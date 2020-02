Jeldrick Florian Siegert (Kfz-Mechatroniker bei Ordemann in Ganderkesee), Paris Philipp Deuter (Zimmerer bei Grotelüschen & Hallo aus Dötlingen) und Kim Tiara Dehn (Bäckereifachverkäuferin bei der Gerhard Meyer KG in Ganderkesee, vorne von rechts) erhielten für gute Leistungen besondere Auszeichnungen verliehen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. „Ich freue mich, dass Sie gleich hier oben auf der Bühne – auf der ‚Bühne des Handwerks‘ – Ihre Gesellenbriefe übergeben bekommen.“ Mit diesen Worten begrüßte Kreishandwerksmeisterin Britta Franke am Donnerstag 110 junge Menschen bei der Ausbildungsabschlussfeier im Kleinen Haus und fügte noch hinzu: „Von wem wurde diese Bühne eigentlich gebaut?“

Wie wichtig das Handwerk ist, betonte sie auch mit einer Fantasiereise in eine Welt ohne Handwerker: „Sehen Sie sich auf einer grünen Wiese sitzen, weil Ihr geplantes Haus nicht gemauert wird? Sehen Sie sich unter einem kaputten Dach sitzen, durch das es reinregnet? Sehen Sie sich in einem Raum stehen, in dem es keine Dusche, kein Waschbecken und auch keine Toiletten gibt? Die Haare wachsen, wie man sie vielleicht nicht haben möchte. Ein Frühstück ohne Brötchen und Brot? Egal, es gibt ja eh weder Wurst noch Käse noch andere Lebensmittel. Waschmaschine defekt? Das Auto läuft nicht mehr? Der Abfluss ist verstopft? Die Dachrinne tropft, das Fenster schließt nicht mehr richtig. Übrigens, auch unsere heutige moderne Telekomunikation basiert auf dem Handwerk. Kein Fernsehen, kein Computer, keine Handys. Dies ist nur ein Teil, auf den Sie verzichten müssten.“

Von den 110 frischgebackenen Gesellen stachen Kim Tiara Dehn (Bäckereifachverkäuferin bei der Gerhard Meyer KG in Ganderkesee), Jeldrick Florian Siegert (Kfz-Mechatroniker bei Ordemann in Ganderkesee) und Paris Philipp Deuter (Grotelüschen & Hallo aus Dötlingen) besonders heraus. Nicht nur weil Deuter als Zimmerer auf der Freisprechungsfeier die traditionelle Zunftkleidung für die Walz trug, sondern weil die drei die erfolgreichsten Prüflinge waren. Siegert hatte obendrein die Ehre, die Gastrede halten zu dürfen: „Die Mittagspause haben wir immer für Fachgespräche genutzt“, verdeutlichte er, mit welchem Engagement er und seine Kollegen ihrer Arbeit nachgegangen sind. „Da ist es schwer, den Beruf als Beruf auszuüben. Er ist vielmehr eine Passion.“

Mit sehr viel Passion war auch Kerschenstone dabei, die Schulband der Delmenhorster Berufsbildenden Schulen II. Neben dem Beatles-Cover „With A Little Help From My Friends“ spielten die jungen Musiker aber auch selbstgeschriebene Lieder und zum Schluss „Seven Nation Army“ der amerikanischen Band The White Stripes. Dieses Lied wurde vor allem bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland besonders bekannt. Delmenhorsts Bürgermeister Enno Konukiewitz betonte in seiner Glückwunschsansprache, dass 280 Unternehmen Mitglied bei der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land 887 Jugendlichen eine Ausbildung bieten. Er gratulierte den ehemaligen Auszubildenden fürs Durchhalten. „Auch die Leistungen der Prüfer sollte man nicht außer Acht lassen“, fügte er noch hinzu. „Und ich gratuliere den Familien dazu, dass sie jetzt einen Handwerker in der Familie haben. Das ist toll, ich weiß das.“

Eckhard Stein, Präsident der Handwerkskammer Oldenburg, betonte, dass das Ausland die Deutschen oft um die duale Ausbildung beneidet. „Das wird hier oft nicht so erkannt. Aber genau deswegen hat die Ausbildung hier eine so hohe Qualität.“ Außerdem erwähnte er, dass im Bereich der Handwerkskammer 3000 Betriebe zur Übernahme bereitstehen. Aber auch wer nicht gleich eine Führungsposition übernehmen wolle, sollte die Chancen zum Weiterlernen nutzen: „Ein Großteil der Kosten für den Meisterbrief können erstattet werden. Besuchen Sie Fortbildungen oder gehen Sie studieren. Kommen Sie aber bitte danach zurück ins Handwerk“, sagte der Diplom-Ingenieur, der seit 1985 einen Sanitär- und Heizungsbetrieb in Wilhelmshaven leitet.

Zu guter Letzt gab es noch eine kleine Premiere zu feiern: Für Sven Jochims, Geschäftsführer des Kreishandwerks, war es die erste Freisprechungsfeier in dieser Funktion. Zu Beginn des Jahres hatte er dieses Amt übernommen. Auch Jochims sah eome rosige Chancen für die neuen Gesellen: „In diesem Jahrzehnt gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Das bietet tolle Chancen für eine Karriere im Handwerk. Das Handwerk steht im stetigen Wandel. Gestalten Sie diesen Wandel mit.“