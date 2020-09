Sarah Stellamanns und Bea Brüsehoff (von links) engagieren sich im Nachbarschaftsbüro auch für das Seniorennetzwerk. (INGO MOELLERS)

Stadtteilfeste, unansehnliche Ecken mit Blumen bepflanzen, Müll-Sammelaktionen und Informationen zur Abfallvermeidung: Mit solchen Themen befassen sich die vier Nachbarschaftsbüros in der Stadt Delmenhorst. Die Büros Wollepark, Hasport und Düsternort gehören dabei zum Diakonischen Werk, Deichhorst zur Arbeiterwohlfahrt, sie übernehmen vielfältige Aufgaben. Was speziell für Senioren geboten wird, haben wir die Diplom-Sozialarbeiterin Bea Brüsehoff und die Gerontologin Sarah Stellamanns gefragt.

Bea Brüsehoff: In unserer täglichen Arbeit ist Flexibilität und ein offener Blick auf das Quartier von besonderer Bedeutung, denn wir müssen schnell und bedarfsorientiert Projekte und Aktionen initiieren, die den Zahn der Zeit treffen. So haben wir bereits an unserem ersten coronabedingten Schließtag Infozettel in Briefkästen und an Haustüren verteilt, um die Menschen in unseren Stadtteilen darüber zu informieren, dass wir ab sofort Nachbarschaftshilfe in Form von Einkaufshilfe oder Ähnlichem organisieren. Wir selbst mussten zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig realisieren, dass wir nun erst einmal nicht mit dem bunten Paket an geplanten und etablierten Projekten weitermachen können wie bisher. Aber genau das ist die besondere Herausforderung der Gemeinwesenarbeit.

Bea Brüsehoff: Sehr abwechslungsreich. Jeder Tag ist anders – und meist nicht so, wie wir ihn geplant haben. Die Aufgaben sind so abwechslungsreich wie die Menschen, denen wir täglich begegnen – zurzeit natürlich meist am Telefon oder auf Abstand. Wir machen die Erfahrung, dass die Nachbarschaft oft nahe ist: Man kennt sich, weiß umeinander. Unabhängig von Corona erreichen uns auch Anrufe, dass ein Nachbar besorgt ist, weil er eine Bewohnerin nun schon Tage nicht mehr gesehen hat, ob wir wissen, was da los ist. Gerade mit zunehmendem Alter oder körperlichen Beeinträchtigungen kommt unweigerlich eines Tages der Zeitpunkt, an dem mehr Unterstützung notwendig wird. Deshalb sind wir dankbar für solche Anrufe und erfreut, in Delmenhorst so gut vernetzt zu sein. Die Wege gerade im Seniorennetzwerk Delmenhorst sind kurz, und wir wissen, wen wir anrufen oder an wen wir Nachbarn mit unterschiedlichen Anliegen verweisen können.

Bea Brüsehoff: Das ist ganz unterschiedlich. Oft wird nach Möglichkeiten gefragt, um nicht alleine zu sein. Hier gibt es unterschiedliche Angebote, von Café, Erzählcafé über Gedächtnistraining zu Basteln, Nähen, Kochangeboten und Infoveranstaltungen. Auch Ausflüge mit Stadtteilbewohnern werden unternommen. Manchmal geht es darum, einen Brief zu schreiben, über das Internet an eine Information zu kommen oder bei einem Anruf zu helfen. Viele Senioren möchten aber auch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Zeit einbringen. So haben wir zum Beispiel pensionierte Lehrerinnen als Ehrenamtliche, die Neu-Delmenhorstern in unseren Sprachtreffs helfen, Deutsch zu lernen. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern es werden auch neue Kontakte geknüpft. In allen Nachbarschaftsbüros berät zudem regelmäßig Dagmar Rüffert vom Seniorenstützpunkt, über die in dieser Reihe auch berichtet wird, um bei speziellen Fragen, die Senioren haben, Auskunft zu geben.

Bea Brüsehoff: Wir sind in den Quartieren da, aber natürlich auf Abstand. So planen wir andere Dinge als sonst: Wir geben Stoffe und Anleitungen heraus, um selbst eine provisorische Mundabdeckung herzustellen, es gibt eine Rallye, „Mutmacher“ von der Wäscheleine, Ausmalbilder und Aufgabenzettel für Kinder, Bastelanleitungen, Aufrufe für gemalte Bilder und viele Tipps für diese Zeit. Neben all dem planen wir natürlich, wie es weitergeht „nach Corona“ – dies neben „Straßengesprächen“ auch in vielen Mails, Telefongesprächen und -konferenzen mit Bewohnern und Kooperationspartnern.

Bea Brüsehoff: Die Nachbarschaftsbüros sind, stellvertretend durch das NBB Düsternort, schon lange im Netzwerk aktiv. Eine Vereinsmitgliedschaft wird auf Trägerebene entschieden. Unabhängig davon wird die Gemeinwesenarbeit mit den vier Nachbarschaftsbüros das Seniorennetzwerk weiterhin unterstützen, über unsere Aktivitäten informieren und im Gegenzug Informationen für unsere Nutzer mitnehmen.

Bea Brüsehoff: Die Vertreterin der Nachbarschaftsbüros beim Seniorennetzwerk gibt die Informationen an alle Nachbarschaftsbüros weiter. Und das sind viele gebündelte Informationen. Diese werden dann an jeweils die Bewohner weitergegeben. Durch den persönlichen Kontakt ist eine Vernetzung einfacher. Da alle Teilnehmer besondere Schwerpunkte haben, können wir Senioren passende Infos geben. Auch wir machen hier die Angebote bekannt, sodass auch diese weitergetragen werden können. Auch ist eine sogenannte Wegweiserberatung einfacher, wenn klar ist, wer in welchem Fall ansprechbar ist. Das Seniorennetzwerk macht es uns leichter, Brücken zu bauen und gute, stadtweite Angebote in unseren Stadtteilen bekannter zu machen.

Bea Brüsehoff: Senioren machen etwa ein Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Es ist richtig und wichtig, dass eine so große Bevölkerungsgruppe mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, Ideen und Herausforderungen durch ein Netzwerk an Bedeutung gewinnt und eine Stimme erhält. In Delmenhorst gibt es viele Angebote und Möglichkeiten für Senioren. Um hier einen Überblick zu bekommen und gut informiert zu sein, ist dieses Netzwerk sehr sinnvoll.

Bea Brüsehoff: Ich bin 55 Jahre und damit in einem Alter, in dem ich mich sowohl in Bezug auf meine Elterngeneration als auch auf mich selbst intensiv mit dem Thema Alter und Älterwerden beschäftige. Wenn ich Fragen auf dem kurzen Weg klären kann, so hilft das ganz nebenbei nicht nur in meiner Arbeit, sondern manchmal auch meinen Angehörigen.

Sarah Stellamanns: Mit meinen 31 Jahren mache ich mir im Alltag noch nicht so viele Gedanken um das eigene Älterwerden, aber gerade das Seniorennetzwerk zeigt, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig über bestimmte Dinge zu informieren und gut vorbereitet zu sein. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung liegen ausgefüllt bei mir zu Hause. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich meinen Angehörigen von neuen Angeboten berichten kann, die beim Netzwerk vorgestellt werden und ihnen womöglich weiterhelfen können.

Bea Brüsehoff: Die Augen nicht vor dem Thema zu verschließen und möglichst gut Vorsorge zu treffen. Aber ich sehe auch die vielen Möglichkeiten, die im Seniorenalter noch möglich sein können.

Sarah Stellamanns: Gelernt habe ich, wie wichtig eine gute Vernetzung ist und dass es auch im Alter eine Vielzahl von Angeboten und viele Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu besorgen, wenn man an den richtigen Stellen nachfragt.

Zur Person

Diplom-Sozialarbeiterin und -pädagogin Bea Brüsehoff (55) und Gerontologin Sarah Stellamanns (31)

vertreten die vier Delmenhorster Nachbarschaftsbüros im Seniorennetzwerk.