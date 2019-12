Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Und es muss genügend Personal zur Verfügung stehen. Das ist nicht immer der Fall. (Ingo Möllers)

Die Zustände bei der Berufsfeuerwehr Delmenhorst seien „unhaltbar und zum Teil lebensbedrohlich im Einsatzfall“. Das Schreibt die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) in dieser Woche in einem offenen Brief. Das Problem: Weil bei der Berufsfeuerwehr Personal fehlt, muss des Öfteren ein Tanklöschfahrzeug außer Dienst genommen werden und kann nicht mit ausrücken, wenn Alarm ausgelöst wurde. Doch nicht nur das: „Es fehlt der gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitstrupp“, erklärt Harald Steinmann, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen in der DFeuG. „Im Einsatzfall ist schlichtweg keiner da, der in Not geratene Feuerwehrkollegen retten könnte.“

Steinmann ärgert sich aber nicht nur über die dünne Personaldecke, sondern vor allem regt ihn auf, dass dieser Zustand nicht neu ist. „Bereits 2010 hat die Politik mit der Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes eine fünfte Funktion auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr bewilligt.“ Doch laut Steinmann sind bei der Berufsfeuerwehr nicht genügend Mitarbeiter beschäftigt, um diese Vorgabe zu erfüllen. Die Gewerkschaft will sogar lieber sechs Brandbekämpfer als Besatzung sehen, denn nur so könne der Sicherheitstrupp verlässlich gestellt werden. Aktuell ist das eine Aufgabe, die laut Schreiben der DFeuG von der zweiköpfigen Besatzung des Tanklöschfahrzeugs mit übernommen wird – zumindest ab dem Zeitpunkt, an dem sie im Einsatz mit ihren anderen Aufgaben fertig ist.

„Wir sind der Meinung, dass diese Zustände schon an ein Organisationsversagen seitens der Verantwortlichen grenzt. Die Leistungsfähigkeit der Delmenhorster Berufsfeuerwehr ist hierdurch in Frage gestellt“, erklärt Steinmann, bietet aber Gespräche an. Nur: Die Stadtverwaltung ist nicht gewillt, diese mit der Gewerkschaft zu führen. Aus einem einfachen Grund: „Unser erster Ansprechpartner in diesen Frage ist der Personalrat der Stadt und nicht die Gewerkschaft“, sagt der für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit zuständige Fachbereichsleiter Arnold Eckardt.

Zudem kann die Stadtverwaltung die Kritik nicht nachvollziehen, denn die Leistungsfähigkeit wird nicht als kritisch betrachtet. Auch wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das Tanklöschfahrzeug nicht immer besetzt und damit einsatzbereit ist, weil die dort eingeplanten Brandmeister nicht zur Verfügung stehen. „Aufgrund der Tatsache, dass der Bedarfsplan für den Rettungsdienst derzeit vier Rettungswagen vorsieht, werden aktuell auftretende Besetzungslücken geschlossen, indem Brandmeister im notwendigen Zeitfenster vom Tanklöschfahrzeug auf einen der Rettungswagen umgesetzt werden.“ Ist dies der Fall, werde aber im Brandfall sofort eine Freiwillige Feuerwehr mitalarmiert, um ein Tanklöschfahrzeug zu stellen.

Wobei das Zusammenspiel gut zu klappen scheint, zumindest was die Verfügbarkeit angeht. Die Berufsfeuerwehr war 2018 bei allen Einsätzen im Schnitt nach sieben Minuten und zehn Sekunden am Einsatzort, um der Gefahrenlage entsprechend zu arbeiten. In diesem Jahr liegt der Schnitt bei sieben Minuten und 44 Sekunden. Die Freiwilligen Feuerwehren sind im Vergleich nicht signifikant langsamer. 2018 waren sie im Schnitt nach zehn Minuten und 55 Sekunden in voller, einsatzadäquater Mannschaftsstärke am Einsatzort, in diesem Jahr nach neun Minuten und 13 Sekunden. „Insgesamt zeigt das Ergebnis, dass die Freiwillige Feuerwehr sehr leistungsfähig ist und in der Regel die vorgegebenen Zeiten einhält.“

Zurück zum Tanklöschfahrzeug. 2018 soll es an 50 Tagen nicht einsatzfähig gewesen sein, weil die nötigen zwei Beamten für die Besatzung nicht zur Verfügung standen. Das verneint die Stadt, das sei viel zu pauschal. Denn es gab Tage, da war die Einsatzbereitschaft für anderthalb Stunden nicht gegeben, mal etwas länger. „Die Summe der Teilausfälle der beiden Funktionen beträgt 62 von 720 Tagesfunktionen. 24-stündige Komplettausfälle gab es sieben“, erklärt die Verwaltung. Für 2019 gibt es noch keine Zahlen.

An der Stelle äußert vor allem FDP-Fraktionschef Murat Kalmis Kritik, der selbst Feuerwehrmann ist (allerdings nicht in Delmenhorst). Er greift das Argument der Gewerkschaft auf, dass die Berufsfeuerwehr eh schon immer mit Minimalstbesetzung ausrückt und immer wieder auf das Tanklöschfahrzeug verzichten muss. Um zumindest eine Fünf-Mann-Besetzung zu garantieren, fordert er die Einstellung von fünf neuen Brandmeistern. Drei hatte die Feuerwehr für den Stellenplan beantragt. Der Verwaltungsvorstand mit Oberbürgermeister Axel Jahnz wollte nicht einmal diese drei Stellen genehmigen. Die Politik hat sie trotzdem bewilligt. Aber Kalmis fordert noch zwei mehr. „Es wird höchste Zeit, dass die Voraussetzungen des Brandschutzbedarfsplanes endlich annähernd erfüllt werden“, erklärt er. Und auch Arnold Eckardt kann diese Forderung nicht ganz von der Hand weisen: „Ich kann nicht sagen, dass wir diese zwei Stellen gar nicht gebrauchen können. Aber aus vernunftbezogenen Gründen haben wir dieses Mal nur drei Stellen angemeldet.“