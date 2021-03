Delbus-Techniker Dennis Kramer hat alle 32 Busse mit diesen Metallkästen ausgerüstet, in denen UVC-Licht Viren unschädlich macht. (INGO MÖLLERS)

Keine Macht den Viren − mit diesem Motto lässt sich beschreiben, wie das Unternehmen Delbus versucht, das Vertrauen der Fahrgäste zurückzugewinnen. Schon seit dem Sommer vergangenen Jahres reduziert eine besondere Beschichtung in den Bussen die Gefahr von Schmierinfektionen. Im Januar kam dann ein besonderes Filtersystem für die Lüftung hinzu. Auch die neueste Anschaffung reduziert die Gefahr aus der Luft, in der Aerosole das Coronavirus verbreiten. An den Decken aller 32 Busse hängen nun Metallkästen, deren Arbeitsweise am besten mit der eines Föns zu vergleichen ist. Doch anstatt die angesaugte Luft zu erhitzen, tötet UVC-Licht die Viren ab.

„Beim Schutz vor Aerosolen haben wir damit so ziemlich das Optimum erreicht“, freut sich der Geschäftsführer Carsten Hoffmann. Schon die Aufrüstung der Lüftung, die mit speziell behandelten Filterstoffen ausgestattet worden war, kann nach Herstellerangaben binnen einer Stunde 95 Prozent der Viren abtöten. Ein ähnliches Versprechen gibt auch der Hersteller Valeo für sein UVC-System. „Mit einer Inaktivierungsrate von mehr als 95 Prozent wird die Luft im Passagierraum eines Busses während eines einzigen Luftstromkreislaufs von schädlichen Viren wie Sars-Cov-2, Bakterien und Schimmelsporen gereinigt“, heißt es vom Produzenten.

Für die Ausstattung der gesamten Busflotte hat Delbus 90.000 Euro ausgegeben. Dieses Geld stammt aber komplett aus einem Förderprogramm des Landes Niedersachsen. „Auch andere Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs haben in diese Technik investiert. Wir haben uns aber bemüht, die Ersten zu sein“, erklärt Hoffmann. Er wolle den Fahrgästen zeigen, dass sich Delbus anstrengt, um die Ansteckungsgefahr für die Fahrgäste so niedrig wie möglich zu halten.

Diese Anstrengung ist auch nötig, denn die Fahrgastzahlen bewegen sich nun seit rund einem Jahr deutlich unter dem sonst üblichen Niveau. Grund dafür ist neben geschlossenen Schulen und dem Homeoffice auch eine gestiegene Vorsicht im Alltag. Situationen, in denen der übliche Mindestabstand nicht immer einzuhalten ist, gehen viele Menschen bewusst aus dem Weg. Dazu zählt oft auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Hoffmann erklärt die Entwicklung der vergangenen Monate so: „Nach dem ersten Lockdown hatten die Fahrgastzahlen wieder 70 Prozent des Normalniveaus erreicht. Kurz vor Weihnachten lagen sie dann wieder bei nur 55 Prozent. Inzwischen ist aber ein deutlicher Anstieg der Zahlen zu beobachten.“ Ein großes Problem wäre es, wenn sich die Menschen an den Verzicht auf das Busfahren gewöhnen. „Angst habe ich aber nicht. Wir haben unser Angebot zuletzt kontinuierlich verbessert“, betont Hoffmann.

Aktuell ist der Umsatzeinbruch aber noch ein akutes Problem. „Die Reste des staatlichen Schutzschirms aus dem vergangenen Jahr reichen bei uns noch für das erste Quartal“, sagt Hoffmann. Im Jahr 2020 habe die Pandemie zu einem zusätzlichen Defizit von rund einer Million Euro geführt. Eigentlich müsste das Delmenhorst aus dem kommunalen Haushalt begleichen, als Entlastung sind allerdings Bund und Land eingesprungen. „Die Chancen stehen gut, dass es zu einer Neuauflage des Schutzschirms kommt“, verrät Hoffmann.