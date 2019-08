Hunderte Mitarbeiter der Verwaltung gehen bald in den Ruhestand. Im Rathaus wird deswegen die Arbeit neu strukturiert. (Ingo Möllers)

Die Stadtverwaltung steuert sehendes Auges auf ein Problem zu: Hunderte Mitarbeiter gehen in den kommenden fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand, darunter fast die komplette Fachbereichsleiterriege. Gleichzeitig fällt es der Stadt wie auch vielen anderen Arbeitgebern aktuell schwer, neue Leute zu finden. Sie bildet zwar selbst im großen Stil aus (siehe dazu auch den Bericht auf Seite 2), aber der Fachkräftemangel beschäftigt auch die Personalplaner im Rathaus. Um damit umzugehen, fängt die Verwaltung jetzt an, ihre Strukturen umzubauen.



Was schlägt die Verwaltung vor? Sie will einen Fachbereich auflösen, um so zumindest absehbar einen Fachbereichsleiter einzusparen, immerhin eine Besoldung nach A14. Treffen wird es das Ressort Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr, dessen einzelne Aufgaben neu in der Verwaltung verteilt werden. So wandern das Veterinär- und Ordnungswesen sowie die Feuerwehr in den jetzigen Bereich Bürgerangelegenheiten, der zukünftig den Titel Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit tragen wird. Dies bedeute „eine Zusammenführung der Fachdienste, die in einem besonders intensiven Dienstleistungskontakt zu den Bürgern der Stadt Delmenhorst stehen“, erklärt die Verwaltung. Im Fachbereich 1 befinden sich auch weiterhin das Bürgerservicebüro, der Gewerbeservice und das Standesamt.



Wo bleibt da der Fachdienst Gesundheit? Die dort beschäftigten Kollegen bekommen auch einen neuen Chef, nämlich Rudolf Mattern, seines Zeichens Fachbereichsleiter 2, zuständig für Jugend, Familie, Senioren und Soziales (in Zukunft: Jugend, Soziales und Gesundheit). Der inhaltliche Zusammenhang werde dort sowohl verwaltungsintern als auch von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST), die die Verwaltungstruktur seit Längerem durchleuchtet, größer als im neuen Fachbereich 1 gesehen, erklärt die Verwaltung.



Der eh schon mit Abstand größte Fachbereich soll noch weiter wachsen? Nein. Denn zwei Fachdienste werden aus dem Sozialbereich abgezogen, nämlich die Kindertagesbetreuung und die Jugendarbeit. Sie werden dem Fachbereich 4, Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur, zugeschlagen. „Insbesondere wird heutzutage immer deutlicher, dass die Betreuung von Kindern ab dem Kleinkindalter bis zum Schulabschluss ganzheitlich betrachtet werden muss“, führt die Verwaltung aus. Abgesehen davon kennt sich der neue Bildungschef der Verwaltung, Olaf Meyer-Helfers, gut mit seinen beiden neuen Fachdiensten aus, bis Anfang Juni war er Fachdienstleiter Allgemeiner Sozialer Dienst, gehörte also auch zur Mattern-Truppe. Sein Fachbereich heißt dann künftig nur noch Bildung, Sport und Kultur. Da übrigens gerade bei Kinder- und Jugendthemen auch weiterhin ein sehr enger Austausch mit Teilen des Fachbereiches 2 nötig ist, „wird gemeinsam mit der neuen Fachbereichsleitung 4, der Fachbereichsleitung 2 und den betroffenen Fachdiensten eine weitere Aufgabenzuordnung aus dem Fachbereich 2 in den Fachbereich 4 geprüft“. Weitere Umstrukturierungen sind also alles andere als ausgeschlossen.



Gibt es noch andere Umstrukturierungspläne? Nein, die Fachbereiche Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr (5), Gebäudemanagement (6) und Interne Verwaltungsdienste (7) sollen in ihrer Struktur und mit Blick auf ihre Aufgaben unverändert.

Was sagt die Politik? Sie hat positiv auf die Pläne reagiert. Zumindest in einem ersten interfraktionellen Gespräch Ende Januar. Deswegen wurde seitens der Verwaltung überhaupt nur in diese Richtung weitergearbeitet. Abstimmen muss der Rat lediglich darüber, dass der Fachbereich 3 aufgelöst werden soll, alles andere kann er eh nur beobachtend begleiten, weil es nicht in seine Zuständigkeit fällt. Eine Entscheidung wird in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause am 4. September erwartet. Dann beginnt auch schon die organisatorische Umsetzung, der Stellenplan und der Haushalt werden erst zum neuen Jahr entsprechend umgestellt.



Was bedeutet die neue Struktur für die politische Arbeit? Im Grunde könnte es bedeuten, dass es zukünftig zwei Ausschüsse weniger gibt. So kommt es allerdings nicht. Zwar wird der Ausschuss für Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr dann überflüssig, allerdings schlägt die Verwaltung vor, den Bildungsausschuss wegen der neuen Aufgaben im Fachbereich 4 zu teilen. Die Verwaltung regt an, einen reinen Schulausschuss sowie einen Sport- und Kulturausschuss zu etablieren. Die CDU könnte dann dort den Vorsitz übernehmen, der ihr rechnerisch nach dem Wegfall des Gesundheitsausschusses zusteht. Doch wie genau das alles personell genau ausgestaltet wird, liegt komplett in den Händen der Politik. Im Grunde könnte auch der Jugendhilfeausschusss gestrichen werden, weil die Aufgaben ja ins Bildungsressort wandern. Aber so einfach ist das nicht, sagt die Verwaltung, weil dieser Ausschuss gesetzlich vorgeschrieben ist.