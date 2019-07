Am neuen Kursbecken wird eifrig gearbeitet, damit die Grafttherme im kommenden Jahr mehr Aqua- und Schwimmkurse anbieten kann. (INGO MÖLLERS)

An wahrscheinlich keinem Ort in Delmenhorst liegen Arbeit und Vergnügen so nah beieinander wie in diesen Tagen in der Grafttherme. Im Sportaußenbecken des Erlebnisbads frönen die Gäste ihrem Badespaß, wenige Meter entfernt und nur durch einen Bauzaun getrennt ackern Bauarbeiter in der prallen Sonne am neuen Kursbecken.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Aqua- und Schwimmkursen hatte sich die Grafttherme im vergangenen Jahr für den Bau eines zusätzlichen Kursbeckens entschieden – das alte Becken habe schließlich eine Auslastung von 98 Prozent, wie Geschäftsführer Guido Becker mitteilt. Gemeinsam mit dem Technischen Leiter der Grafttherme, Michael Rausch, informierte er am Dienstagvormittag über den Zwischenstand der Bauarbeiten sowie die noch ausstehenden Maßnahmen im Rahmen der Revision des Sportbades.

„Die Arbeiten kommen gut voran“, sagt Rausch während des Rundgangs über die Baustelle. Beckenwände und Kellerdecke würden bereits stehen, die Stahlrohrarbeiten seien abgeschlossen, aktuell erfolge die Betonierung der Außenwände. Nachdem die letzte Außenwand geschlossen worden war, wurde der erwähnte Bauzaun aufgestellt, damit die Bauarbeiter weiterhin Zugang zum neuen Kursbecken haben.

Die Wetterverhältnisse seien gut, daher komme man schneller voran als geplant, erklärt Geschäftsführer Becker. Das neue Becken hat eine lichte Tiefe von 1,1 bis 1,3 Metern und ist mit 72 Quadratmetern acht Quadratmeter kleiner als das alte Kursbecken, auch verfügt es über keinen Hubboden. Auf dem Boden des Neubaus befinden sich noch Baumaterial und Werkzeuge; diese werden bis Ende kommender Woche verschwinden, dann soll ein Probefluten stattfinden. 14 Tage lang wird dann beobachtet, ob sich Haarrisse oder Setzrisse bei den Fliesen bilden und ob tatsächlich kein Wasser durch den Beton sickert.

Im nächsten Bauabschnitt Anfang September folgt das Dach. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist laut Becker für das erste Quartal 2020 vorgesehen. Der Geschäftsführer betont, dass die kalkulierten Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro nicht überschritten würden.

Eine Baustelle ist aktuell ebenfalls das Sportbecken der Grafttherme. Deren Fliesen werden in der alljährlichen Revisionsphase erneuert. „4500 Fliesen müssen runter“, sagt Rausch. Manche seien so hartnäckig, dass ein Stemmeisen benötigt werde. Um in dieser Schwimmhalle die Temperaturen für die Bauarbeiter erträglich zu halten, hat Geschäftsführer Becker speziellen Gewächshaus-Gewebestoff unter das gläserne Dach anbringen lassen. „Dieser Gewebestoff hält 80 Prozent der Sonneneinstrahlung ab“, erläutert Rausch.

Nachdem der alte Fliesenkleber entfernt wurde, wird das Sportbecken neu gefliest. Der Sportbereich soll ab dem 12. August wieder zur Verfügung stehen. „Manche Gäste wundern sich, warum wir ausgerechnet im Sommer den Sportbereich zumachen“, sagt Becker. Die Antwort sei einfach: Die Sommerferien seien der einzige längere Zeitbereich, in dem keine Schulklassen in die Grafttherme kämen.

Eine Neuerung gibt es noch: Eine neue, 3,20 Meter hohe Außendusche vor dem Sandspielbereich. „Damit die Kinder nicht mit matschigen Füßen herumlaufen müssen. Die Dusche ist seit heute im Betrieb“, sagt Rausch zufrieden. Laut Becker hat die Grafttherme einen mittleren vierstelligen Betrag für die Brause investiert.

Minus von 2,3 Millionen Euro

Auch über den Jahresabschluss des Erlebnisbads äußert sich der Geschäftsführer, diesen bezeichnet er als „unspektakulär“. Einen Verlust von 2,3 Millionen Euro habe die Grafttherme 2018 erwirtschaftet – dies sei „normal für ein kommunales Bad“, der vorgesehene Korridor bewege sich von 2,3 bis 2,5 Millionen Euro. 400 000 Besucher hatte das Erlebnisbad in jenem Geschäftsjahr zu vezeichnen, Ziel seien 420 000 Besucher gewesen. Becker erklärt die Abweichung mit dem letztjährigen Hitzesommer, der viele Menschen von einem Besuch der Grafttherme abgehalten habe.

Positiv sieht Becker die Entwicklung des Wellness-Bereichs, der gut angenommen werde. Zudem geht er davon aus, dass das neue Kursbecken ähnlich erfolgreich sein wird wie das alte. Auch im neuen Becken wolle man eigene Kurse wie den beliebten Seepferdchen-Crashkurs anbieten, das Kursbecken solle aber auch Schulen und Vereinen zur Verfügung stehen. „Im Kursbereich haben wir eine lange Warteliste, die wir komplett abtelefonieren“, ergänzt Rausch. Man gehe also aktiv auf die Kunden zu. Von einem Punkt ist Becker sehr überzeugt: „2019 wird ein besseres Jahr werden als 2018.“