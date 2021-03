Auch das Vereinsheim des TSV Ganderkesee am Immerweg ist in Pandemie-Zeiten häufig verwaist. (INGO MöLLERS)

„Vereine zwischen Restart und Warten – wie geht’s weiter?“ lautete das Thema eines Online-Meetings, bei dem die Ganderkeseer FDP mit Vertretern örtlicher Vereine die aktuelle Situation erörterte. Mit dabei waren neben dem FDP-Ortsverband, der Ratsfraktion sowie dem parteilosen Bürgermeisterkandidat Henry Peukert unter anderem Vertreter des TSV Ganderkesse, des Bookholzberger TB, der Turnerschaft Hoykenkamp, der SG Bookhorn, des Schwimmvereins Ganderkesee und des Schützenvereins Schönemoor. Auch einige der teilnehmenden Liberalen sind ebenfalls in Vereinsvorständen aktiv.

Die Vorsitzenden schilderten dabei laut Mitteilung die aktuelle Situation ihrer Clubs in der Corona-Krise. "Finanzielle Sorgen sind dabei vielfach nicht das größte Problem, da Mitgliedsbeiträge im Wesentlichen weiter fließen. Zudem gibt es teilweise hohe Anteile an Fördermitgliedschaften. Und aufgrund des Lockdowns würden auch diverse Kosten nicht anfallen“, erklärte etwa Maik Scherschanski von der SG Bookhorn. Auch das Aufstellen von Hygienekonzepten bereite den Verantwortlichen keine Sorge, im Gegenteil: „Aber was nützen die ganzen Konzepte, wenn kein Sport gemacht werden darf?“, fragten die Beteiligten.

Gleichwohl würden einige Vereine auch Mitglieder verlieren. „Weil einfach nichts mehr stattfindet“, wie es hieß. Und selbst wenn sich die Fluktuation im üblichen Bereich bewege, habe die Corona-Pandemie dazu geführt, dass es so gut wie überhaupt keine Neuanmeldungen mehr gebe. Und es sei vielfach absehbar, dass es schwer werde, junge Mitglieder nach dem langen Stillstand neu zu motivieren. „Wir wissen nicht ansatzweise, wann es wieder losgeht, das ist das größte Problem“, brachte es Marco Löwenstein vom Schwimmverein Ganderkesee (SVG) auf den Punkt.

Aber auch die Corona-Verordnung selbst bereitet vielen Vereinen Schwierigkeiten. „Dafür braucht man eigentlich juristischen Beistand. Man hat eigentlich immer das Gefühl, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen“, fanden die Teilnehmer des Zoom-Meetings einen drastischen Vergleich. Eine „Katastrophe“ sei die Verordnung beispielsweise dann, wenn in der einen Woche gelockert werde und kontaktloser Sport draußen mit zehn Personen erlaubt sei − und dies in der Woche darauf durch eine kleine Änderung dann auf zehn Personen aus zwei Haushalten wieder begrenzt werde. Ein Vereinschef machte deutlich, dass für ihn „jede Lockerung üblicherweise nur eine zusätzliche Belastung ist und praktisch keine Entlastung darstellt“. Mitarbeiter würden aus der Kurzarbeit geholt, Konzepte erstellt, und am Ende dürfe dann doch kein Sport stattfinden. „Zu öffnen, ist für Vereine ein Riesenaufwand, und dann wird wieder dicht gemacht“, formulierte SVG-Vorsitzender Löwenstein seinen Frust.

Verbote keine liberale Position

„Auch wenn die Verordnung selbst ein Landesthema ist, auf das Gemeinderats- und Kreistagspolitiker direkt keinen Einfluss nehmen können, so ist es doch sehr wichtig, hier im Sinne der Vereine und aller anderen Betroffenen auch gegenüber der Landespolitik deutlich zu machen, wie wichtig eine verlässliche, klare und handwerklich gute Verordnung und vor allem Augenmaß bei den Maßnahmen ist“, betonte FDP-Sprecher Karsten Scherschanski. Denn bei allen Einschränkungen gehe es schließlich auch um Grundrechte. „Im Zweifelsfall oder bei Unklarheiten einfach Verbote oder Schließungen auszusprechen, ist in jedem Fall keine liberale Position“, machte er deutlich.

Andreas Dietrich vom TSV Ganderkesee verdeutlichte, dass er es als großes Problem auffasse, „keine Gemeinschaft mehr auszuüben“. Er betonte, wie wichtig Vereine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Auch andere Teilnehmer machten deutlich, dass ja die Mitglieder nicht nur für den originären Zweck des Vereins kämen, und dann schnell und direkt wieder nach Hause gehen würden, sondern dort eben auch Miteinander und Geselligkeit suchen würden.

Unterstützung erhoffen sich Vereine nach der Krise auch von der Gemeinde. Dabei sprachen sich die Teilnehmer des Meetings für eine gemeinsame Strategie aus, wie Mitglieder reaktiviert und neue gewonnen werden können. Andreas Flügger vom Schützenverein Schönemoor formulierte dabei die Idee einer gemeinsamen Online-Plattform oder einer Messe, bei der die Vereine über ihre Angebote informieren könnten. Themen am Rande des Meetings waren auch die Folgen der fehlenden Schwimmausbildung sowie fehlende Hallenzeiten für andere Sportarten.