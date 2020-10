Schon vor den Herbstferien setzten Schulen in Delmenhorst wie hier das Willms-Gymnasium ein Hygiene-Konzept um. (INGO MÖLLERS)

Der Schulbetrieb soll nach Ansicht von Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) nach dem Ende der Herbstferien am Montag in Delmenhorst regulär fortgesetzt werden. Jede Schule verfüge über ein Hygienekonzept, sagte Jahnz am Montag bei der Pressekonferenz zur Verschärfung der Corona-Regeln (wir berichteten).

Die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten in Delmenhorst machen es nach Ansicht von Ratsfrau Andrea Lotsios (SPD) notwendig, die Unterrichtssituation in den Schulen zu überdenken. Die schulpolitische Sprecherin der SPD spricht das Thema „Lüften“ an. „Ist ein Querlüften das Mittel der Wahl und ausreichend, um Schüler und Lehrer ausreichend zu schützen?“, fragt sie. Lotsios teilt Aussagen des Gesundheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion. Karl Lauterbach befürwortet den Einsatz von Luftfilteranlagen. Solche Anlagen seien gerade für Klassenräume geeignet, die aufgrund nur mangelhaft zu öffnender Fenster keinen ausreichenden Schutz gewährleisten können, meint die SPD-Frau. Genauso kann sie sich CO2-Ampeln vorstellen. Damit könnte die Raumluftqualität angezeigt werden und bestimmen, wann ein Klassenzimmer querzulüften ist. Die Sozialdemokratin wünscht sich eine genaue Prüfung. Man habe eine enorme Verantwortung gegenüber allen, die im System Schule tätig sind. „Der Schulträger muss hier die Federführung übernehmen“, fordert Lotsios.

In die gleiche Richtung geht eine Kritik aus den Reihen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Der Lehrerverband kritisiert die aktuellen Bestimmungen, wonach die Schulen im Normalbetrieb weiter laufen sollen. Dabei sei das Hygienekonzept des Landes nur mühsam und unzureichend einzuhalten, kritisiert GEW-Sprecher Alexander Rehling. Die Kinder und Jugendlichen würden sogenannte Kohorten bilden und bräuchten dann im Klassenzimmer keine Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Nur die Lehrer wären angehalten, eine Maske aufzusetzen. Die seien zwar auf Fluren und auf dem Schulhof auch für die Schüler verpflichtend, oft zeige sich aber, dass die Jugendlichen in den Pausen die Masken regelmäßig wieder absetzen. Alleine durch Aufsichten ließe sich das Problem nicht lösen. „Sie können sich vorstellen, dass ein Lehrer, der auf dem Pausenhof Schüler anspricht, ihre Masken zu tragen, wenn er eine Runde gedreht hat, wieder von vorne beginnen kann“, sagt Rehling auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIERs. Die GEW fordert, dass zusätzlich zur Schülergesundheit auch der Arbeitsschutz und die Belastbarkeit der Lehrkräfte mehr Beachtung finden müssen.

Kritisch steht die Gewerkschaft auch dem Lüftungsmanagement gegenüber. Zwar könnte die Belüftung der Räume auch über Klassendienste ausgeführt werden, „doch schon bei nassen, sehr kalten und windigen Wetterlagen ist ein Stoßlüften mit weit aufgerissenen Fenstern eine massive Störung des Unterrichts und auch eine gesundheitliche Belastung für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte“, sagt Rehling. Gerade vor dem Hintergrund, dass Delmenhorst nach eigenen Angaben einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 200 habe, wünscht sich die Gewerkschaft drastische Maßnahmen, wie sie vom Robert-Koch-Institut (RKI) unter dem Schlagwort Szenario B formuliert wurden.

Maximal 15 Personen pro Raum?

Genau dies möchte die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen geprüft wissen. Und zwar bis zu diesem Donnerstag. Beim Vorliegen deutlich erhöhter Infektionszahlen sei vom eingeschränkten Regelbetrieb ins sogenannte Szenario B zu wechseln. Das bedeute für den Schulbetrieb eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen-zu-Hause. Nach den im Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan vorgesehenen Hygiene- und Abstandsregeln dürften sich nach dem Szenario B nur noch maximal 15 Personen im Präsenzunterricht befinden. Innerhalb der Lerngruppen würde ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten sein. Es käme zu einem Wechsel der Gruppen. Die Grünen halten das vom RKI empfohlene Szenario nicht nur für dringend erforderlich, sondern auch für besser durchführbar als es noch zu Beginn des Jahres war. Die erfolgten Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts hätten die Delmenhorster Schulen fürs digitalisierte Home-Schooling einen großen Schritt nach vorne gebracht. Die Grünen begründen auch die Eile: Eltern und Schulen bräuchten Planungssicherheit und Zeit, sich auf das Szenario einzustellen.

„Das Krisenmanagement ist bei den Verantwortlichen in Delmenhorst in guten Händen“, bescheinigt Kathrin Riggert, Sprecherin der Niedersächsischen Landesregierung, unterdessen Oberbürgermeister Axel Jahnz und seinem Team. Man stehe mit den Akteuren in Delmenhorst in einem engen Austausch. „Die Schließung von Schulen und Kitas – wie beispielsweise jetzt im Berchtesgadener Land – sollen in Niedersachsen ein letztes Mittel sein“, sagt Riggert. Man werde noch in dieser Woche eine neue Verordnung erlassen, um einen landesweiten Rechtsrahmen bei steigenden Infektionszahlen zu schaffen.