Ein neues Modell zur Bebauungsdichte soll in der Gemeinde Hude dafür sorgen, dass der Klosterort seinen Charakter behält. Zwei Bauvorhaben widersprechen bereits den neuen Vorgaben. (Cindy Riechau/dpa)

Schon seit Längerem beschäftigt sich die Gemeinde Hude mit der Frage, welche Bebauungsdichte im Klosterort angemessen ist. Bereits Ende 2012 hatte der Gemeinderat beschlossen, die innerörtlichen Bebauungspläne in diesem Zusammenhang zu überprüfen. Seit 2016 beschäftigt sich ein Arbeitskreis damit, ein sogenanntes Dichtemodell zu erarbeiten. Kriterien der Dichte sind unter anderem die Zahl an Geschossflächen und der Versiegelungsgrad. Mitte Juni dieses Jahres konnte nach interfraktionellen Gesprächen ein gemeinsames Ergebnis erzielt werden, das aber erst im September politisch verabschiedet werden soll.

In der ersten Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt nach der Sommerpause am Mittwoch, 21. August, stehen nun zwei Bauvorhaben von Mehrfamilienhäusern im Blickpunkt, die dem neu entwickelten Dichtemodell nicht entsprechen. Deshalb fordern sowohl die SPD und die Grünen in einem gemeinsamen Antrag als auch die CDU-Fraktion, die beiden Bebauungspläne kurzfristig zu ändern.

Das erste Vorhaben betrifft den Bebauungsplan Nr. 6 „Hude III – Goldberg“. „Das dort geplante Projekt überformt mit acht Wohneinheiten die vorhandenen Strukturen deutlich. Insbesondere ist die weitgehend dreigeschossige Ausführung zuzüglich Dach an drei Gebäudekanten mit einer Traufhöhe von über neun Metern in keiner Weise mit der vorhandenen Kleinteiligkeit des Bestandes vereinbar“, argumentieren Grünen-Fraktionsvorsitzende Karin Rohde und Ulrike Janz-Janzen, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, in dem Antrag.

„Unabhängig vom Dichtemodell entsprechen die seinerzeitigen Festsetzungen nicht mehr den heutigen städtebaulichen Zielsetzungen, da sich der Bestand anderweitig entwickelt hat und nicht durch große Neubauprojekte überformt werden soll“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Friedrich Schnabel. Klares Ziel sei die Zurückstellung entsprechender gegenläufiger Bauanträge, wenn diese nicht dem Dichtemodell entsprechen, betont Schnabel. Denn die dortigen Regelungen würden von den Bürgern nur dann akzeptiert, wenn es konsequent und gleichmäßig gegenüber jedermann umgesetzt werde. Aufgrund „der sehr zentralen Lage des Grundstücks und der gegenüber dem vorher gestellten Bauantrag reduzierten Zahl der Wohneinheiten“ empfiehlt die Verwaltung allerdings, den B-Plan jetzt nicht kurzfristig zu ändern.

Das zweite Vorhaben betrifft den Bebauungsplan Nr. 15 h „Hermannstraße/Löpe“. Auch hier fordern CDU, SPD und Grüne eine Änderung: „Das dort geplante Projekt steht mit der kompakten Zweigeschossigkeit in starkem Gegensatz zur vorhandenen eingeschossigen Vorder- und Nachbarbebauung“, stellen Karin Rohde und Ulrike Janz-Janzen von den Grünen fest. Mit dem Neubau seien dann mindestens drei Wohneinheiten auf dem Grundstück vorhanden, und die Geschossflächenzahl reguliere sich nur über die Balkonsituation über der Garage, argumentieren die Ratsfrauen.

Auch in diesem Fall empfiehlt die Verwaltung dennoch, am Bebauungsplan festzuhalten und begründet dies mit „der bisherigen Ausnutzung der Möglichkeit der Hintergrundstücksbebauungen und der für ein zweigeschossiges Gebäude relativ geringen Höhe“. Außerdem gibt die Verwaltung zu bedenken, dass das Änderungsverfahren zeitnah durchzuführen sei, da die Zurückstellung nur für ein Jahr beziehungsweise die Veränderungssperre für maximal drei Jahre möglich sei. Vor dem Hintergrund derzeit laufender und sonstiger Verfahren könne das für die Änderung des Bebauungsplanes dann erforderliche Planungsverfahren eventuell nicht zeitgerecht abgeschlossen werden.

Weitere Themen in der Sitzung sind die Verkehrsuntersuchung für die geplante Kita Amselstraße sowie mögliche Auswirkungen von E-Scootern in Hude.