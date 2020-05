Die Entsorgunsstation an der Lemwerderstraße ist veraltet, soll aber erhalten bleiben. (INGO MÖLLERS)

Aus drei mach eins – dieser Lösungsansatz für die zukünftige Abfallannahme war in der Delmenhorster Politik auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die drei veralteten Annahmestellen an Steller Straße, Burggrafendamm und Lemwerderstraße würde die zuständige Abfallwirtschaft (ADG) gerne durch ein neues Entsorgungszentrum an der Steller Straße ersetzen. Weil dieses Ansinnen aber die Schließung der beiden übrigen Standorte zur Folge hätte, fand es im November im Umweltausschuss keine Mehrheit. Stattdessen erteilten die Kommunalpolitiker der Verwaltung den Auftrag, den Neubau in Kombination mit dem Erhalt der anderen Annahmestellen zu planen. Dies ist nun geschehen. Doch auch das neue Konzept lässt die Kritiker nicht verstummen.

ADG und Verwaltung drängen in der Beschlussvorlage für die Ausschusssitzung am Donnerstagabend darauf, das sogenannte Rückkonsumzentrum (RKZ) schnellstmöglich zu realisieren. Mit dieser Namensgebung betont die ADG die hohen Standards der Abfallentsorgung, die das neue Zentrum erfüllen würde. Das angestrebte RAL-Gütezeichen 950, vergeben vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, trägt bundesweit aktuell nur eine einzige Abfallannahme. Das RKZ für Delmenhorst hat deshalb auch seinen Preis. Von 3,5 Millionen Euro geht die Verwaltung aus, wobei diese Schätzung auf veralteten Preisen von 2017 beruht.

Mit dem parallelen Erhalt der zwei Annahmen an Burggrafendamm und Lemwerderstraße kann es für Delmenhorst noch teurer werden. Die Verwaltung verweist grundsätzlich auf die „wirtschaftlichen Nachteile der Aufrechterhaltung von Annahmestellen neben dem zentralen RKZ“. Mehrkosten durch Personaleinsatz und bauliche Investitionen belasteten letztlich den Abfallgebührenhaushalt.

Wie teuer der Fortbetrieb der zwei Annahmen werden könnte, hängt von den Entscheidungen der Politik ab. Die Verwaltung hält eine befristete oder dauerhafte Annahme von Altpapier, Altglas und Grünabfällen für möglich. Schadstoffhaltige Abfälle und Restmüll könnten Delmenhorster demnach nicht mehr an Burggrafendamm und Lemwerderstraße abgeben. Für einen Dauerbetrieb müssten die Stellen mit einem Rückbau der Rampen und der Gebäude umgestaltet werden.

Kritik von Ratsherr Albers

Der Fortbetrieb hätte also einen Haken. Dies kritisiert Ratsherr Heinrich-Karl Albers (CDU), der den Vorsitz im Umweltausschuss inne hat. „Eine Reduzierung auf Grünabfall, Altpapier und Altglas kommt für mich überhaupt nicht in Frage“, bemängelt er. Der Politiker befürchtet für Anwohner der Steller Straße ein zu hohes Verkehrsaufkommen, weil alle Delmenhorster das neue RKZ nutzen müssen. Folge der weiteren Anfahrtswege aus anderen Stadtteilen sei ein erhöhter CO2-Ausstoß. „Zudem ist es Aufgabe der ADG, die Annahmestellen Burggrafendamm und Lemwerderstraße so herzurichten, dass sie für einen Dauerbetrieb besser geeignet sind als bisher“, betont Albers. Die Planungen für das RKZ hält er aber grundsätzlich für richtig.

Das Bürgerforum/Neue Wege, im Stadtrat vertreten durch Kathrin Seidel, geht noch einen Schritt weiter. Aus Gründen des Umweltschutzes solle das Konzept zum Bau des RKZ ganz verworfen werden. „Dezentrale Sammelstationen wie bisher sind auf jeden Fall umweltverträglicher, wegen kürzerer Anfahrtswege und weniger Wartezeiten“, argumentiert Michael Effenberg aus dem Sprecherrat des Forums. Auch er befürchtet, dass sich der Hauptverkehr zur Entsorgung in Richtung Stadtsüden zum RKZ bewegen werde. Die zentrale Annahme sei deshalb nicht umweltfreundlich.

Die Auswirkungen einer zentralisierten Abfallannahme hatte die Verwaltung von Experten des Büros PGT Umwelt und Verkehr begutachten lassen. Die Analyse kommt zu folgendem Fazit: „Die Verkehrsbewegungen sind insgesamt so gering, dass sie im Wesentlichen als subjektiv störend beschrieben werden können. Objektiv ist ein Konfliktpotential vernachlässigbar.“ Das Konfliktpotenzial für die Delmenhorster Kommunalpolitik scheint derweil ungebrochen zu sein.