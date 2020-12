Vor dem Impfzentrum (v. l.): Ralph Meyer (Leiter des Impfzentrums), Georg Rehaag (Malteser), Torsten Stuhr (Projektleiter beim Kreis), Leonhard Hamschmidt (Ärztlicher Leiter des Kreisgesundheitsamts), Frank Flake und Roman Kaminski (Malteser). (GLB)

Das Corona-Impfzentrum für den Landkreis Oldenburg am Westring in Wildeshausen ist betriebsbereit. Gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst hat der Landkreis Oldenburg das Zentrum im ehemaligen Euronics errichtet. „Bis zu 500 Personen können pro Tag geimpft werden, wenn alle drei Impfstraßen in Betrieb sind“, erklärt Frank Flake, Bezirksleiter Rettungsdienst bei den Maltesern.

Zunächst soll nur eine Impfstraße in Betrieb genommen werden. „Die Priorität liegt erst einmal auf den Pflegeeinrichtungen“, sagt Leonhard Hamschmidt, Ärztlicher Leiter des Kreisgesundheitsamts. Dort kommen mobile Teams zum Einsatz – bestehend aus einem Arzt und einer Verwaltungskraft, wenn möglich soll noch eine dritte Kraft dazukommen, die das Impfen übernehmen soll. „Pro Team können am Tag 50 Personen geimpft werden. Zunächst sind zwei mobile Teams im Einsatz, bis zu fünf sind möglich“, sagt Flake. Voraussetzung, dass geimpft werden kann, sei natürlich der Impfstoff. Wann dieser eingesetzt werden kann, ist weiter unklar. Gelagert werden müssen die Impfdosen bei Minus 70 Grad Celsius. Dafür gibt es einen speziellen Kühlschrank im Impfzentrum. „Allerdings werden nie viele Dosen vorrätig sein. Wir rechnen mehrmals pro Woche mit Lieferungen“, erklärt Georg Rehaag vom Malteser Hilfsdienst. Sobald der Impfstoff da ist, wird mit den Risikogruppen begonnen. Insgesamt gibt es zwölf Impfkabinen im Testzentrum am Westring, „vorgeschaltet“ sind drei Ärzte.

Ohne Termin kommt allerdings keiner ins Impfzentrum, das im Einbahnstraßen-System aufgebaut ist. „Die Termine müssen entweder online oder telefonisch abgemacht werden. Dafür ist das Land Niedersachsen zuständig“, erläutert Flake das Vorgehen. Sechs Tage pro Woche soll das Impfzentrum geöffnet sein – von 8 bis 17 Uhr. Nur sonn- und feiertags wird nicht geimpft.

30 Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes haben bereits eine Einweisung bekommen. „Sie sind extrem motiviert“, sagt Flake. Weitere Bewerbungen würden vorliegen. „Wir hoffen einfach, dass die Impfungen zügig beginnen können“, fügt Flake hinzu.