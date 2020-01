Wildeshausen. Seit dem Jahreswechsel 1992 bietet Alexanderkirchen-Kantor Ralf Grössler sein Silvester-Konzert nun schon an. Ein Jahr später gestaltete er den so liebevoll geplanten Abend mit seiner Frau Dagmar Grössler-Romann, seit einiger Zeit sind auch seine Kinder Ylva und Yngve mit dabei. Die Familien-Band(e) ist also komplett. So war es auch dieses Mal – und wieder konnte man das Gefühl haben, halb Wildeshausen sei auf den Beinen, um das alte Jahr in „festlichem, romantischen, meditativen Rahmen“ zu verabschieden.

Das Silvester-Konzert begann wie im vergangenen Jahr mit festlichem Orgelspiel. Wieder waren es „Präludium und Fuge“ in c-Moll BWV 549, dieses Mal allerdings mit einer hinzukomponierten Paukenstimme, die für eine dunklere Klangfarbe sorgte. Gleichzeitig unterstützte Dagmar Grössler-Romann mit dem Paukenpart den temperamentvoll-stürmischen Zugriff, mit dem Ralf Grösslers Orgelspiel Bachs c-Moll (bei Beethoven die Schicksals-Tonart) zu einer Tonart der positiven Gestimmtheit machte, mit einem wirbelig-konzertantem Fugenschluss.

Ylva Grösslers eindringliche Textlesung „Jeder Tag bringt neue Hoffnung, jeder Tag bringt neues Glück“ (Ernst Nebhut) sprach von „Hoffnung“, dem Motto des Konzerts, und war auch die ideale Überleitung zu Ralf Grösslers „Fantasie“ über Cat Stevens Morgenhymne „Morning Has Broken“ für Orgel und Pauken. Die Musik malte dabei den heraufziehenden Tag, lobte dann mit Pathos die Natur und Gottes Welt, machte aus dem kleinen Lied einen großen Orgelchoral.

John Stanleys Trompeten-Schlager „Trumpet Voluntary“ wurde auch verwandelt. Er erklang in einer Bearbeitung für Vibrafon und Klavier. Dabei wurde auch eines deutlich: Das Vibrafon kann nicht schmettern wie eine Trompete. Und so wurde aus dem Trompeten-Reißer eine filigrane, klangsinnliche Musik, in der das etwas dominante Klavier für die barocke Bodenhaftung sorgte.

Neue Hörerlebnisse

Überhaupt das Vibrafon. Es sorgte immer wieder einmal für neue Hörerlebnisse im Silvesterkonzert. So wurde aus der romantischen Mondscheinstimmung des ersten Satzes aus Ludwig van Beethovens sogenannter „Mondschein-Sonate“ eine schwerelos schwebende mondsüchtige Musik. Der Klang von Vibra- und Marimbafon mit der Grössler-Familiy zu viert an zwei Instrumenten gab dem „Walzer“ aus Edvard Griegs „Lyrischen Stücken“ op. 12 (original für Klavier solo) zerbrechliche Zartheit, und der „Elfentanz“ war wie für diese Besetzung gemacht. Auch George Winstons „Joy“ nach Bachs Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ wie auch der Satz „Frühling“ aus Jens Schlieckers Zyklus „Piano Meets Vibes“ waren in dieser reizvollen Besetzung zu hören.

Gesungen wurde natürlich auch ausgiebig, und auch die Zuhörer durften singen. Etwa im Lied „Von guten Mächten“ (Text: Dietrich Bonhoeffer, Musik: Siegfried Fietz) oder im abschließenden liebevollen Jahreswunsch „Mögen Engel dich bewahren“(Grössler-Romann/Grössler) Dabei sorgten Ralf Grössler am Klavier und Yngve Grössler an den Drums für den gehörigen „Drive“, das Vibrafon für die übersinnliche Klangfarbe.

Hoffnungsmusiken – auch kritischer Art – waren an diesem Abend zum Beispiel die Werke deutscher Liedermacher. Da fiel in Ralf Grösslers Moderation auch Luthers Satz „Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen“. Und Ralf Grössler traf den zärtlichen Tonfall für Reinhard Meys „Mein Apfelbäumchen“, dessen neugeborenem Kind gewidmet, dem lebendigen Symbol für „Hoffnung“. Auch für Ralf Grössler bedeuten Kinder ja Hoffnung. Und die eigenen sorgten zum Beispiel dafür, dass statt drei nur noch zwei gelbe Säcke an der Straße stehen. Auch das waren Themen im Silvester-Konzert. Wie auch politische Lieder wie das „Deutschlied“ von Oliver Gies oder auch sein satirisches „Esst mehr Insekten“, für das Ralf Grössler auch den bissigen Tonfall besaß.

Zu einem solchen Abend gehört natürlich auch so etwas Verrücktes, beispielsweise Heinz Erhardts „Der Mond“, den Ralf Grössler zu einer schier apokalyptischen Szene machte: Der Kantor als wilder Schauspieler. Als Glanzpunkte dieses Abends darf man wohl Ylva Grösslers mädchenhaft-feine Coverversion des Judy-Garland-Songs „Over the Rainbow“ bezeichnen ebenso wie das anrührende Duett mit ihrem Vater in Alan Menkens „I See The Light" aus dem Film „Rapunzel. Neu verföhnt“.

Langer Beifall und Zugabe

Dieser Abend mit seinen vielen feinen Anspielungen zum „Prinzip Hoffnung“ ging wie im Fluge vorüber. Langer Beifall forderte eine Zugabe, die mit dem friedvollen „Abendsegen“ aus Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“, für Vibrafon und Klavier bearbeitet, auch gegeben wurde.

Das nächste Silvester-Konzert ist übrigens schon geplant, dann mit der neuen Orgel der Alexanderkirche.