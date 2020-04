Delmenhorst. Montag war Tag eins nach dem großen Shutdown. Am 17. März mussten fast alle Innenstadtgeschäfte schließen. Schlagartig. Für viele Einzelhändler war es existenzbedrohend. Doch seit Montag, 20. April, hat sich das geändert, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen. Doch der Ansturm auf die inhabergeführten Läden in der Innenstadt blieb weitestgehend aus. Die Stimmung unter den Kaufleuten ist gemischt. Ein Streifzug durch die Stadt.



Annika Buchholz (Juwelier Buchholz): „Es läuft ganz gut. Die Kunden sind fröhlich, weil sich Vieles normalisiert hat. So warten die Leute inzwischen ganz selbstverständlich vor der Tür, wenn sie sehen, dass andere Kunden schon im Geschäft sind. Und sie desinfizieren sich von alleine die Hände, wenn sie reinkommen. Die meisten wollen Uhrenbatterien gewechselt bekommen. Manche kaufen aber auch etwas.“



GrzynaOchmann (61, Delmenhorst): „Ich wollte Turnschuhe kaufen, habe aber keine passenden gefunden. In den Geschäften muss man teilweise wirklich aufpassen, dass man den Abstand einhalten kann. Ich bin sehr vorsichtig. Deswegen trage ich auch einen Mundschutz. Ich bin Krankenschwester und arbeite als Nachtwache in einem Altenpflegeheim in Lemwerder. Dort läuft es soweit ganz gut, aber die Bewohner sind traurig, weil sie keinen Besuch empfangen dürfen.“

Grzyna Ochmann. (INGO MÖLLERS)



Ingo Möller (Das Teehaus): "Weil ich Lebensmittel verkaufe, durfte ich das Teehaus die ganze Zeit geöffnet lassen. Betriebswirtschaftlich war es trotzdem eine Vollkatastrophe. Ich habe nur Kleckerkram verkauft. Und auch jetzt, wo auch die anderen Geschäfte wieder geöffnet haben, merke ich nicht, dass sich viel geändert hat. Aber das ist ja auch kein Wunder. Menschen, die in Kurzarbeit sind, bekommen jetzt 40 Prozent weniger Geld.“



Baraf Ahmad (33, Delmenhorst): „Ich habe ein paar Sachen für meine Tochter gekauft: Windeln und Tücher. Meine Tochter ist zwei Jahre alt. Für mich macht es keinen Unterschied, ob die Geschäfte oder Friseure offen haben oder nicht. Aber es war schwierig, für meine Tochter online passende Kleidung zu finden. Dass ich meine Bekannten und Nachbarn nicht sehen konnte, ist mir schon schwerer gefallen. Und dass ich meine Umschulung zum Lokführer nicht abschließen konnte. Vielleicht kann ich das nächste Woche nachholen.“

Baraf Ahmad. (INGO MÖLLERS)



Christian Petersen (72, Delmenhorst): „Ich habe mir gerade ein Eis gekauft. Ich laufe ansonsten nur ein bisschen rum, einkaufen will ich nicht. Dass die Läden bis Sonntag geschlossen waren, hat mir keine Probleme bereitet.“



EffrosyniPapadopoulou (Bestini Paris): "Ganz ehrlich, die Lage ist schlecht. Ich bin in Paris geboren und aufgewachsen, deswegen kaufe ich meine Waren dort. Ich war kurz vor der Krise noch in Paris und habe mir Waren ausgesucht und zuschicken lassen. Als die Waren ankamen, war mein Geschäft schon zu. Jetzt habe ich lauter Frühlingsmode, dabei brauche ich Sommer- und Herbstsachen. Deswegen verkaufe ich meine Mode für 30 Prozent weniger.“



Kerstin Schamuhn (51, Delmenhorst): „Ich freue mich, dass ich heute wieder einkaufen gehen konnte. Gut, Drogerien hatten die ganze Zeit auf, aber es war mir immer zu voll. Heute geht es wieder. So konnte ich mir ein bisschen was zum Anziehen kaufen und ein bisschen Deko. Außerdem habe ich Muttertagsgeschenke für meine Mutter und meine Schwiegermutter gekauft. Den Shutdown habe ich gut ausgehalten. Wir haben einen Garten, und die Kinder sind schon groß.“



Gerhild Marx (78, Delmenhorst): „Auch wenn die Geschäfte heute wieder geöffnet sind, habe ich eigentlich nichts weiter vor. Ich absolviere einfach meine Rundfahrt mit dem Rad. Aber als ich dann registriert habe, dass die Läden wieder geöffnet haben, habe ich mir dann doch ein paar Textilien gekauft. Am Schlimmsten fand ich, dass ich mich nicht mit Freundinnen treffen konnte und nicht so oft wegfahren konnte. Ich habe eine Bahncard. Ansonsten konnte man ja noch einiges machen, zumal das Wetter sehr schön war. Ich habe aber mehr zum Essen eingekauft. Ich hatte zwar keine Befürchtungen, dass die Lebensmittelläden auch schließen werden. Trotzdem habe ich vorsichtshalber immer eine Dose mehr gekauft. Ich habe auch mehr Bücher gelesen.“

Gerhild Marx. (Ingo Möllers)



Kerstin Giggel (Kate und Molly): "Unter meiner Kundschaft gibt es die gesamte Bandbreite: von Corona-Leugnern bis zu übervorsichtigen Menschen. Und es gibt Menschen, die alles runterhandeln. Aber auch welche, die sagen: ‚Ich bekomme bei dir immer Rabatte. Deswegen bekommst du jetzt für deine Waren etwas mehr Geld. Ich weiß, dass du es schwer hattest im vergangenen Monat, und ich will, dass es deinen Laden auch weiterhin gibt.‘ Diese Solidarität hat mich sehr gerührt. Zuerst hatte ich wegen der ganzen Lage extrem surreale Gefühle. Ich wusste nicht, wie bedrohlich so ein Virus ist. Kippen die Leute jetzt alle um? Und mitten in dieser angstbehafteten Situation haben mir Freunde die ersten Klopapierwitze geschickt. Deswegen habe ich zwei Schilder ins Schaufenster gehängt. Auf dem einen stand: ‚Noch kann ich meine Stimmung mit Klopapierwitzen hochhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so.‘ Und auf dem anderen: ‚Ich hoffe, dass wir uns bald alle wieder gesund und munter hier treffen. Dann wird hier im Frauenzimmer wieder geshopt, gelacht und die Erlebnisse einer noch nie gemachten Erfahrung ausgetauscht. Also, steckt Euch nicht an – und wenn doch, dann nur mit guter Laune.‘“



Melanie Dümer (30, Lemwerder): „Ich habe für den Sommer neue Schuhe und Klamotten für meinen anderthalbjährigen Sohn gekauft. Mit so einem kleinen Kind wird einem auch im Shutdown nicht langweilig. Wir haben einen Garten, einen eigenen Spielplatz und waren jeden Tag draußen. Aber er vermisst seine kleinen Freunde und das Schwimmengehen.“