Die FFP2-Maske ist längst zu einem Symbol für den täglichen Schutz gegen eine Corona-Infektion geworden. (Daniel Karmann)

Als ich im Januar 2020 zum ersten Mal die Buchstabenfolge C-O-R-O-N-A in die Tastatur meines Rechners tippte, da ging es noch um einen Bericht über Kanarienvögel: Dort gibt es nämlich eine Rasse namens „Gloster Corona“, die in dem Beitrag eine Rolle spielte. Niemals hätte ich zu diesem Zeitpunkt aber für möglich gehalten, wie inflationär sich diese Tastenkombination entwickeln würde – in mehr als 1000 Texten bis zum heutigen Tag.

Genau ein Jahr liegt es nun zurück, dass das Land Niedersachsen zum 16. März 2020 die Schließung der Schulen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg verkündete, einige Tage später durften dann auch Einzelhändler und Gastronomen nicht mehr öffnen. Wobei für sie schon damals die Öffnungsperspektive „nach Ostern“ (also 2020) schwer auszuhalten war. Doch wir alle haben das Virus unterschätzt, haben geglaubt, dass wir mit ein paar Wochen Disziplin das Thema schnell würden erledigen können. Was für ein Irrtum!

In der Rückschau ist festzustellen, dass die Menschen in der Region nie wieder so konsequent gewesen sind wie zu Beginn des ersten Lockdown: Die Straßen waren leergefegt, die Arbeit wurde nach Möglichkeit von zu Hause erledigt, auch das eigene Auto stand über Wochen unberührt unterm Carport. Wobei das freiwillig auferlegte Zu-Hause-Bleiben in einem ländlichen Raum wie der Gemeinde Ganderkesee zugegebenermaßen eine überschaubare Herausforderung darstellt. Die kurzfristigen Versorgungsengpässe bei Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Nudeln blieben Momentaufnahmen, und selbst die öffentliche Empörung über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ist längst wieder abgeebbt.

Homeschooling bleibt Abenteuer

Wie sehr die Digitalisierung an den örtlichen Grundschulen noch in den Kinderschuhen steckte, zeigte die Tatsache, dass die Schule die Eltern in dieser Zeit bat, die Aufgabenblöcke für die jeweils folgende Woche doch innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters persönlich in einem vorbereiteten Fach abzuholen und die bearbeiteten Aufgaben dort abzulegen. Inzwischen kommt auch hier das Portal iServ zum Einsatz, die Aufgaben werden per E-Mail übermittelt, und vereinzelt haben sogar schon Videokonferenzen stattgefunden. Ich mutmaße, dass wir ohne Corona-Pandemie noch nicht so weit sein würden – auch wenn das Homeschooling ein Abenteuer bleibt. Aber ein Unterrichtstag mit Maske ist für die Kinder auch kein Zuckerschlecken. Und so gehört es zu den kuriosen Blüten dieser Pandemie, dass die Schulen in ihren Hygienekonzepten Kohorten bilden, Einbahnstraßenregelungen einführen und den Pausenhof in verschiedene Sektoren unterteilen, um Distanzen zu wahren, am Ende des Tages aber alle in den gleichen Schulbus steigen.

Der tägliche Blick auf die Statistik ist längst ritualisiert: Galt die Aufmerksamkeit während des ersten Lockdown noch der Website der Johns Hopkins Universität und deren internationalen Vergleichen, so sind die regionalen Zahlen inzwischen interessanter. Im Zentrum dabei: der Inzidenzwert. Die schwankenden Werte zwischen 48 und 52 ließen es im Oktober zu einer einigermaßen nervenaufreibenden Lotterie werden, ob wir den gebuchten Urlaub auch antreten durften. Letztlich war es reines Glück, dass die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Zahl zum Stichtag knapp unter 50 lag.

Aber das sind letztlich Kleinigkeiten. Auch mit einem Jahr Corona-Erfahrung bleibt die Bewertung dieser Krise schwierig: Eine Verharmlosung nach dem Motto „So schlimm ist das doch alles nicht“ würde der Lage ebenso wenig gerecht wie ungebührliche Dramatisierungen. Kein Zweifel: Der Lockdown trifft Einzelhändler, Gastronomen, Freizeiteinrichtungen, Kulturschaffende oder Soloselbstständige härter als andere Branchen. Wem die Behörden den Betrieb eines Unternehmens verbieten, der muss entschädigt werden. Und zwar am besten unbürokratisch, so schwierig dies in Deutschland auch ist. Andererseits kostet die Pandemie nicht wenige Menschenleben, und sie ist weder gerecht noch politisch korrekt. Und natürlich liegt es nahe, dass in einer Krise, die nicht erprobt ist, handwerkliche Fehler passieren.

Sinn und Unsinn der Corona-Beschränkungen nachzuvollziehen fällt auch deshalb so schwer, weil die Regeln eben auch den Alltag all jener Menschen auf den Kopf stellen, die nicht infiziert sind. Es ist ja schon eine große Leistung, dass innerhalb von nur einem Jahr eine ganze Reihe von Impfstoffen entwickelt wurden, die ihre Wirkung offenbar nicht verfehlen. Und es ist richtig, die Impfungen so zu priorisieren, dass die Menschen mit dem größten Risiko als erstes an die Reihe kommen. Auch wenn es zurzeit sicher nicht so schnell geht, wie viele Bürger sich das wünschen. Aber hat das gesamte Management deswegen schon komplett versagt, nur weil Deutschland nicht an der Spitze der Impfstatistik steht und Länder wie Israel, die USA oder Großbritannien ihre Impfdosen gerade schneller an Frau und Mann bringen? Viel wütender machen mich die Löbels und Nüßleins, die sich nicht nur an Maskengeschäften persönlich bereichern, sondern dieses Verhalten auch noch rechtfertigen. Da sind Mandatsverzicht und Parteiausschluss eigentlich viel zu billige Bußen. Und es zeigt, dass Solidarität keine Selbstverständlichkeit ist.

Zermürbende Salamitaktik

In der vergangenen Woche verkündete die Bundeskanzlerin, dass sich die Menschen in Deutschland noch auf „drei bis vier harte Monate“ würden einstellen müssen. Gleiches hatte sie vor dem zweiten Lockdown im Dezember verkündet, und gleiches würde sie auch im Sommer verkünden, wenn dies die Zahlen angeraten scheinen lassen. Einerseits ist diese Salamitaktik zermürbend und treibt mich an den Rand des Wahnsinns, andererseits stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt.

Auch mich nerven die Corona-Beschränkungen. Auch ich vermisse persönliche Begegnungen, Kultur- und Sportveranstaltungen, die kleinen Freuden des Alltags, mich auf einen Kaffee oder ein Bier zu verabreden. Und ich möchte nicht, dass aus der erzwungenen physischen Distanz irgendwann eine soziale Distanz wird. Auch ich würde mir mehr Flexibilität und mehr Pragmatismus im Umgang mit Corona wünschen. Dennoch scheinen mir in diesen Tagen zwei Tugenden angebracht: Balance und Geduld. Die Balance, meine eigenen Befindlichkeiten einzuordnen ins große Ganze, und den „langen Atem“, den es braucht, das Virus zu besiegen.

Auch ich würde mir wünschen, dass die Inzidenz in diesen Tagen nicht wieder nach oben klettert. Aber ich sehe auch, dass die Zahl der Todesfälle und der schweren Verläufe weiter signifkant sinkt. Das gibt mir Hoffnung. Letztlich kommt es nicht darauf an, diesen unsäglich nervigen Ausnahmezustand eine Woche früher oder später zu beenden. Es kommt darauf an, ihn so zu beenden, dass nicht sofort eine neue Welle auf uns zu rollt.