „Sie haben dafür gestimmt, dass Delmenhorst Bildungsregion wird. Dann müssen Sie auch sehen, dass Sie etwas Gescheites umgesetzt kriegen.“ Sie bezog das sowohl auf die räumliche wie personelle Ausstattung eines solchen Angebots. Zudem verwies sie darauf, dass es bestimmt genügend Lehrkräfte in Delmenhorst geben könnte, die in der Sommerschule mit freiwilligem Engagement helfen würden.

Finanziert werden soll das Projekt aus sogenannten BUT-Mitteln, dem Paket für Bildung und Teilhabe. Die Sache hat allerdings auch einen Haken. Nicht jeder hat Anspruch auf Geld aus diesem Topf, der für sozial schwächere Kinder gedacht ist. Aber da die Sommerschule wirklich jedem offen stehen soll, müssen auch Mittel im sogenannten Corona-Fonds der Stadtverwaltung bereitgestellt werden. Wie berichtet, gibt es zahlreiche Anträge aus der Politik für eine kommunale Corona-Hilfe, die Verwaltung tat sich bis jetzt aber schwer, diese wirklich umzusetzen. Erst kurz vor der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause wird das Geheimnis wohl gelüftet werden, wie diese Wundertüte nachher wirklich aussieht.

Uwe Dähne (Grüne & Partner) mahnte in einer Pressemitteilung, dass allein die Anstrengungen in den Sommerferien kaum ausreichten, um die Schieflage bei den Bildungschancen gerade zu rücken. "Was wir brauchen, ist ein Gesamtkonzept, wie Schule auch im Schuljahr 2020/2021 unter Corona organisiert werden kann. Das erfordert ein verlässliches und effektives Miteinander von Präsenzunterricht und Homeschooling und eine sinnvolle Reduktion des Kern-Curriculums auf wesentliche Unterrichtsinhalte. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei."