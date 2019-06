Peter Mienert lässt sich seine Freiheit trotz einiger gesundheitlicher Probleme nicht nehmen und freut sich auf jeden neuen Tag. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Peter Mienert ist 54 Jahre alt. Aber sein Verfallsdatum ist längst überschritten. „1987 haben mir die Ärzte gesagt: 'Das überlebst Du nicht. Also bin ich schon ein bisschen drüber'“, sagt er selbst schmunzelnd. Vor 32 Jahren wurde bei ihm ein Tumor entdeckt, der vom Stammhirn bis in den Rückenmarkkanal reichte. Ein halbes Jahr verbrachte er im Krankenhaus. Der Tumor wurde entfernt, daraufhin war Mienert einige Monate querschnittsgelähmt. „Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Es ging ja auch nichts mehr“, erinnert er sich.

Mühsam musste Mienert das Laufen und Sprechen wieder lernen. Aber bis heute hat er halsabwärts kein Gefühl in seinem Körper. Wenn er eine Kaffeetasse vom Tisch nimmt, merkt er eigentlich nicht, was er da tut – für ihn ist das eine einstudierte Bewegung. Wenn er seinen Hund oder seine Katze streichelt, kann er nicht ihr weiches Fell spüren. „Das war anfangs wirklich schwer. Es hat zwei, drei Jahre gedauert, bis ich damit zufrieden war, ein Krüppel zu sein. Denn es ist doch schön, dass ich überlebt habe“, sagt Mienert heute.

Seinem eigenen Körper ausgeliefert zu sein, muss eine besonders furchteinflößende Erfahrung für ihn gewesen sein, wenn man bedenkt, wie er aufgewachsen ist. „Eigentlich bin ich so groß geworden, wie ich jetzt lebe“, sagt er: bei Edewecht, auf dem Land, mitten im Grünen. Mit dem größtmöglichen Bewegungsradius, den er auch ausgenutzt hat. Doch er war eben nicht nur in dieser Hinsicht völlig frei. Auch mental hat er seinen Radius stets ausgeweitet. Vielleicht hat ihm genau das geholfen, sich im Laufe der Jahre in die größtmögliche Freiheit zurückzukämpfen.

Mit 15, als er mitten in der Pubertät steckte und sich von seinen Eltern missverstanden fühlte, war für ihn klar: „Ich will hier weg.“ Also suchte er sich eine Lehrtstelle – und zwar nach dem Wohnort. „Mein Opa wohnte in Bad Zwischenahn. Dort habe ich eine Lehre zum Rechtsanwalts- und Notargehilfen gemacht. Ich fand aber auch, dass mir in dem Beruf später ein breites Spektrum zur Verfügung stehen würde, in dem ich eine Anstellung finden könnte“, erzählt er.

Doch nachdem er schließlich eine Weile berufstätig war, hatte er doch noch einmal Lust zu lernen. „Ich war damals sowieso schon in der Kirche engagiert“, sagt er. Und so entschied er sich für ein Theologiestudium an der Theologischen Akademie in Celle. „Ich wollte gar nicht zwingend Pastor werden, ich wollte einfach noch etwas lernen“, erinnert er sich. Letztlich ging er den Weg aber doch weiter: Seine erste richtige Pfarrstelle trat er 1991 in Altenesch bei Lemwerder an. Bis 2006 blieb er dort – und zog in der Zeit fünf Pflegesöhne groß.

Doch im Jahr 2006 kündigte er bei der Kirche. „Es war Zeit für eine Veränderung“, sagt Mienert. Er zog nach Ganderkesee und machte sich als Freiredner selbstständig. „Als Freiredner mache ich vieles, was ein Pastor auch macht: Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, aber auch Geburtstage, Jubiläen und andere Anlässe. Nur kann ich jetzt viel individueller auf die Wünsche der Menschen eingehen“, erzählt er. „Ich habe meinen Schritt nie bereut. Ich habe unheimlich viel zu tun. Und mindestens 40 Prozent meiner Auftraggeber sind in der Kirche“, ergänzt er.

Mittelaltermärkte als Hobby

Viel zu tun hat er aber auch wegen seines Hobbys, den Mittelaltermärkten. Ende der 1980er-Jahre entdeckte er diese zeitvergessene Welt für sich. „Man kann auf den Märkten so schön entschleunigen. Ich denke, wir sind alle froh, dass es heutzutage Zahnärzte und heiße Duschen gibt. Aber auf den Märkten kann man sich einfach mal hinsetzen und anderen bei ihrem Handwerk zusehen oder sogar mitmachen. Eine Suppe zu kochen, dauert dort zwei Stunden. Wenn einem kalt wird, muss man ein Feuer anzünden. Musik kommt dort aus dem Mund. Und man muss sich gegenseitig helfen“, schwärmt Mienert.

Er selbst veranstaltet in diesem Jahr zum vierten Mal das Mittelalterliche Gedrängel in Hengsterholz (31. August bis 1. September), nachdem es anfangs in Dötlingen und dann in Falkenburg stattfand. „Ich mache aber auch zwei, drei Märkte pro Jahr woanders“, sagt er. Zudem ist er viel mit dem Veranstalter Fogelvrei unterwegs, zum Beispiel für den Schlachtezauber.

Mit seinem Körper hat Mienert sich angefreundet, so wie er ist – obwohl er ihm dann doch noch mal zugesetzt hat. Vor drei Jahren musste er noch einmal operiert werden. Narbengewebe hatte auf seinen Rückenmarkkanal gedrückt. „Danach hatte ich ein halbes Jahr unglaubliche Schmerzen im Rücken. Es stellte sich heraus, dass ich mir bei der Operation Bakterien eingefangen hatte, die schon vier Wirbel und fünf Bandscheiben quasi weggefressen hatten. Ich war kurz davor durchzubrechen“, erzählt er, und weiter: „Nun habe ich Metall in der Wirbelsäule.“

Doch auch davon lässt er sich in seinem Bewegungsradius nicht einengen. „Ich habe schon immer gerne Theater gespielt, aber wegen meiner Operation bin ich ausgeschieden“, erzählt Mienert. „Ich möchte eventuell wieder damit anfangen, aber ich muss auch sehen, dass ich mit meinen Kräften hinkomme“, sagt er. Und die möchte er sich vor allem für sich und seine Ziehsöhne und deren Kinder aufbewahren, die ihn regelmäßig besuchen. Und dann ist da ja auch noch die Musik. Im Seniorenheim Haus am Wald singt er gern für die Bewohner.

„Im Internet posten die Leute immer, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Dem möchte ich widersprechen. Das Wichtigste ist, dass man sich jeden Morgen auf den neuen Tag freut und etwas tut, was einen zufrieden macht“, sagt Peter Mienert und ergänzt: „Käme eine gute Fee und würde mir meine Behinderung nehmen, fände ich das okay. Meine Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, würde ich aber behalten wollen.“