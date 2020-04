Nach zwei Wochen Öffnung musste Tanja Riesmeier den Tier- und Freizeitpark Ostrittrum bereits am 17. März wieder schließen. Noch ist vollkommen offen, wann die Saison fortgesetzt werden kann. (Fotos: TAMMO ERNST)

Tanja Riesmeier: Traurig im Moment. Wir haben so schönes Wetter, aber keine Schaukel bewegt sich.

Müssen wir ja – wobei wir nicht davon ausgehen, dass wir tatsächlich von einer Insolvenz bedroht sind. Alle sieben fest beschäftigten Mitarbeiter sind an Bord und bleiben es auch. Kündigungen stehen nicht an. Dennoch haben wir Kurzarbeit angemeldet, weil zurzeit nicht den ganzen Tag über Arbeit für alle anfällt. Zwischendurch nehmen auch einige Urlaub. Wir haben schon mehrere Krisen erlebt – zwar keine so wie Corona –, aber auch die Geflügel- oder die Schweinepest haben wir überstanden. Ebenso ein Regenjahr, in dem die Saison komplett ins Wasser gefallen ist. Wir schnallen den Gürtel einfach enger. Im Augenblick leben wir von Rücklagen, da planen wir ähnlich wie die Schausteller: Denn auch sechs Wochen Sommerferien sind ja nicht immer sechs Wochen Sonnenschein.

Das ist schwer abzuschätzen. Und darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Will ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Das Ostergeschäft ist komplett weg, auch wenn dieses in den vergangenen Jahren teils durchwachsen und sehr wetterabhängig war.

Ja, weil uns sehr viel Umsatz wegbricht. Wir haben zurzeit keine einzige Schulklasse, keine Klassenfahrten, keine Wandertage, keine Kindergarten-Abschlussfeste – nichts. Das hat eine Menge ausgemacht. Im Mai und Juni habe ich normalerweise täglich acht bis zehn Busse vor der Tür stehen. Und es fällt nicht nur der Tierpark als ein Standbein weg, sondern auch der gesamte Gastronomiebereich. Andere Gastronomen stellen gerade auf Lieferservice um, das können wir hier nicht. Und drittens dürfen wir momentan nicht einmal mehr unser Apartment und das Ferienhaus zu touristischen Zwecken vermieten. Alle Buchungen mussten wir stornieren – und wir waren ausgebucht.

Die Lohnkosten und das Futter. Die Versorgung der Tiere ist aber dank unserer tollen Gäste gesichert. Bislang hat nur ein Gast angefragt, ob wir ihm die Saisonkarte erstatten. Wir registrieren eher den umgekehrten Fall: Die Besucher kaufen sogar Saisonkarten, um uns damit zu helfen. Wir haben, glaube ich, die besten Gäste im ganzen Land. Dass wir so unterstützt werden, führen wir auch darauf zurück, dass wir ein familiärer Betrieb und auch als Chefs immer ansprechbar sind. Wir sitzen auch an der Kasse, uns kennt jeder. Vor Kurzem hat uns etwa jemand anonym einen Obstkorb vor die Tür gestellt. Da hing ein Zettel dran: „Damit ihr gesund bleibt und wir bald wiederkommen können.“

In der Tat wollen viele Leute Geld spenden, darunter einige Firmen, die sogar Beträge bis zu 500 Euro geben wollen, aber wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Es ist einfach nicht transparent genug, was mit dem Geld passiert. Alternativ bitten wir deshalb um eine Zahlung an die Raiffeisen-Warengenossenschaft Hatten-Huntlosen, unseren Futterlieferanten. Menschen, die uns unterstützen wollen, können eine Summe dorthin überweisen. Das Futter können wir uns dann abholen, wenn wir es brauchen. Hier helfen uns Spenden am meisten. So beziehen wir allein etwa drei Tonnen Wildfutter, andere Futterarten werden zudem speziell für uns zusammengemischt. Nach einem Facebook-Aufruf hatten wir kurzfristig die Situation, dass Menschen das Futter beim Raiffeisenmarkt abgeholt und bei uns vor die Tür gestellt haben. Das soll in Corona-Zeiten natürlich nicht sein. Wir wollen die Kontakte ja nicht auch noch fördern.

Auch die rund 500 Tiere des Parks merken laut Riesmeier, dass derzeit keine Besucher kommen. Für Aufmerksamkeiten wie die Extraportion Futter sind nun die Mitarbeiter zuständig. (TAMMO ERNST)

Das sind eindeutig die Fleischfresser, also etwa die Otter, die lachenden Hänse oder meine Allesfresser, die Wildschweine. Kostenintensiv sind aber auch die Huftiere, also Esel und Ponys. Da kommt alle vier Wochen der Hufschmied. Und auch das Heu ist seit zwei Jahren extrem teuer geworden.

Wir haben noch ganz viele Tierpatenschaften abgeschlossen, da wird es inzwischen schon eng. Von der rund 500 Tieren vergeben wir aber nicht für jedes Tier einzeln eine Patenschaft, sondern auch für Tiergruppen – etwa bei den Kamerun-Schafen, die man kaum auseinanderhalten kann, weil sie alle gleich aussehen.

Nein, diese Angst habe ich überhaupt nicht, und auch die Tierpfleger haben so etwas noch nicht beobachtet. Und die kümmern sich gerade besonders intensiv um die Tiere. Außerdem kommt ja im Augenblick auch keiner mehr raus oder rein. Und hier sind derzeit alle gesund. Wenn Symptome auftreten, würden wir sofort reagieren, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering. Ich schätze, dass der Erreger für Menschen wesentlich gefährlicher ist als für Tiere. Die haben dann vielleicht etwas Husten und fühlen sich unwohl. Aber das haben Tiere immer mal.

Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja bereits zwei Wochen geöffnet, und dann merken die Tiere, dass viele Gäste mit Futter vorbeilaufen. Auch die Streicheleinheiten vermissen sie durchaus. Jetzt müssen auch die Mitarbeiter mal eine Streichelstunde übernehmen.

Es ist schon jetzt absehbar, dass wir für die nächste Saison nicht groß investieren können, wie wir es normalerweise tun. Ich werde also definitiv keine neuen Spielgeräte anschaffen. Unter 50 000 bis 80 000 Euro kriegt man ohnehin kein vernünftiges Spielgerät. Darüber brauchen wir gar nicht nachzudenken, das können wir uns nicht leisten. Jetzt müssen wir erst einmal über den Winter kommen und vor allem Futter vorrätig haben.

Nein, dafür sind wir technisch nicht ausgerüstet. Ich stelle bei Facebook oder bei Instagram aber regelmäßig süße Tiervideos und Fotos ein, die auch auf große Resonanz stoßen. Vor Kurzem habe ich zum Beispiel den Nachwuchs der Minischweine gepostet, worauf wir viele positive Kommentare erhalten haben, unter anderem von den Tierpaten. Das mache ich auch gerne, allein schon, um die Leute in dieser Krise aufzuheitern.

Wir machen tatsächlich Sachen, die wir sonst eigentlich im Sommer erledigen. So haben wir das große Spielschiff bereits komplett gestrichen. Die Temperaturen lassen das ja zum Glück schon zu. Außerdem haben wir den Tretboot-See noch mal freigeschnitten, auch auf der Insel konnten wir gut arbeiten. Zudem haben wir Zäune geflickt und andere Kleinigkeiten, die sonst gerne liegen bleiben.

Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich gehe davon aus, dass unsere Besucherzahlen eher explodieren werden. Sobald wir wieder aufmachen, wird jeder Tag ein Feiertag werden. Weil die Leute einfach mal wieder raus wollen. Vielmehr glaube ich, dass die Menschen an Luxusgütern sparen werden, nicht aber an Ausflügen mit der Familie, zumal man womöglich im Sommer ja auch noch nicht wieder reisen darf. Statt nach Italien oder Spanien geht es dann in den Tierpark.

Leere Spielplätze: Wo sonst viele Kinder toben, stehen die Schaukeln seit Wochen still. Normalerweise kommen gerade im Mai und Juni viele Schulklassen und Kindergartengruppen. (TAMMO ERNST)

Die Saison hat am 28. Februar begonnen, aber am 17. März mussten wir schon wieder schließen. Grundsätzlich würde die Saison bis zum Ende der Herbstferien, also bis zum 25. Oktober laufen.

Wenn die Kinder wieder zur Schule gehen, was ja ab Anfang Mai schrittweise erfolgen soll, dann hoffe ich, dass auch wir bald wieder öffnen können. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Mein Mann tendiert eher zum Juni. Das kann man schwer abschätzen. Prinzipiell orientieren wir uns an den großen Parks wie dem Zoo Hannover oder dem Vogelpark Walsrode. Wenn die wieder öffnen, machen auch wir auf.

Ja, klar. Wir haben hier ja den Vorteil, dass das eine weite Fläche ist und die Abstände gut eingehalten werden können. Wir sind aber auch bereit, Bereiche abzusperren oder nur eine beschränkte Anzahl von Gästen einzulassen. Da sind wir für alle Maßnahmen offen.

Wir sind Mitglied in zwei Vereinigungen, in der Deutschen Tierpark-Gesellschaft und im Deutschen Wildgehege-Verband. Hierüber erhalten wir regelmäßig News, tauschen uns aus, wie es weitergehen kann und wie die Situation zu überstehen ist. Generell haben die privat geführten Parks stärker mit der Krise zu kämpfen als ein städtischer Zoo. Wenn ein Tierpark wie Hagenbeck seine Besucherzahlen nicht erreicht, steht immer noch die Stadt Hamburg dahinter.

Wir haben viele Familien, die sonst bei Wind und Wetter kommen. Da hören wir immer den O-Ton: Wir werden zu Hause verrückt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Kinder ohne viel Bewegung in der Natur zu Hause sein müssen, vielleicht sogar in einer Wohnung ohne Garten oder Balkon, dann tut mir das in der Seele weh. Diese Kinder brauchen das Toben, die Sonne, das Schaukeln. Dieses Weggesperrtsein ist für mich das Allerschlimmste an der Krise.

Das Interview führte Jacqueline Schultz.

Zur Person

Tanja Riesmeier (46)

leitet seit fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Thomas in zweiter Generation den seit 1976 bestehenden Tier- und Freizeitpark Ostrittrum. Trotz der vom Bund beschlossenen Lockerungen der Corona-Beschränkungen muss ihr Park vorerst noch geschlossen bleiben.

Weitere Informationen

Kontakt für Spenden:

Wer den Tier- und Freizeitpark Ostrittrum unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter 0 44 82 / 9 27 50 an die Raiffeisen-Warengenossenschaft Hatten-Huntlosen wenden. Dorthin überwiesene Spenden kommen dem Tierpark eins zu eins für Futter zugute.