Vier bunte Bänke für mehr Vielfalt konnten kürzlich im Wollepark aufgestellt werden, der Landschaftspark soll gestalterisch aufgewertet werden und Erlebnismöglichkeiten bieten. (INGO MÖLLERS)

Wer Wollepark hört, hat zuerst nicht den Landschaftspark vor Augen. Vielmehr verbreitet ist das Bild von Hochhäusern und von freigeräumten Flächen, die bis vor kurzem noch Standorte für Geschossbauten waren. Aber das ist ein verzerrtes Bild von dem Quartier, in dem die Stadt seit vielen Jahren sehr aktiv ist, unter anderem mit dem Nachbarschaftsbüro, das eine wichtige Rolle für die Stabilisierung spielt.

„Bunte Bänke für mehr Vielfalt“ lautet ein neues Projekt, das den Landschaftspark beschreiben soll. Um ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum zu setzen, haben viele Menschen gemeinsam gewirkt. Den ersten vier Bänken sollen im Frühjahr noch weitere folgen.

Der historische Landschaftspark, der einst für die Besitzer der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, die Familie Lahusen, wohl vom Bremer Landschaftsarchitekten Wilhelm Benque entworfen wurde, soll wieder aufgewertet werden. Dafür wird auch Fördergeld vom Land und aus dem Bundeshaushalt eingesetzt. Der Park soll lebendiger gestaltet werden, er soll wieder ein Park werden, in dem alle Menschen gern ihre Freizeit verbringen. Die, die im Wollepark in den Hochhäusern leben, die, die auf der Nordwolle in den Einfamilienhäusern leben, und eigentlich alle, die in Delmenhorst leben oder die Stadt besuchen.

Die Umsetzung der Verschönerungsaktionen wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Das liegt auch an der besonderen Herangehensweise: Die Bewohner des Quartiers sollen nämlich permanent mit einbezogen werden.

Die neuen Bänke haben farbige Balken; die Farben sind der Friedensfahne entnommen. Auf den Rückenbalken stehen Zitate von Kindern und erwachsenen Bewohnern des Quartiers. In Gesprächen und Projekten haben sie sich damit auseinandergesetzt, was das Miteinander im öffentlichen Raum für sie bedeutet.

Wichtige Impulse für die Umsetzung des Projekts und die Gestaltung der Bänke gaben die Jüdische Gemeinde Delmenhorst und das Breite Bündnis gegen Rechts. Unter Einbindung der städtischen Fachdienste Stadtplanung sowie Stadtgrün und Naturschutz wurden die Balken der Bänke abmontiert und vom Baubetrieb der Stadt Delmenhorst abtransportiert. Anschließend überarbeiteten Schüler einer Klasse der Berufsbildenden Schulen II die Bänke grundlegend. Das Holz wurde neu lackiert, und jeweils ein Brett für die Rückenlehne wurde mit einem Slogan versehen. Das Material für die Aktion wurde aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziert.

Koordiniert wurde das Projekt vom Quartiersmanagement und vom Parkintegrationsmanagement im Wollepark. Hintergrund sind die städtebauliche Sanierung „Sozialer Zusammenhalt“ und das Förderprojekt „Spiel-Raum Wollepark“, die mit Beteiligungsprojekten und baulichen Maßnahmen einen positiven Wertewandel im Landschaftspark gestalten.

Alle Beteiligten hoffen, dass die bunten Bänke dazu anregen, den Park verstärkt als Begegnungsort zu nutzen und auf ihn aufzupassen mit einem Gefühl wie: „Es ist unser Wollepark. Die Bänke zeigen mir, dass sich jemand um ihn kümmert. Ich fühle mich sicher und kann hier mit vielen Menschen eine schöne Zeit verbringen.“

Der Park hat noch eine Wegstrecke vor sich, aber das Ziel bereits vor Augen: einen Begegnungs- und Rückzugsraum mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Die bunten Bänke sind ein Schritt in diese Richtung. Wer darauf sitzt, besitzt etwas, das Bedeutung hat, an dem viele Menschen mit einer gemeinsamen Vision von friedlichem, respektvollem Miteinander gearbeitet haben.

Dem Wollepark kommen auch Mittel aus dem Förderprogramm „IPakt Soziale Investition im Quartier“ zugute. Damit sollen weitere Maßnahmen unterstützt werden, den Landschaftspark zu einem Familienpark weiter aufzuwerten. Dabei geht es auch darum, vielfältigere Nutzungen zuzulassen. In einem angedachten „Entdeckerwald“ wurde bereits im Sommer intensiv die Natur erforscht und entdeckt, überdies ist ein Begegnungsplatz in Planung. Nach der Verschönerung mit Parkbänken wird auch eine sportliche Nutzung verfolgt, so steht der Bau einer Calisthenics-Anlage vor der Umsetzung.