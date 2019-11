Die verbrannte Fassade eines Wohnhauses in Düsternort hat ein Anwohner im Oktober fotografiert. In dem Sperrmüllhaufen war ein Feuer ausgebrochen. (FR)

Delmenhorst. Nachdem die schlimmsten Missstände im Wollepark erfolgreich beseitigt wurden, greift die Stadt jetzt bei verwahrlosten Mehrfamilienhäusern in Düsternort durch. Die Gebäude gehören alle zur Immobilienverwaltungsgesellschaft Altro Mondo. „Gemeinsam mit der Polizei hat die Stadtverwaltung Häuser an der Düsternortstraße besichtigt, um den Gebäudezustand festzustellen“, teilte die Verwaltung mit. „Der Eigentümer wurde darüber informiert und um Begleitung durch eine autorisierte Person gebeten“, heißt es weiter. Das Ergebnis: Wer dort wohnt, ist nicht sicher. „Zum Schutz der Menschen in diesem Gebäude hat die Stadtverwaltung den Eigentümer der Wohnanlage verpflichtet, eine Brandsicherheitswache rund um die Uhr einzusetzen. Diese muss aus zwei fachkundigen Personen bestehen. Sie sollen im Notfall einen Brand frühzeitig erkennen, die Bewohner evakuieren, die Feuerwehr alarmieren und die Brandbekämpfung bereits im Anfangsstadium sicherstellen.“

Laut Verwaltung bestehe im Brandfall die Gefahr, dass das Treppenhaus verraucht und somit kein sicherer erster Rettungsweg mehr existiert. Das Problem: Vier Wohnungen in dem Gebäude waren aufgebrochen, außerdem Türen zum Keller und zum Dachboden. Es scheint so zu sein, dass sich immer wieder Menschen Zutritt zu leer stehenden Wohnungen verschaffen und dort wild leben. Die Hausverwaltung geht dagegen wohl auch ab und zu vor, die Gebäude werden aber nicht weiter saniert. Oberbürgermeister Axel Jahnz betonte, dass er solche Zustände nicht hinnehmen werde. „Wir dulden solche Vermieter nicht in unserer Stadt – und das machen wir auch deutlich.“

Das Immobilienunternehmen lässt in einer ersten Stellungnahme, die nicht von der Pressestelle, sondern von einer auf Medienrecht spezialisierten Anwaltskanzlei kommt, erklären, dass die Immobilienbesitzer selbst nur Opfer von Vandalismus und kriminellen Handlungen geworden sei. Die dadurch hervorgerufenen Schäden seien ursächlich für die Brandschutzwache. Die Immobilienfirma steht laut dem Schreiben in ständigem Austausch mit der Stadt, um sicherzustellen, dass die Brandsicherheitswache gewährleistet werde. Damit die Gefahr für die Bewohner der Häuser schnellstmöglich abgestellt werden könne, stimme sich das Unternehmen zum Thema Beseitigung der Schäden ebenfalls mit der Stadt Delmenhorst ab.

Es sind auf jeden Fall Zustände, die an Teile des Wolleparks anno 2017 erinnern, so als wären die Probleme mit der Schließung der Blöcke Am Wollepark 11 und 12 nach Düsternort gezogen. Erst kürzlich, bei einem Ortstermin mit Ministerpräsident Stephan Weil im Wollepark, war Jahnz von Reportern gefragt worden, ob die Stadt nicht nur dafür gesorgt habe, die Schwierigkeiten lediglich von einem ins andere Quartier verlagert zu haben. Jahnz erwiderte, dass der Verwaltung keinerlei Erkenntnisse vorlägen, dass es einen vermehrten Umzug in die jetzt betroffenen Häuser gegeben habe. Doch ein offener Brief eines Anwohners an den Oberbürgermeister, der dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt, spricht dagegen. Darin heißt es: „Der Wollepark (in Form von bulgarischen Staatsbürgern) hielt bei uns Einzug.“

In dem Brief wird sehr plastisch beschrieben, wie sich die Lebensqualität aller Nachbarn an Düsternort-, Elbinger und Königsberger Straße seit Mitte 2018 kontinuierlich verschlechtert habe. „Mittlerweile hat sich eingebürgert, dass leer stehende Wohnungen aufgebrochen und illegal bezogen werden. Und wenn dann doch mal seitens Altro Mondo eingegriffen wird, sind die Herrschaften spätestens drei Tage später wieder da“, schreibt der Anwohner, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Das deckt sich mit dem, was die Stadt in dieser Woche im Rahmen ihrer Kontrolle festgestellt hat.

Es scheint noch eine weitere Parallele zwischen den Problem-Blöcken im Wollepark und denen in Düsternort zu geben. Anscheinend wurden auch in dem aktuellen Fall keine Nebenkosten an Versorgungsunternehmen abgeführt. Das geht auch aus einem Schreiben des Delmenhorster Landtagsabgeordneten Deniz Kurku (SPD) vom 8. November hervor, der sich speziell auf die Häuser Düsternortstraße 62 und 64 bezieht. Darin heißt es: „Die Menschen dort leben seit Monaten ohne Strom und Heizung. Die Nichtbegleichung Ihrer Rechnungen führt zu Vandalismus und unmenschlichen Lebensbedingungen. Leidtragende sind eben auch die Mieter, die zuverlässig ihre Nebenkosten an den Vermieter bezahlt haben.“ Auf Nachfrage sagte Kurku, dass er bis jetzt auf seinen Brief keinerlei Antwort erhalten habe.

Dagegen verwehrt sich die Immobiliengesellschaft. Die Stromversorgung sei nicht wegen Zahlungsrückständen unterbrochen worden. Vielmehr sei der Strom aus Sicherheitsgründen abgestellt worden, nachdem einzelne Stromzähler mutwillig beschädigt und Strom illegal angezapft worden sei. Dabei handelt es sich aus Sicht des Unternehmens um Stromdiebstahl, also eine Straftat. Entsprechend werde gerade mit dem Oldenburger Energieversorger geklärt, wer für die hieraus entstandenen Schäden haften müsse. Die Gespräche scheinen sich zu ziehen, denn nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER wurde die Stromversorgung bereits im Sommer gekappt. Und es ist eigentlich nicht die übliche Praxis von Versorgungsunternehmen, gleich die gesamte Lieferung einzustellen, wenn lediglich Zahlungsrückstände im dreistelligen Bereich aufgelaufen sein sollten. Dafür müssen die Summen eigentlich schon deutlich höher liegen.

Nachfrage beim Energieversorger, der EWE in Oldenburger. Sprecher Volker Diebels erklärt: „In den Immobilien bestehen erhebliche Außenstände seitens unserer Vertragspartner Degag beziehungsweise Altro Mondo. Zudem sind stromführende Anlagen zum Teil durch Vandalismus beschädigt und können nicht mehr sicher betrieben werden. Sobald die Sicherheit der Anlagen wieder gegeben ist – übrigens Aufgabe des Hauseigentümers – und die Außenstände beglichen sind, kann die Stromversorgung wieder erfolgen. Wir bedauern, dass Leidtragende solcher Sperrungen oft auch Mieter sind, die zuverlässig ihre Nebenkosten an den Vermieter bezahlen. Die Situation ist übrigens auch für unsere Kollegen vor Ort sehr herausfordernd und belastend.“

Delmenhorst scheint übrigens kein Einzelfall zu sein. Auch in Nordrhein-Westfalen scheint es Probleme zu geben. Die Westfalenpost berichtete am 17. September dieses Jahres von einer konzertierten landesweiten Aktion in Wohnungsbeständen von Degag/Altro Mondo. Die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: „Nach allen Darlegungen aus Kommunen, die Wohnungsbestände in ihrem Stadtgebiet der Degag/Altro Mondo haben, zeigt sich: Zahlungsrückstände für Wasser-, Abwasser-, Strom- und/oder Wärmeleistungen oder Maßnahmen zur Instandhaltung werden oftmals erst auf wiederholtes Tätigwerden von Behörden betrieben oder ausgeglichen. All das passiert auf dem Rücken von Mietern. Kurzum: Das ist kein Wohlverhalten eines Unternehmens, und solche Unternehmen belasten massiv das Vertrauensverhältnis zwischen Vermieter und Mieter und schädigen das Gesamtbild der Wohnungswirtschaft.“